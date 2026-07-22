Lynk&Co: Открой для себя новый автомобильный бренд в Молдове Ⓟ

Электрификация больше не является тенденцией. Сегодня это новая реальность автомобильной индустрии.

Всё больше европейских водителей выбирают автомобили, сочетающие эффективность, современные технологии и готовность к будущему. Вместе с этими изменениями появляются бренды, которые по-новому смотрят на понятие мобильности. Один из них — Lynk & Co. Всего за несколько лет бренд занял прочные позиции на европейском рынке благодаря скандинавскому дизайну, интеллектуальным технологиям и модельному ряду, созданному для современного образа жизни.

Сегодня Lynk & Co официально представлен и в Республике Молдова компанией Autospace SRL, официальным импортёром бренда, предлагая клиентам три модели: 01, 02 и 08.

Бренд, созданный для современной мобильности

Lynk & Co был основан в 2016 году в шведском Гётеборге в составе Geely Holding Group, в которую также входит Volvo Cars. С самого начала целью бренда было не просто создание современных автомобилей, а переосмысление самого опыта владения автомобилем: интеллектуальные, подключённые и интуитивно понятные автомобили для динамичного образа жизни.

Все модели, представленные в Европе, разработаны и сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами, отвечая самым высоким требованиям безопасности, эффективности и экологичности.

Почему всё больше европейцев выбирают Lynk & Co?

В то время, когда эффективность, технологии и стоимость эксплуатации становятся ключевыми критериями при выборе автомобиля, Lynk & Co предлагает иной подход.

Даже базовые комплектации отличаются богатым оснащением, а автомобили предлагают современные системы помощи водителю, постоянную цифровую связь и передовые гибридные и электрические силовые установки, делающие каждую поездку более комфортной и эффективной.

Сегодня бренд представлен уже на 25 европейских рынках и располагает сетью из более чем 140 дилерских и сервисных центров. Интерес к моделям Lynk & Co продолжает расти по мере того, как всё больше автомобилистов переходят на гибридные и электрические автомобили.

Три модели. Три разных стиля жизни.

Lynk & Co 01 — подключаемый гибридный SUV для повседневной жизни

Для тех, кто проводит будни в городе, но хочет в любой момент отправиться в дальнюю поездку, Lynk & Co 01 предлагает идеальный баланс эффективности, комфорта и динамики.

Мощность 276 л.с. и запас хода на электротяге до 75 км позволяют ежедневно передвигаться практически без расхода топлива, а при дальних поездках бензиновый двигатель обеспечивает дополнительную свободу передвижения.

Минималистичный интерьер, мультимедийный дисплей диагональю 15,4 дюйма, премиальные материалы и широкий набор интеллектуальных технологий делают каждую поездку комфортной и интуитивно понятной.

Lynk & Co 02 — электрическая мобильность нового поколения

Первая полностью электрическая модель бренда для европейского рынка создана для тех, кто ценит современные технологии и удовольствие от вождения.

Запас хода до 445 км (WLTP), быстрая зарядка постоянным током, связь 5G, аудиосистема Harman Kardon и современные системы помощи водителю доказывают, что электромобиль одинаково хорошо подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для спонтанных путешествий на выходных.

Lynk & Co 08 — новое поколение подключаемых гибридных SUV

Новейшая модель бренда переосмысливает возможности подключаемого гибридного кроссовера.

До 200 км запаса хода на электротяге и более 1000 км общего пробега позволяют ежедневно ездить на электричестве, не беспокоясь о дальних маршрутах.

Просторный салон, премиальная отделка и технологии последнего поколения делают Lynk & Co 08 отличным выбором для семей, профессионалов и любителей путешествий.

Дизайн, который невозможно не заметить

Чистые линии, гармоничные пропорции и влияние скандинавской школы дизайна формируют узнаваемый стиль каждого автомобиля Lynk & Co. Современный экстерьер гармонично сочетается с минималистичным интерьером, где качественные материалы, простор и технологии объединены естественно и без лишней перегруженности.

В результате получается автомобиль, который демонстрирует элегантность через простоту и доказывает, что дизайн может одновременно быть выразительным и функциональным.

Технологии, которые незаметно работают для вас

Одной из сильных сторон автомобилей Lynk & Co является то, насколько естественно технологии интегрированы в процесс вождения.

Современные системы помощи водителю (ADAS) постоянно анализируют дорожную ситуацию и помогают водителю в различных условиях, а интуитивно понятная мультимедийная система и постоянная цифровая связь делают все функции доступными именно тогда, когда они необходимы.

В результате водитель получает ощущение уверенности и комфорта, не отвлекаясь на сложные настройки и лишние функции.

Больше уверенности в будущем

Помимо современных технологий и высокой эффективности, в Республике Молдова Lynk & Co предлагает программу гарантированного обратного выкупа автомобиля, обеспечивая владельцам большую предсказуемость при планировании следующей покупки.

Это ещё одно подтверждение философии бренда: мобильность без лишних забот и максимально простой опыт владения автомобилем.

Теперь Lynk & Co можно открыть для себя и в Молдове

Автомобильная индустрия развивается беспрецедентными темпами, а вместе с ней меняются и ожидания современных водителей. Lynk & Co — один из брендов, наиболее ярко отражающих эти изменения благодаря сочетанию технологий, дизайна и современного подхода к мобильности.

Познакомиться ближе с моделями Lynk & Co 01, 02 и 08, а также пройти тест-драйв можно в шоуруме Autospace SRL, официального импортёра Lynk & Co в Республике Молдова, по адресу: г. Кишинёв, ул. Букурией, 18A.

Иногда лучший способ понять автомобиль — не читать о нём, а сесть за руль.