Luban Auto Service: Новый автосервис по обслуживанию китайских автомобилей Ⓟ
Владельцам китайских автомобилей в Республике Молдова станет доступен новый специализированный центр технического обслуживания, диагностики и ремонта.
Luban Auto Service начал работу в режиме операционного тестирования в преддверии официального открытия.
Количество автомобилей китайского производства на рынке Республики Молдова продолжает расти. Вместе с этим увеличивается потребность в техническом обслуживании, адаптированном к современным технологиям, особенно когда речь идёт об электромобилях, гибридах и подключаемых гибридных моделях.
Чтобы ответить на этот растущий спрос, Luban Auto Service открыл свои двери в режиме операционного тестирования. На данном этапе команда центра проверяет и совершенствует процессы записи, приёмки автомобиля, диагностики, ремонта и последующей передачи клиенту.
Цель тестового периода — подготовить все рабочие процессы к официальному открытию и обеспечить клиентам быстрое, понятное и эффективное обслуживание.
Специализированный сервис для автомобилей китайского производства
Luban Auto Service — это современный центр технического обслуживания и ремонта, специализирующийся на автомобилях китайских марок.
Центр готов обслуживать широкий спектр брендов, среди которых:
BYD, Denza, Wuling, Changan, AITO, Zeekr, Geely, Li Auto, а также другие автомобильные марки китайского производства.
Сервис располагает возможностями для обслуживания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобилей, гибридов и подключаемых гибридов.
Специалисты из Китая и международная техническая экспертиза
Одним из ключевых преимуществ Luban Auto Service является техническая команда, в состав которой входят специалисты из Китая с практическим опытом работы с автомобилями китайского производства.
Они хорошо знакомы с техническими особенностями платформ и систем, используемых китайскими автопроизводителями, включая архитектуру электромобилей и гибридов, высоковольтные батареи, электронные системы, технологии помощи водителю и современные решения в области подключения и программного обеспечения.
Такая экспертиза позволяет быстрее выявлять неисправности и применять технические процедуры с учётом особенностей конкретной модели автомобиля.
Современная диагностика для автомобилей нового поколения
Современные автомобили становятся всё более технологичными и включают множество электронных систем, блоков управления и программных решений. Поэтому их обслуживание требует не только механических знаний, но и современного диагностического оборудования.
Luban Auto Service оснащён специализированными инструментами и оборудованием, предназначенными для диагностики автомобилей новых поколений.
В зависимости от модели и характера работ специалисты центра могут проводить проверку электронных систем, механических компонентов, зарядного оборудования, высоковольтных батарей и других элементов, влияющих на безопасность и исправную работу автомобиля.
Новая возможность для владельцев китайских автомобилей
Одной из сложностей, с которой сталкиваются владельцы китайских автомобилей, остаётся поиск сервиса, специалисты которого понимают технические особенности таких моделей.
Различия между платформами, сложные электронные системы и быстрый выход новых моделей требуют специальных знаний и соответствующего оборудования для точной диагностики и качественного ремонта.
Благодаря своей специализации Luban Auto Service планирует предложить владельцам автомобилей китайского производства профессиональное решение для технического обслуживания и ремонта — независимо от того, идёт ли речь об электромобиле, гибриде или автомобиле с традиционным двигателем.
Подготовка к официальному открытию
В период операционного тестирования команда центра будет анализировать каждый этап взаимодействия с клиентом: от записи и приёмки автомобиля до диагностики, ремонта и выдачи.
Отзывы и результаты, полученные на этом этапе, будут использованы для совершенствования сервиса перед официальным открытием.
Luban Auto Service стремится стать одним из ведущих специализированных центров Республики Молдова по обслуживанию и ремонту китайских автомобилей, объединяя международную техническую экспертизу, современное оборудование и рабочие процессы, адаптированные к новым автомобильным технологиям.
Дополнительная информация о доступных услугах, записи на обслуживание и дате официального открытия будет опубликована в ближайшее время.
Для получения дополнительной информации и записи:
+373 61 137 000
Str. Calea Orheiului 124 mun. Chișinău