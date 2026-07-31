Luban Auto Service: Новый автосервис по обслуживанию китайских автомобилей Ⓟ

Владельцам китайских автомобилей в Республике Молдова станет доступен новый специализированный центр технического обслуживания, диагностики и ремонта.

Luban Auto Service начал работу в режиме операционного тестирования в преддверии официального открытия.

Количество автомобилей китайского производства на рынке Республики Молдова продолжает расти. Вместе с этим увеличивается потребность в техническом обслуживании, адаптированном к современным технологиям, особенно когда речь идёт об электромобилях, гибридах и подключаемых гибридных моделях.

Чтобы ответить на этот растущий спрос, Luban Auto Service открыл свои двери в режиме операционного тестирования. На данном этапе команда центра проверяет и совершенствует процессы записи, приёмки автомобиля, диагностики, ремонта и последующей передачи клиенту.

Цель тестового периода — подготовить все рабочие процессы к официальному открытию и обеспечить клиентам быстрое, понятное и эффективное обслуживание.





Специализированный сервис для автомобилей китайского производства

Luban Auto Service — это современный центр технического обслуживания и ремонта, специализирующийся на автомобилях китайских марок.

Центр готов обслуживать широкий спектр брендов, среди которых:

BYD, Denza, Wuling, Changan, AITO, Zeekr, Geely, Li Auto, а также другие автомобильные марки китайского производства.

Сервис располагает возможностями для обслуживания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобилей, гибридов и подключаемых гибридов.





Специалисты из Китая и международная техническая экспертиза

Одним из ключевых преимуществ Luban Auto Service является техническая команда, в состав которой входят специалисты из Китая с практическим опытом работы с автомобилями китайского производства.

Они хорошо знакомы с техническими особенностями платформ и систем, используемых китайскими автопроизводителями, включая архитектуру электромобилей и гибридов, высоковольтные батареи, электронные системы, технологии помощи водителю и современные решения в области подключения и программного обеспечения.

Такая экспертиза позволяет быстрее выявлять неисправности и применять технические процедуры с учётом особенностей конкретной модели автомобиля.

Современная диагностика для автомобилей нового поколения

Современные автомобили становятся всё более технологичными и включают множество электронных систем, блоков управления и программных решений. Поэтому их обслуживание требует не только механических знаний, но и современного диагностического оборудования.

Luban Auto Service оснащён специализированными инструментами и оборудованием, предназначенными для диагностики автомобилей новых поколений.

В зависимости от модели и характера работ специалисты центра могут проводить проверку электронных систем, механических компонентов, зарядного оборудования, высоковольтных батарей и других элементов, влияющих на безопасность и исправную работу автомобиля.

Новая возможность для владельцев китайских автомобилей

Одной из сложностей, с которой сталкиваются владельцы китайских автомобилей, остаётся поиск сервиса, специалисты которого понимают технические особенности таких моделей.

Различия между платформами, сложные электронные системы и быстрый выход новых моделей требуют специальных знаний и соответствующего оборудования для точной диагностики и качественного ремонта.

Благодаря своей специализации Luban Auto Service планирует предложить владельцам автомобилей китайского производства профессиональное решение для технического обслуживания и ремонта — независимо от того, идёт ли речь об электромобиле, гибриде или автомобиле с традиционным двигателем.

Подготовка к официальному открытию

В период операционного тестирования команда центра будет анализировать каждый этап взаимодействия с клиентом: от записи и приёмки автомобиля до диагностики, ремонта и выдачи.

Отзывы и результаты, полученные на этом этапе, будут использованы для совершенствования сервиса перед официальным открытием.

Luban Auto Service стремится стать одним из ведущих специализированных центров Республики Молдова по обслуживанию и ремонту китайских автомобилей, объединяя международную техническую экспертизу, современное оборудование и рабочие процессы, адаптированные к новым автомобильным технологиям.

Дополнительная информация о доступных услугах, записи на обслуживание и дате официального открытия будет опубликована в ближайшее время.



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