theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
23 Июня 2026, 12:00
33
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

LactoBioEnterosgel: Отравления питьевой водой - главная опасность лета Ⓟ

Летом многие уверены: если продукты были свежими, значит риск отравления минимален. Но на практике причиной кишечных инфекций очень часто становится вовсе не еда, а обычная вода.

LactoBioEnterosgel: Отравления питьевой водой - главная опасность лета

Один глоток из родника, вода из колодца на даче, бутылка, простоявшая весь день в машине -  и отдых может закончиться диареей, спазмами и высокой температурой. Проблема в том, что летом бактерии в воде размножаются в разы быстрее. Причём внешне вода может выглядеть идеально чистой.

Почему “натуральная” вода - не всегда безопасна?

Многие считают родниковую или колодезную воду полезнее бутилированной. Но летом в такую воду легко попадают:

  • бактерии
  • кишечные инфекции
  • продукты разложения органики
  • загрязнения после дождей и жары

Особенно опасны:

  • колодцы возле дач и огородов
  • источники возле трасс
  • вода из открытых ёмкостей
  • пластиковые бутылки, нагретые солнцем 

LactoBioEnterosgel: Отравления питьевой водой - главная опасность лета

Первые симптомы часто игнорируют

Обычно всё начинается “несерьёзно”:

  • урчание в животе
  • лёгкая тошнота
  • вздутие
  • слабость
  • дискомфорт после воды или еды

Но именно в этот момент важно не ждать ухудшения, а помочь организму быстрее вывести токсины и бактерии, так как позже это может перейти в серьезное отравление с температурой, повторной рвотой, поносом и госпитализацией в инфекционное отделение. 

LactoBioEnterosgel: Отравления питьевой водой - главная опасность лета

Что сегодня рекомендуют вместо активированного угля?

Современные специалисты всё чаще выбирают не таблетки угля, а более деликатные сорбенты нового поколения.

LactoBioEnterosGel — это гелеобразный энтеросорбент, который помогает связывать и выводить микробы, токсины и вредные вещества, не раздражая кишечник.

В отличие от активированного угля, он:
✔️ действует мягче
✔️ не повреждает слизистую
✔️ не нарушает микрофлору
✔️ удобен в дороге и на отдыхе

А благодаря формату пакетиков его легко держать в машине, сумке или аптечке для поездок.

LactoBioEnterosgel: Отравления питьевой водой - главная опасность лета

Почему летом особенно важно иметь сорбент под рукой?

Потому что кишечные инфекции летом развиваются очень быстро — особенно у детей.

📌 Несколько часов промедления могут превратить обычный дискомфорт в полноценное отравление с обезвоживанием и температурой.

Поэтому летом LactoBioEnterosGel — это не “что-то на всякий случай”, а базовая часть аптечки для: дачи, пикников, поездок, отдыха у воды, путешествий с детьми.

⚠️ Важно: если симптомы сопровождаются высокой температурой, сильной рвотой или сохраняются более 2 суток — необходимо обратиться к врачу.

LactoBioEnterosGel — современная помощь при кишечных инфекциях и отравлениях.

Продаётся в каждой аптеке Молдовы, по доступной цене.

LactoBioEnterosgel: Отравления питьевой водой - главная опасность лета

🌐 https://lb-enterosgel.md/

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнай больше
Разместить рекламу на сайте