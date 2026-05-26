LumenCraft: Первое кафе смэш-бургеров и картофеля по-голландски
Известный бренд LumenCraft открыл новое заведение на Московском проспекте, 5 на Рышкановке. В меню — смэш-бургеры, голландский картофель двойной обжарки и крафтовое пиво собственного производства.
У бренда LumenCraft в Кишиневе появилось новое заведение. Столичная публика уже хорошо знает эту команду по сети одноименных кафе и пекарен LumenCraft Gastro и LumenCraft Bakery. На этот раз создатели решили сделать упор на качественный, понятный и честный street food.
Удобное расположение
Новое кафе ждет гостей на Рышкановке, по адресу: Московский проспект, 5.
Картофель из Голландии
Сердце меню — картофель фри. Чтобы добиться идеального вкуса, команда импортирует отборный сорт картофеля напрямую из Голландии. Готовят его по бельгийско-голландской технологии двойной обжарки. Именно благодаря этому картошка получается с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной, воздушной внутри.
Смэш-бургер: новый тренд в бургерах
Здесь делают правильные смэш-бургеры. Котлету готовят из отборной говядины: мясной шарик сильно прижимают к раскаленному грилю. За счет правильных пропорций мясо быстро обжаривается и остается очень сочным. Булочки бриошь тоже свои — команда пекарей LumenCraft каждый день выпекает их по собственному рецепту, добиваясь насыщенного сливочного вкуса.
Крафтовое пиво с собственной пивоварни
К бургерам и картошке в кафе предлагают крафтовое пиво, которое варят на собственной пивоварне LumenCraft. У него свой характер и вкус, идеально сочетающийся с каждой позицией меню.
LumenCraft — это не обычный фастфуд. Здесь действительно продумали каждую деталь, от выбора сорта картофеля до тонкостей обжарки мяса и подбора сочетаний соусов. Приходите на Московский проспект, 5 и попробуйте все сами!
Адреса и локации кафе и пекарен LumenCraft
Уютные заведения для всей семьи LumenCraft Gastro:
- Московский проспект, 20
- Улица Михай Витязул, 3
- Бульвар Дачия, 73/3
Сеть пекарен LumenCraft Bakery:
- LC Bakery Varna: бульвар Дечебал, 63
- LC Bakery Marmelad: бульвар Дачия, 16/1
- LC Bakery Antosca: бульвар Дачия, 49/14
- LC Bakery Ciocana: бульвар Мирча чел Бэтрын, 3
- LC Bakery Soiuz: улица Алеку Руссо, 1
- LC Bakery Codru: г. Оргеев, улица Василе Лупу, 36