LactoBioEnterosgel: Отравления питьевой водой - главная опасность лета Ⓟ
Летом многие уверены: если продукты были свежими, значит риск отравления минимален. Но на практике причиной кишечных инфекций очень часто становится вовсе не еда, а обычная вода.
Один глоток из родника, вода из колодца на даче, бутылка, простоявшая весь день в машине - и отдых может закончиться диареей, спазмами и высокой температурой. Проблема в том, что летом бактерии в воде размножаются в разы быстрее. Причём внешне вода может выглядеть идеально чистой.
Почему “натуральная” вода - не всегда безопасна?
Многие считают родниковую или колодезную воду полезнее бутилированной. Но летом в такую воду легко попадают:
- бактерии
- кишечные инфекции
- продукты разложения органики
- загрязнения после дождей и жары
Особенно опасны:
- колодцы возле дач и огородов
- источники возле трасс
- вода из открытых ёмкостей
- пластиковые бутылки, нагретые солнцем
Первые симптомы часто игнорируют
Обычно всё начинается “несерьёзно”:
- урчание в животе
- лёгкая тошнота
- вздутие
- слабость
- дискомфорт после воды или еды
Но именно в этот момент важно не ждать ухудшения, а помочь организму быстрее вывести токсины и бактерии, так как позже это может перейти в серьезное отравление с температурой, повторной рвотой, поносом и госпитализацией в инфекционное отделение.
Что сегодня рекомендуют вместо активированного угля?
Современные специалисты всё чаще выбирают не таблетки угля, а более деликатные сорбенты нового поколения.
LactoBioEnterosGel — это гелеобразный энтеросорбент, который помогает связывать и выводить микробы, токсины и вредные вещества, не раздражая кишечник.
В отличие от активированного угля, он:
✔️ действует мягче
✔️ не повреждает слизистую
✔️ не нарушает микрофлору
✔️ удобен в дороге и на отдыхе
А благодаря формату пакетиков его легко держать в машине, сумке или аптечке для поездок.
Почему летом особенно важно иметь сорбент под рукой?
Потому что кишечные инфекции летом развиваются очень быстро — особенно у детей.
📌 Несколько часов промедления могут превратить обычный дискомфорт в полноценное отравление с обезвоживанием и температурой.
Поэтому летом LactoBioEnterosGel — это не “что-то на всякий случай”, а базовая часть аптечки для: дачи, пикников, поездок, отдыха у воды, путешествий с детьми.
⚠️ Важно: если симптомы сопровождаются высокой температурой, сильной рвотой или сохраняются более 2 суток — необходимо обратиться к врачу.
LactoBioEnterosGel — современная помощь при кишечных инфекциях и отравлениях.
Продаётся в каждой аптеке Молдовы, по доступной цене.