Конкурс в Техническом Университете Молдовы — вклад компании Esperanza SRL в будущее молодых специалистов Ⓟ

Главная цель конкурса — мотивировать студентов получать качественное образование, развиваться профессионально и строить своё будущее здесь, в нашей стране. Это одна из важных миссий компании Esperanza SRL — поддерживать молодых специалистов и показывать, что в Молдове есть перспективы для роста, развития и успешной карьеры.

В состав конкурсного жюри вошли успешные руководители компаний, начальники производств и технологи с многолетним опытом работы в промышленной сфере.

Во время встречи гости и представители предприятий говорили о том, насколько сегодня востребованы квалифицированные специалисты. Они подчеркнули, что ждут молодых ребят на своих предприятиях и готовы помогать им развиваться в профессии.

«Подобные инициативы помогают сократить дистанцию между образованием и реальным сектором экономики, — утверждает директор группы компаний Esperanza Оксана Семёнова. — Для студентов это возможность увидеть перспективы профессии изнутри, а для компаний — познакомиться с будущими специалистами ещё во время их обучения».

Особый интерес у участников вызвали реальные истории профессионального роста, которыми делились члены жюри. Многие из них начинали свой путь так же — со студенческой практики и первых технических проектов.

Технолог компании Nivalli Иван Шаркунов отметил, что уже более 14 лет работает на предприятии и видит там своё дальнейшее будущее, подчёркивая важность стабильности и профессионального роста внутри страны.

Президент группы компаний AGG Анжела Георгицэ посоветовала студентам помнить: чтобы добиться успеха, нужно постоянно учиться и экспериментировать.

Главный технолог компании Ferma cu Origini Наталья Талай рассказала, что с радостью ждёт студентов на практику, где они смогут получить реальный опыт и познакомиться с профессией изнутри.

Технолог компании Rogob Иван Спиней также отметил, что даже экскурсия на предприятие способна вдохновить молодых людей остаться работать в этой сфере и связать своё будущее с отечественными компаниями.

«Такие мероприятия помогают студентам увидеть реальные возможности, поверить в себя и понять, что успешную карьеру можно построить дома — в Молдове», — сказала заведующая кафедрой пищевых продуктов, доктор хабилитат Алёна Гендов-Мошану.

Конкурс прошёл не только в атмосфере вдохновения, но и настоящей борьбы талантов. Не обошлось и без здоровых споров среди членов жюри при обсуждении призовых мест, ведь многие участники достойно боролись за победу и показали хороший уровень подготовки.

Первое место заняла Рената Скоропат за исследование по использованию олеогелей на основе воска в мучных и кондитерских изделиях. Второе место получила работа Дорины Кадук, посвящённая вопросам хранения и переработки яблок. А на третьем месте оказались сразу два студента: Софья Дементьева с исследованием инновационных стратегий по снижению содержания натрия в хлебобулочных изделиях и Драгомир Бутошану с работой по интеграции растительных белков в молочных продуктах.

Мы искренне гордимся каждым участником и уверены, что именно такие талантливые и целеустремлённые молодые специалисты будут развивать будущее нашей страны.