Lexus Chișinău: Cпециальные цены на автомобили в наличии Ⓟ

Lexus Chișinău предлагает финансовую выгоду до 10 580 долларов на отдельные автомобили в наличии. Это подходящий момент, чтобы рассмотреть доступные модели и выбрать свой Lexus.

Lexus — это премиальный комфорт, современный дизайн и уверенность на дороге, которые ощущаются c первой минуты за рулем.

С 1 июня по 31 июля 2026 года в Lexus Chișinău действуют специальные предложения на автомобили в наличии. Это возможность выбрать модель из актуального ассортимента и приобрести её по специальной цене с финансовой выгодой до 10 580 долларов.

Предложения распространяются на отдельные автомобили Lexus 2025 года выпуска, доступные в актуальном складе Lexus Chișinău. Количество автомобилей ограничено, поэтому доступность конкретной модели, комплектации и цвета рекомендуется уточнять у консультантов дилерского центра.

Модели Lexus, доступные в рамках специального предложения

Выбор Lexus начинается с ваших задач: кому-то важна маневренность в городе, кому-то простор для семьи, уверенность в путешествиях или особый уровень пассажирского комфорта. В рамках специального предложения можно рассмотреть несколько моделей Lexus и сравнить их по формату, оснащению и ощущениям за рулем.

Lexus RX — один из самых узнаваемых кроссоверов бренда, созданный для тех, кто ценит баланс между динамикой, элегантностью и практичностью. Модель подходит для ежедневных поездок по городу, семейных маршрутов и дальних путешествий, предлагая просторный салон, плавный ход и атмосферу спокойной уверенности за рулем.

Lexus NX — премиальный кроссовер с выразительным дизайном и современным характером. Он хорошо вписывается в городской ритм, но при этом остается удобным для поездок за пределы города. Lexus NX подойдет вам, если вы ищете автомобиль, который сочетает компактность, технологичность и ощущение уверенного управления.

Lexus LBX открывает новый взгляд на компактный премиальный кроссовер. Он создан для динамичного ритма города, маневренных поездок и тех, кто хочет получить характер Lexus в более компактном формате.

Lexus ES — элегантный бизнес-седан для спокойных, комфортных и уверенных поездок. Его выбирают за плавность движения, сдержанный премиальный дизайн и особую атмосферу в салоне. Lexus ES хорошо подходит как для водителя, так и для пассажира, который ценит тишину, пространство и ощущение делового класса.

Lexus GX объединяет выразительный дизайн, практичность и готовность к маршрутам за пределами привычных городских дорог. Это SUV для тех, кто хочет сохранить высокий уровень комфорта в повседневной жизни, но при этом получить автомобиль с более сильным характером и расширенными возможностями для путешествий.

Lexus LM ориентирован на максимальный комфорт пассажиров и особый формат передвижения. Просторный салон, внимание к приватности и премиальная атмосфера делают эту модель подходящей для деловых поездок, представительских задач и тех случаев, когда важен не только пункт назначения, но и само качество поездки.

Дополнительным преимуществом для владельцев Lexus является возможность участия в программе продленной гарантии. При соблюдении условий программы и регулярном прохождении технического обслуживания в официальном дилерском центре Lexus Chișinău гарантийное покрытие может продлеваться ежегодно до достижения автомобилем возраста 10 лет с момента первой регистрации или пробега 160 000 км, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

Для вас это означает больше уверенности после окончания стандартной гарантии производителя. Программа продленной гарантии Lexus помогает снизить риск непредвиденных расходов, связанных с крупными ремонтами, и поддерживать автомобиль в соответствии с регламентом производителя.



Выберите Lexus, который соответствует вашему стилю жизни, и узнайте больше о доступных моделях, комплектациях и условиях специального предложения на Lexus Chișinău.



Контакты

Официальный дилер Lexus Chișinău

бул. Дачия 55/1, Кишинёв

Телефон: 022999421

www.chisinau.md.lexus