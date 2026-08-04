Maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026: каждый старт помогает детям Ⓟ

Каждый год maib | Mastercard Chisinau Marathon объединяет тысячи людей вокруг одной идеи — движение меняет жизнь. В этом году марафон становится еще и возможностью поддержать тех, кому помощь особенно необходима.

В этом году maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 объединяет усилия с фондом Not Alone, который помогает детям и подросткам с онкологическими заболеваниями. Миссия фонда — подарить каждому ребенку возможность жить, мечтать и верить в чудеса.

Not Alone не просто собирает средства на лечение. Организация сопровождает семьи на протяжении всего пути: помогает решать бытовые вопросы, оказывает психологическую поддержку и объединяет людей, готовых быть рядом в самый сложный период жизни. Ведь справляться с болезнью легче, когда ты не один.

В этом году каждый участник марафона сможет стать частью этой поддержки. Часть регистрационного взноса будет направлена в фонд Not Alone, чтобы помочь детям, которые прямо сейчас проходят лечение.

За годы работы фонд объединил вокруг себя сотни волонтеров, партнеров и благотворителей, которые доказывают: помощь — это не разовый поступок, а постоянная забота о тех, кто в ней нуждается.

Благодаря этой поддержке дети получают не только необходимую помощь, но и уверенность в том, что рядом есть люди, готовые пройти этот непростой путь вместе с ними. Для многих семей это возможность сосредоточиться на самом главном — лечении и выздоровлении ребенка.

13 сентября на площади Великого Национального Собрания тысячи участников выйдут на старт maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026. Кто-то будет бороться за личный рекорд, кто-то пробежит свою первую дистанцию, а кто-то захочет стать частью большого доброго дела.

В этот день каждый километр будет иметь значение.

Узнать больше о деятельности фонда Not Alone можно на его страницах в социальных сетях- https://www.facebook.com/notalone.fundatie