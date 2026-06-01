LactoBioEnterosgel: Отравления питьевой водой - главная опасность лета Ⓟ

Летом многие уверены: если продукты были свежими, значит риск отравления минимален. Но на практике причиной кишечных инфекций очень часто становится вовсе не еда, а обычная вода.

Один глоток из родника, вода из колодца на даче, бутылка, простоявшая весь день в машине - и отдых может закончиться диареей, спазмами и высокой температурой. Проблема в том, что летом бактерии в воде размножаются в разы быстрее. Причём внешне вода может выглядеть идеально чистой.

Почему “натуральная” вода - не всегда безопасна?

Многие считают родниковую или колодезную воду полезнее бутилированной. Но летом в такую воду легко попадают:

бактерии

кишечные инфекции

продукты разложения органики

загрязнения после дождей и жары

Особенно опасны:

колодцы возле дач и огородов

источники возле трасс

вода из открытых ёмкостей

пластиковые бутылки, нагретые солнцем

Первые симптомы часто игнорируют

Обычно всё начинается “несерьёзно”:

урчание в животе

лёгкая тошнота

вздутие

слабость

дискомфорт после воды или еды

Но именно в этот момент важно не ждать ухудшения, а помочь организму быстрее вывести токсины и бактерии, так как позже это может перейти в серьезное отравление с температурой, повторной рвотой, поносом и госпитализацией в инфекционное отделение.

Что сегодня рекомендуют вместо активированного угля?

Современные специалисты всё чаще выбирают не таблетки угля, а более деликатные сорбенты нового поколения.

LactoBioEnterosGel — это гелеобразный энтеросорбент, который помогает связывать и выводить микробы, токсины и вредные вещества, не раздражая кишечник.

В отличие от активированного угля, он:

✔️ действует мягче

✔️ не повреждает слизистую

✔️ не нарушает микрофлору

✔️ удобен в дороге и на отдыхе

А благодаря формату пакетиков его легко держать в машине, сумке или аптечке для поездок.

Почему летом особенно важно иметь сорбент под рукой?

Потому что кишечные инфекции летом развиваются очень быстро — особенно у детей.

📌 Несколько часов промедления могут превратить обычный дискомфорт в полноценное отравление с обезвоживанием и температурой.

Поэтому летом LactoBioEnterosGel — это не “что-то на всякий случай”, а базовая часть аптечки для: дачи, пикников, поездок, отдыха у воды, путешествий с детьми.

⚠️ Важно: если симптомы сопровождаются высокой температурой, сильной рвотой или сохраняются более 2 суток — необходимо обратиться к врачу.

LactoBioEnterosGel — современная помощь при кишечных инфекциях и отравлениях.

Продаётся в каждой аптеке Молдовы, по доступной цене.

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