Mamico: Гид для родителей - 10 надёжных автокресел, доступных в нашем магазине Ⓟ

Как выбрать безопасное автокресло среди множества моделей? Мы собрали 10 надёжных вариантов, доступных в Mamico, и сравнили их основные характеристики.

Ты можешь быть лучшим водителем в мире, но в потоке мы никогда не одни. Невозможно знать, как водят другие водители, насколько они внимательны или в каком состоянии сели за руль. Мы не можем предотвратить любую неприятную ситуацию на дороге, но можем сделать несколько вещей, чтобы защитить наших детей. И одна из самых важных — перевозить их в безопасном автокресле, подобранном по возрасту и росту.

Но как выбрать автокресло, которому можно доверять? На что нужно обратить внимание и какие характеристики действительно важны?

Мы собрали ниже 10 надёжных автокресел, доступных в Mamico, которые дают ребёнку безопасность, а тебе — больше спокойствия в каждой поездке на машине.

От Isofix до боковой защиты: 10 надёжных автокресел для большей безопасности в каждой поездке

*Для Nuna TODL Next i-Size указанная цена — за кресло; база BASE next приобретается отдельно.

**R129 — европейский стандарт, устанавливающий правила безопасности, которым должны соответствовать детские автокресла.

***ADAC — независимая автомобильная организация из Германии, которая тестирует детские автокресла. Среди прочего, она проверяет защиту при столкновении, насколько легко устанавливается кресло и насколько просто им пользоваться.

10 автокресел и технические детали, которые важны в каждой поездке

1. Автолюлька Joie i-Snug, подходящая с рождения примерно до 12 месяцев

Группа 0+ (40–75 см)

Joie i-Snug — это автолюлька для первого года жизни, и одна из характеристик, которая сразу ощущается в повседневном использовании, — её сниженный вес: всего 3,25 кг. Это важно, когда ты вынимаешь ребёнка из машины вместе с люлькой, несёшь её до дома или крепишь на раме коляски. Используется исключительно против хода движения и может устанавливаться либо ремнём безопасности автомобиля, либо на совместимой базе Isofix.

Главное преимущество: вес всего 3,25 кг в сочетании с подголовником Tri-Protect™ с пеной с памятью формы Intelli-Fit™.

Технические характеристики: сертифицирована ECE R129/02 и подходит для детей ростом 40–75 см, весом до 13 кг. Имеет собственный ремень с креплением в 3 точках, подголовник Tri-Protect™, вкладыш для новорождённого и водоотталкивающий козырёк с UPF 50+. Чехлы съёмные и стирающиеся. Может крепиться ремнём безопасности автомобиля или на совместимых базах Isofix Joie, которые приобретаются отдельно.

Цена: 2 695 MDL

Преимущества:

весит всего 3,25 кг;

может устанавливаться и без базы Isofix;

подголовник с 3 слоями защиты и пеной Intelli-Fit™;

специальный вкладыш для новорождённого;

козырёк с UPF 50+;

может быть интегрирована в Travel System с совместимыми колясками.

Недостатки:

может использоваться только до 75 см;

база Isofix приобретается отдельно.

Кому подходит:

Родителям, которые ищут очень лёгкую люльку для первого года, особенно если они будут часто перемещать её между машиной, домом и коляской.

2. Автолюлька Joie i-Level Pro, подходящая с рождения примерно до 15 месяцев

Группа 0+ (40–87 см)

Joie i-Level Pro — это люлька, созданная для родителей, которые делают акцент на комфорте ребёнка во время поездок. Спинка может наклоняться до 157°, и это положение можно использовать как на раме коляски, так и в машине. Люлька устанавливается против хода движения и может использоваться до 87 см, что даёт несколько более длительный период использования, чем у моделей, рассчитанных на детей до 75 см.

Главное преимущество: эргономичный наклон до 157°, доступный в том числе во время движения на машине.

Технические характеристики: модель весит 4,68 кг и сертифицирована ECE R129/03. Может крепиться ремнём безопасности автомобиля или на базах Isofix i-Base™ lx2 и i-Base™ Encore. Подголовник Tri-Protect™ содержит пену Intelli-Fit™ и регулируется вместе с ремнями в 10 положениях. Собственный ремень крепится в 3 точках, а чехлы съёмные и стирающиеся при 30°C. Это делает уход за креслом простым.

Цена: 4 995 MDL

Преимущества:

наклон до 157°;

использование до 87 см;

может устанавливаться как ремнём, так и на базе Isofix;

подголовник регулируется в 10 положениях;

защита Tri-Protect™ и пена Intelli-Fit™;

на i-Base™ Encore можно повернуть к двери, чтобы легче усадить ребёнка.

Недостатки:

тяжелее, чем Joie i-Snug;

база Isofix покупается отдельно.

Кому подходит:

Семьям, которые совершают много поездок в первые месяцы и хотят люльку с удобным положением для сна и возможностью регулировки.

3. Автолюлька Nuna PIPA Next, подходящая с рождения примерно до 12–15 месяцев

Группа 0+ (40–83 см)

Nuna PIPA Next создана для родителей, которые много перемещаются. Весит всего 2,8 кг без козырька и вкладыша. Может устанавливаться и ремнём безопасности автомобиля, а также сертифицирована TÜV, что означает возможность использования на борту самолёта. Все эти характеристики делают её практичной, когда ты путешествуешь, пользуешься такси или часто переставляешь люльку из одной машины в другую. Люлька крепится против хода движения — положение, считающееся крайне безопасным, особенно для самых маленьких детей.

Главное преимущество: очень низкий вес — 2,8 кг, наряду с возможностью установки без базы и сертификацией TÜV для самолёта.

Технические характеристики: соответствует ECE R129 и протестирована ADAC. Может крепиться ремнём автомобиля или на базе Isofix PIPA Next. Имеет собственный ремень с креплением в 3 точках, боковую защиту SIP, подголовник с пеной Tailor tech™, регулируемый в 7 положениях, и козырёк с UPF 50+ и Dream Drape™. Чехлы съёмные и стирающиеся, для большего удобства использования.

Цена: 5 990 MDL

Преимущества:

всего 2,8 кг без козырька и вкладыша;

протестирована ADAC;

сертифицирована TÜV для использования в самолёте;

может устанавливаться ремнём безопасности автомобиля;

боковая защита SIP;

подголовник регулируется в 7 положениях;

козырёк Dream Drape™ с UPF 50+.

Недостатки:

база Isofix покупается отдельно.

Кому подходит:

Активным родителям, которые часто путешествуют и хотят лёгкую люльку, которую просто перемещать и которая гибка в плане установки.

4. Автолюлька Nuna PIPA URBN, подходящая с рождения примерно до 12 месяцев

Группа 0+ (40–75 см)

Nuna PIPA URBN решает одну из проблем, с которой сталкиваются родители, использующие 2 автомобиля: необходимость в отдельной базе Isofix. Коннекторы Isofix встроены прямо в люльку, поэтому её можно закрепить в точках Isofix автомобиля без дополнительной базы. Весит всего 3,3 кг без козырька и вкладыша, легко переносится и подходит родителям, которые часто меняют машину, часто ездят на такси или много путешествуют и пользуются арендованными автомобилями.

Главное преимущество: люлька имеет встроенные коннекторы Isofix, поэтому отдельная база Isofix больше не нужна.

Технические характеристики: Nuna PIPA URBN сертифицирована ECE R129/03 и протестирована ADAC и Stiftung Warentest. Крепится через встроенный Isofix или ремень безопасности автомобиля и используется исключительно против хода движения. Имеет пену Aeroflex™, собственный ремень с креплением в 3 точках. Также оснащена козырьком Dream Drape™ с UPF 50+.

Цена: 6 990 MDL

Преимущества:

встроенный Isofix, без отдельной базы;

вес 3,3 кг;

может устанавливаться и ремнём автомобиля;

дополнительно протестирована ADAC и Stiftung Warentest;

сертифицирована TÜV для самолёта;

сертификация GREENGUARD Gold;

качественные материалы из мериносовой шерсти и Lyocell.

Недостатки:

не имеет регулируемой функции наклона;

цена выше, чем у других автолюлек.

Кому подходит:

Семьям, которые часто меняют машины, путешествуют или пользуются такси и хотят преимущество крепления Isofix без необходимости перевозить отдельную базу.

5. Автолюлька Nuna ARRA Next, подходящая с рождения примерно до 15 месяцев

Группа 0+ (40–85 см)

Nuna ARRA Next — это откидывающаяся люлька, входящая в модульную систему Nuna NEXT. Предлагает 3 положения наклона и может достигать угла в 157°, в том числе при установке в машине. Эта деталь делает её очень хорошим вариантом для родителей, которые ищут модель с удобным положением для сна. Люлька весит 3,9 кг без козырька и вкладыша, а материалы из мериносовой шерсти и TENCEL™ Lyocell созданы для комфорта ребёнка в первые месяцы.

Главное преимущество: возможность наклона в трёх положениях, до угла 157°, как в автомобиле, так и на коляске.

Технические характеристики: сертифицирована ECE R129/02 и протестирована ADAC. Крепится исключительно на базе Isofix BASE next, которая приобретается отдельно. Имеет собственный ремень с креплением в 3 точках, оснащена встроенной боковой защитой, подголовником, регулируемым в 10 положениях, и козырьком с защитой SPF 50+. Чехлы и вкладыш изготовлены из материалов, содержащих мериносовую шерсть и волокно TENCEL™ Lyocell.

Цена: 5 750 MDL

Преимущества:

3 положения наклона;

удобное положение для сна, до 157°;

сниженный вес для откидывающейся люльки;

подголовник регулируется в 10 положениях;

натуральные материалы;

входит в модульную систему Nuna NEXT.

Недостатки:

обязательно требует BASE next;

база приобретается отдельно;

не может устанавливаться только ремнём автомобиля.

Кому подходит:

Родителям, которые хотят откидывающуюся люльку для первых месяцев и планируют использовать модульную систему Nuna NEXT и после того, как ребёнок подрастёт.

6. Автокресло Joie i-Spin 360, подходящее с рождения примерно до 4 лет

Группа 0+/1 (40–105 см)

Joie i-Spin 360 разработано для более длительного периода, чем автолюлька, а именно с рождения примерно до 4 лет. Может использоваться против хода движения до 105 см, а с минимум 15 месяцев допускает и ориентацию по ходу движения. Возможность поворота на 360° делает кресло очень удобным в повседневном использовании. Особенно когда нужно усаживать и вынимать ребёнка из машины несколько раз в день.

Главное преимущество: сочетание поворота на 360°, системы Smart Ride™ и боковой защиты Guard Surround Safety™.

Технические характеристики: весит 14,22 кг и сертифицировано ECE R129/02, протестировано ADAC. Крепится через Isofix и упорную ногу, регулируемую в 19 положениях. Имеет 6 положений наклона, подголовник Tri-Protect™ с Intelli-Fit™ и систему Grow Together™ с 6 ступенями. Кроме того, оснащено ремнём с креплением в 5 точках для безопасности и боковыми вентиляционными каналами для большего комфорта летом.

Цена: 8 490 MDL

Преимущества:

использование с рождения примерно до 4 лет;

поворот на 360°;

протестировано ADAC;

6 положений наклона;

боковая защита Guard Surround Safety™;

система Smart Ride™;

может использоваться против хода движения до 105 см.

Недостатки:

весит 14,22 кг;

сложнее переставлять из одного автомобиля в другой.

Кому подходит:

Семьям, которые хотят сразу перейти от рождения к поворотному креслу, которое можно использовать несколько лет, и планируют оставить его установленным, как правило, в одной машине.

7. Автокресло Nuna PRUU i-Size, подходящее с рождения примерно до 4 лет

Группа 0+/1 (40–105 см)

Nuna PRUU — поворотная модель, подходящая для первых 4 лет. Имеет встроенную базу Isofix и создана для перевозки ребёнка против хода движения на протяжении всего периода использования. Для новорождённых предусмотрен специальный вкладыш, а материалы включают мериносовую шерсть. Система боковой защиты SIP и пена EPP делают это кресло более безопасным и комфортным для малыша.

Главное преимущество: сочетание поворота на 360°, использования против хода движения до 105 см и системы SIP с пеной EPP.

Технические характеристики: модель весит 14 кг, соответствует ECE R129/03 и протестирована ADAC. Устанавливается через Isofix и упорную ногу. Имеет 5 положений наклона в обоих направлениях. Оснащена подголовником, регулируемым в 6 положениях, и ремнями с креплением в 5 точках. Также имеет боковую защиту SIP и вентиляционные панели для оптимальной циркуляции воздуха. Чехол стирающийся — маленькая, но важная деталь, особенно когда речь идёт о маленьких детях.

Цена: 9 990 MDL

Преимущества:

подходит с рождения;

поворачивается на 360°;

может оставаться против хода движения до 105 см;

протестировано ADAC;

боковая защита SIP с пеной EPP;

5 положений наклона.

Недостатки:

вес 14 кг делает его довольно сложным для перестановки из одного автомобиля в другой.

Кому подходит:

Родителям, которые ищут поворотное кресло для первых лет и делают акцент на комфорте ребёнка, качественных материалах и возможности перевозить малыша против хода движения в течение длительного периода.

8. Автокресло Nuna TODL Next i-Size, подходящее с рождения примерно до 4 лет

Группа 0+/1 (40–105 см)

Nuna TODL Next входит в модульную систему Nuna NEXT и используется вместе с BASE next. Может быть ориентировано как против хода движения, так и по ходу движения в зависимости от возраста ребёнка, а база также позволяет поворот на 360°. Одна из деталей, отличающих его от других моделей, — щедрый наклон: в режиме против хода движения может достигать угла 147°.

Главное преимущество: модульная система Nuna NEXT в сочетании с удобным положением для сна и усиленной стальной конструкцией.

Технические характеристики: сертифицировано ECE R129 и протестировано ADAC. Крепится на BASE next через Isofix и упорную ногу. Имеет 5 положений наклона, подголовник, регулируемый в 6 положениях, и собственный ремень с креплением в 5 точках. Кресло оснащено защитой SIP с пеной EPP. Конструкция использует технологию Steel Strength Technology™, а материалы включают органический хлопок, сертифицированный GOTS, и мериносовую шерсть.

Цена: 8 750 MDL за кресло

Преимущества:

протестировано ADAC;

поворачивается на 360° на BASE next;

боковая защита SIP;

усиленная стальная конструкция для большей прочности;

натуральные материалы.

Недостатки:

база BASE next обязательна и приобретается отдельно.

Кому подходит:

Родителям, которые предпочитают модульную систему и хотят использовать одну и ту же базу для нескольких этапов, не отказываясь от поворота, наклона и боковой защиты.

9. Автокресло Joie i-Traver Signature, подходящее примерно с 3,5 лет до 12 лет

Группа 2/3 · 100–150 см

Joie i-Traver Signature предназначено для детей постарше, которые фиксируются ремнём безопасности автомобиля. Весит всего 5,6 кг и легко переносится между двумя автомобилями. По мере роста ребёнка подголовник можно регулировать в 10 положениях, а глубину сиденья — в 3 ступенях через систему AutoAdjust™.

Главное преимущество: сниженный вес, регулировки на рост и системы боковой защиты.

Технические характеристики: сертифицировано ECE R129/03 и протестировано ADAC. Крепится с помощью коннекторов Isofix и ремня автомобиля или только ремнём транспортного средства. Имеет подголовник Tri-Protect™ с пеной Intelli-Fit™, панели Guard Surround Safety™, сиденье AutoAdjust™ в 3 положениях и спинку с 2 ступенями наклона.

Цена: 4 395 MDL

Преимущества:

протестировано ADAC;

весит всего 5,6 кг;

подголовник регулируется в 10 положениях;

глубина сиденья регулируется в 3 ступенях;

боковая защита Guard Surround Safety™;

выдвижные коннекторы Isofix;

просто переставлять между автомобилями.

Недостатки:

может использоваться только начиная со 100 см.

Кому подходит:

Семьям с детьми постарше, которые ищут лёгкое, регулируемое и достаточно компактное автокресло, чтобы при необходимости переставлять его из одной машины в другую.

10. Автокресло Nuna AACE LX, подходящее для детей в возрасте 3,5–12 лет

Группа 2/3 · 100–150 см

Nuna AACE LX — автокресло, которое адаптируется по мере роста ребёнка. Система 3D growth™ изменяет кресло в трёх направлениях: подголовник поднимается, зона плеч расширяется, а сиденье увеличивается в глубину. Это практичный и удобный вариант.

Главное преимущество: система 3D growth™, позволяющая адаптировать кресло по высоте, ширине и глубине.

Технические характеристики: Nuna AACE LX весит 6,7 кг, сертифицировано ECE R129/03 и протестировано ADAC. Крепится через Isofix и ремень автомобиля. Подголовник имеет 17 положений, а сиденье — 3 уровня глубины. Включает съёмную боковую защиту SIP, энергопоглощающую пену, встроенную вентиляцию и материалы, сертифицированные GREENGUARD Gold.

Цена: 5 490 MDL

Преимущества:

протестировано ADAC;

подголовник регулируется в 17 положениях;

кресло адаптируется по ширине и глубине;

боковая защита SIP;

умеренный вес 6,7 кг;

сертификация GREENGUARD Gold;

встроенная вентиляция.

Недостатки:

используется исключительно по ходу движения;

боковая защита может занимать чуть больше места на сиденье.

Кому подходит:

Детям от 3,5 лет и родителям, которые хотят кресло, способное постепенно подстраиваться по мере роста малыша.

Как выбрать автокресло, которому можно доверять?

Не существует единственного автокресла, подходящего для всех семей. То, что важно для новорождённого, может быть уже не так важно для ребёнка 4 или 10 лет. Поэтому, выбирая модель, смотри в первую очередь на возраст, рост и вес ребёнка, затем на способ установки и на характеристики, которые полезны в повседневной жизни.

И не забывай о своей машине. Перед покупкой проверь, совместима ли система

крепления кресла с автомобилем.

На Mamico.md ты найдёшь модели для разного возраста, которые можно сравнивать по характеристикам и цене. Выбери то, которое подходит твоему ребёнку и будет удобным для повседневных поездок.