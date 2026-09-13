Last Week в Adidas: Последняя неделя Back to School в adidas Factory Outlet Store Ⓟ

Если вы ещё не успели купить ребёнку новый спортивный костюм, удобные кроссовки или рюкзак для школы — сейчас самое время.

В adidas Factory Outlet Store стартовала последняя неделя Back to School, а значит, это ваш последний шанс приобрести всё необходимое по особенно выгодным ценам. Спортивные костюмы — от 799 леев, футболки — от 299 леев, рюкзаки — от 499 леев, кроссовки — от 699 леев и многое другое.

adidas Runfalcon 5 созданы для активных будней. Лёгкий спортивный силуэт, комфортная посадка и универсальный дизайн делают их отличным выбором для школы, прогулок, тренировок и повседневной активности. Две модели — одна выгодная цена. Вместо 999 леев — всего 699 леев.

adidas × Minecraft: любимая игра становится частью образа

Minecraft уже давно вышел за пределы экрана. Узнаваемая пиксельная эстетика вдохновляет одежду, аксессуары и теперь — кроссовки adidas. Модель Spezial Minecraft Shoes Kids сочетает характерный силуэт adidas с деталями, вдохновленными Minecraft. Получился необычный дизайн, который легко становится главным акцентом повседневного образа. Специальная цена — 999 лей

HANDBALL SPEZIAL и LIGHTBLAZE: культовые мотивы

Культовая классика adidas, которая остаётся актуальной из сезона в сезон. Handball Spezial узнаваемы благодаря низкому силуэту и характерному ретро-дизайну. Последний шанс приобрести пару по специальной цене. Для более динамичного варианта подойдут adidas LIGHTBLAZE за 799 леев. Современная форма и спортивная эстетика делают эти модели заметным акцентом в повседневном образе.

Современный силуэт, выразительные детали и комфорт, рассчитанный на активный ритм. adidas Lightblaze легко впишутся в повседневный гардероб ребёнка — для школы, прогулок и насыщенных выходных. Знаковый минималистичный дизайн Stan Smith в удобной версии с застёжками-липучками. Модель легко надевать и снимать, а универсальный силуэт отлично сочетается как со спортивной одеждой, так и с повседневными стильными образами. Почти полцены — скидка –48%!

Комфортный спортивный стиль на каждый день. adidas Future Icons 3-Stripes сочетает лаконичный дизайн, узнаваемые три полоски и удобный крой — отличный вариант для школы, прогулок и активного отдыха. Сейчас модель доступна со скидкой –25%.

Базовые вещи для школы и после уроков

Фирменные три полоски, спортивный силуэт и комфорт на каждый день — штаны adidas Future Icons 3-Stripes легко впишется в школьный гардероб и подойдёт для активных будней. Практичная модель, которую легко сочетать с футболками, худи и любимыми кроссовками. Успейте забрать всего за 699 леев.

Осталась всего одна неделя! В adidas Factory Outlet Store вас ждёт большой выбор оригинальной продукции adidas для детей по ценам от производителя: спортивные костюмы, футболки, кроссовки, рюкзаки и многое другое.

Не откладывайте — предложение Back to School действует только последнюю неделю. Приходите вместе, примеряйте, выбирайте любимые модели и успейте воспользоваться специальными ценами!

📍 adidas Factory Outlet Store, PORT MALL, etajul 3

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