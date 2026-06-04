Лето призов начинается с карты для детей и подростков: Mastercard GO Teens от Moldindconbank Ⓟ
Moldindconbank и Mastercard дают старт лету, полному эмоций, приключений и призов для самых юных клиентов!
В период с 1 июня по 31 августа 2026 года Mastercard GO Teens становится картой, которая превращает каждую оплату в шанс на выигрыш в рамках новой акции «Когда мечты растут вместе с тобой!».
Официальный старт кампании состоялся в День защиты детей, 1 июня, в рамках мероприятия, организованного Port Mall — «Пиноккио и самый большой тирамису в стране». Это настоящий мир магии, ярких красок и сюрпризов для всей семьи, где оживает воображение, а детство превращается в праздник.
Главный приз — путешествие в мир Пиноккио
Этим летом владельцы карты Mastercard GO Teens могут выиграть семейное путешествие в Коллоди, Тоскана — место, вдохновившее знаменитую историю о Пиноккио. Сказочная атмосфера, живописные улочки и тематический парк, посвященный деревянному мальчику, превращают это направление в незабываемое приключение для всей семьи.
300 специальных призов по 500 леев
Кампания также включает 300 денежных призов по 500 леев каждый, которые будут разыграны в течение трех этапов:
- Этап 1: 1 июня – 30 июня 2026
- Этап 2: 1 июля – 31 июля 2026
- Этап 3: 1 августа – 31 августа 2026
Как принять участие
Чтобы попасть в розыгрыш специальных призов, достаточно:
- совершить минимум 3 транзакции картой GO Teens;
- каждая транзакция должна быть минимум на 50 леев.
Для участия в розыгрыше главного приза:
- соверши минимум 10 транзакций;
- каждая транзакция должна быть минимум на 50 леев.
В акции участвуют как уже существующие карты, так и карты, открытые в период проведения кампании.
Все, кто откроет карту Mastercard GO Teens в период кампании, получат приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
Когда мечты растут вместе с тобой
Mastercard GO Teens предназначена для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет и помогает им сделать первые шаги к финансовой независимости — безопасно, просто и современно. Карту можно открыть в любом отделении Moldindconbank одному из родителей при наличии удостоверения личности и свидетельства о рождении или удостоверения личности ребенка.
С Mastercard GO Teens каждая оплата может принести приятный сюрприз, каждый опыт становится ярче, а это лето может начаться с мечты, которая становится реальностью.
Moldindconbank – mereu alături!