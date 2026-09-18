Корпоративная вечеринка в комплексе Ciocârlia - для незабываемых зимних праздников Ⓟ

Зимние праздники — прекрасный повод подвести итоги года вместе с командой, а удачно организованная корпоративная вечеринка поможет еще больше укрепить командный дух.

В комплексе Ciocârlia корпоративные мероприятия пользуются большой популярностью, ведь именно здесь праздник превращается в настоящий праздничный тимбилдинг, где коллеги общаются, отдыхают и создают общие воспоминания, которые подарят положительную энергию на весь новый год.

Расположенный всего в 1 км от Кишинева, посреди леса, комплекс Ciocârlia предлагает все необходимое для стильного праздника: различные залы вместимостью до 200 человек, специальное оформление, красиво благоустроенную территорию и бесплатную парковку. Более того, в комплексе Ciocârlia каждая деталь продумана для того, чтобы рождественская и новогодняя атмосфера была в центре внимания. Тематический декор, теплое освещение, украшенная елка и зимние акценты превращают пространство в настоящий праздничный мир, идеально подходящий для корпоративной вечеринки.

Комплекс Ciocârlia, который работает уже 15 лет, знает все секреты гастрономии. Повара здесь готовят праздничное меню с учетом предпочтений компании: элегантные и оригинальные закуски, традиционные блюда в современной интерпретации, эффектные десерты — от классической выпечки до тематических тортов, изысканные напитки и тщательно подобранные вина. Кстати, кто еще не пробовал поросенка на вертеле, приготовленного на открытом воздухе? Именно в Ciocârlia он становится настоящей звездой праздничного стола!

Разумеется, успех вечеринки зависит и от качественной развлекательной программы. На протяжении многих лет Ciocârlia сотрудничает с ведущими организаторами мероприятий в этой сфере, поэтому по запросу здесь могут обеспечить живую музыку или профессионального DJ, тематические художественные номера — колядки, танцы, шоу, — лотереи и сюрпризы-подарки для сотрудников, а также возможность адаптировать развлекательную программу в соответствии с пожеланиями компании.

Конец года заслуживает того, чтобы отметить его со стилем, а комплекс Ciocârlia — это место, где магия праздников сочетается с элегантностью корпоративных мероприятий. Корпоратив, организованный в комплексе Ciocârlia по случаю зимних праздников, — это больше, чем просто вечеринка. Это полноценный опыт, в котором элегантность, развлечения и рождественская магия объединяются, чтобы подарить вашей компании незабываемое завершение года.

Для получения дополнительной информации и бронирования:

+373 79500003

www.ciocarlia.md

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