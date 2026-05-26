26 Мая 2026, 18:00
168
LumenCraft: Первое кафе смэш-бургеров и картофеля по-голландски Ⓟ

Известный бренд LumenCraft открыл новое заведение на Московском проспекте, 5 на Рышкановке. В меню — смэш-бургеры, голландский картофель двойной обжарки и крафтовое пиво собственного производства.

У бренда LumenCraft в Кишиневе появилось новое заведение. Столичная публика уже хорошо знает эту команду по сети одноименных кафе и пекарен LumenCraft Gastro и LumenCraft Bakery. На этот раз создатели решили сделать упор на качественный, понятный и честный street food.

Удобное расположение

Новое кафе ждет гостей на Рышкановке, по адресу: Московский проспект, 5.

Сердце меню — картофель фри. Чтобы добиться идеального вкуса, команда импортирует отборный сорт картофеля напрямую из Голландии. Готовят его по бельгийско-голландской технологии двойной обжарки. Именно благодаря этому картошка получается с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной, воздушной внутри.

Смэш-бургер: новый тренд в бургерах

Здесь делают правильные смэш-бургеры. Котлету готовят из отборной говядины: мясной шарик сильно прижимают к раскаленному грилю. За счет правильных пропорций мясо быстро обжаривается и остается очень сочным. Булочки бриошь тоже свои — команда пекарей LumenCraft каждый день выпекает их по собственному рецепту, добиваясь насыщенного сливочного вкуса.

Крафтовое пиво с собственной пивоварни

К бургерам и картошке в кафе предлагают крафтовое пиво, которое варят на собственной пивоварне LumenCraft. У него свой характер и вкус, идеально сочетающийся с каждой позицией меню.

LumenCraft — это не обычный фастфуд. Здесь действительно продумали каждую деталь, от выбора сорта картофеля до тонкостей обжарки мяса и подбора сочетаний соусов. Приходите на Московский проспект, 5 и попробуйте все сами!

Адреса и локации кафе и пекарен LumenCraft

Уютные заведения для всей семьи LumenCraft Gastro:

  • Московский проспект, 20 
  • Улица Михай Витязул, 3 
  • Бульвар Дачия, 73/3 

Сеть пекарен LumenCraft Bakery:

  • LC Bakery Varna: бульвар Дечебал, 63 
  • LC Bakery Marmelad: бульвар Дачия, 16/1 
  • LC Bakery Antosca: бульвар Дачия, 49/14 
  • LC Bakery Ciocana: бульвар Мирча чел Бэтрын, 3 
  • LC Bakery Soiuz: улица Алеку Руссо, 1 
  • LC Bakery Codru: г. Оргеев, улица Василе Лупу, 36 

lumencraft.md

Источник
