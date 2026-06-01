Lorent Bloom: Cервис, который помогает вещам приносить пользу и доход Ⓟ

Такие вещи занимают место, стареют и не приносят владельцу никакой пользы.

Lorent Bloom предлагает простой способ изменить это. Это онлайн-сервис аренды вещей между людьми в Молдове: здесь можно взять нужную вещь на время или сдать в аренду то, чем вы сами сейчас не пользуетесь.

Платформа, где вещи снова работают

Сервисом могут пользоваться жители Кишинёва, Бельц, Кагула и других городов страны. Идея понятна каждому: если вещь нужна только на день, её не обязательно покупать. А если она уже есть у вас дома и простаивает без дела, она может начать приносить доход.

Например, зачем покупать дрель за 3 000 леев ради одной полки, если её можно арендовать примерно за 150 леев в день? И наоборот: та же дрель, лежащая у владельца дома, может стать полезной для других и одновременно приносить деньги.

В каталоге Lorent Bloom уже представлено более 50 категорий: электроника, фототехника, инструменты для ремонта, туристическое снаряжение, товары для спорта, музыкальные инструменты, одежда для мероприятий и многое другое.

Как заработать на вещах, которые уже есть дома

Чтобы разместить вещь на платформе, достаточно загрузить фотографии, добавить описание и указать стоимость аренды за день. После этого остаётся дождаться первой заявки от арендатора. Для новых пользователей на сайте есть подробная инструкция, которая помогает быстро разобраться с процессом.

Так вещь, которая ещё вчера просто стояла в шкафу, на балконе или в кладовке, может превратиться в регулярный дополнительный доход без лишних вложений и сложной подготовки.

Безопасность и доверие для обеих сторон

Передавать свои вещи незнакомым людям может быть волнительно, как и платить за чужую вещь заранее. Поэтому в Lorent Bloom предусмотрены инструменты, которые делают аренду понятнее и безопаснее:

Цифровой договор , который оформляется перед каждой арендой.

, который оформляется перед каждой арендой. Проверенные пользователи , чтобы снизить риск неприятных ситуаций.

, чтобы снизить риск неприятных ситуаций. Встроенный чат , где сохраняются договорённости между сторонами.

, где сохраняются договорённости между сторонами. Постоянная поддержка, готовая помочь при вопросах или спорных моментах.

Попробуйте Lorent Bloom

Перейдите на lorentbloom.com и создайте бесплатный аккаунт. Регистрация занимает меньше минуты. Можно посмотреть, какие вещи уже доступны поблизости, или разместить свой первый предмет в аренду сегодня.

Возможно, уже завтра вещь, которой вы давно не пользовались, принесёт вам первые леи.

Lorent Bloom: арендуйте то, что нужно. Сдавайте то, что не используете.

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