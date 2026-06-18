Local: Поддерживаем локальных производителей. Вместе создаём будущее местных продуктов Ⓟ

Когда мы выбираем локальный продукт, мы выбираем гораздо больше, чем просто товар на полке.

Мы выбираем людей, которые каждый день вкладывают свой труд, опыт и душу в то, что создают. Выбираем семейные производства, небольшие предприятия, традиции и качество, рождающиеся здесь, в Молдове.

Именно поэтому в начале этого года сеть магазинов LOCAL запустила проект Susținem Producătorul Local — инициативу, которая помогает молдавским производителям расти, становиться заметнее и находить своего покупателя.

Сегодня мы уже видим первые результаты этой работы. На полках магазинов LOCAL появились новые локальные производители из разных уголков страны. За каждым брендом стоит своя история, свой путь и огромное желание создавать качественный продукт для людей.

Для кого-то это первый шаг в современную розницу. Для кого-то — возможность выйти на новый уровень развития. Для нас — ещё одно подтверждение того, что локальное производство заслуживает поддержки и доверия.

Мы верим, что сильная экономика начинается с сильных местных производителей. Именно поэтому Susținem Producătorul Local — это не просто проект, а долгосрочная инициатива, объединяющая производителей и покупателей вокруг общей идеи: выбирать своё, поддерживать своё и развивать своё.

Уже совсем скоро мы начнём знакомить вас с каждым участником проекта отдельно. Будем рассказывать их истории, показывать производство и людей, которые стоят за любимыми продуктами.

А если вы сами производите качественный продукт и ищете надёжного партнёра для развития своего бизнеса — мы будем рады познакомиться.

Присоединяйтесь к проекту Susținem Producătorul Local и растите вместе с LOCAL.

📩 Подать заявку на участие в проекте можно уже сейчас: www.mylocal.md

LOCAL. Поддерживаем. Развиваем. Растём вместе.