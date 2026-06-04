Лето призов начинается с карты для детей и подростков: Mastercard GO Teens от Moldindconbank Ⓟ

В период с 1 июня по 31 августа 2026 года Mastercard GO Teens становится картой, которая превращает каждую оплату в шанс на выигрыш в рамках новой акции «Когда мечты растут вместе с тобой!».

Официальный старт кампании состоялся в День защиты детей, 1 июня, в рамках мероприятия, организованного Port Mall — «Пиноккио и самый большой тирамису в стране». Это настоящий мир магии, ярких красок и сюрпризов для всей семьи, где оживает воображение, а детство превращается в праздник.

Главный приз — путешествие в мир Пиноккио

Этим летом владельцы карты Mastercard GO Teens могут выиграть семейное путешествие в Коллоди, Тоскана — место, вдохновившее знаменитую историю о Пиноккио. Сказочная атмосфера, живописные улочки и тематический парк, посвященный деревянному мальчику, превращают это направление в незабываемое приключение для всей семьи.

300 специальных призов по 500 леев

Кампания также включает 300 денежных призов по 500 леев каждый, которые будут разыграны в течение трех этапов:

Этап 1: 1 июня – 30 июня 2026

Этап 2: 1 июля – 31 июля 2026

Этап 3: 1 августа – 31 августа 2026

Как принять участие

Чтобы попасть в розыгрыш специальных призов, достаточно:

совершить минимум 3 транзакции картой GO Teens;

каждая транзакция должна быть минимум на 50 леев.

Для участия в розыгрыше главного приза:

соверши минимум 10 транзакций;

каждая транзакция должна быть минимум на 50 леев.

В акции участвуют как уже существующие карты, так и карты, открытые в период проведения кампании.

Все, кто откроет карту Mastercard GO Teens в период кампании, получат приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.

Когда мечты растут вместе с тобой

Mastercard GO Teens предназначена для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет и помогает им сделать первые шаги к финансовой независимости — безопасно, просто и современно. Карту можно открыть в любом отделении Moldindconbank одному из родителей при наличии удостоверения личности и свидетельства о рождении или удостоверения личности ребенка.

С Mastercard GO Teens каждая оплата может принести приятный сюрприз, каждый опыт становится ярче, а это лето может начаться с мечты, которая становится реальностью.

Moldindconbank – mereu alături!