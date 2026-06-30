Компания Dismarket отмечена наградой за качество продукции 2025 Ⓟ

Компания Dismarket – поставщик продуктов для HoReCa в Молдове – получила значимую награду "Премия за достижения в области качества продукции и услуг 2025" в рамках конкурса Торгово-промышленной палаты Республики Молдова.

Эта премия стала признанием высокого уровня качества продукции и профессионализма команды Dismarket.

Компания была отмечена среди малых предприятий за качество продукции и вклад в развитие высоких стандартов ведения бизнеса в Республике Молдова. Уже более 15 лет Dismarket работает с сегментом HoReCa, обеспечивая клиентов качественными продуктами питания и решениями для профессиональной кухни.

Признание качества и надежности

Получение премии подтверждает, что Dismarket соответствует высоким требованиям в области качества продукции, обслуживания клиентов и организации бизнес-процессов. Компания заслужила доверие 1 000+ партнеров в Молдове и Румынии благодаря ответственному подходу к работе, надежным поставкам и постоянному расширению ассортимента продукции.

Сегодня Dismarket – это компания номер один в сегменте азиатских продуктов и ингредиентов для профессиональной кухни в Молдове. Компания сотрудничает с мировыми брендами и представляет каталог, в котором можно найти не только ингредиенты азиатского сегмента, но и продукты для профессиональной кухни: морепродукты, премиальное мясо, шоколад и кондитерские ингредиенты, все для суши, соусы и специи и т.д. Благодаря этому Dismarket является одним из ведущих поставщиков продуктов для ресторанов, кафе, гостиниц и других предприятий общественного питания как в Кишиневе, так и в других городах Молдовы и Румынии.

Топ в сегменте поставок продуктов для азиатской кухни в Молдове

За 15 лет работы Dismarket зарекомендовала себя как надежный поставщик продуктов для HoReCa в Молдове. Все начиналось с маленькой команды и большой цели, а сегодня компания сотрудничает с популярными ресторанами, кафе, суши-барами, кейтеринговыми компаниями и гостиничными комплексами, обеспечивая стабильные поставки качественной продукции для шеф-поваров.



Неизменной осталась главная философия компании — высокие стандарты качества продукции. Dismarket никогда не идет на компромиссы там, где речь идет о качестве. Компания всегда тщательно выбирает поставщиков и товары, ведь только лучшие продукты являются основой гастрономического совершенства.

Особое внимание уделяется ассортименту для заведений азиатской кухни. Так, можно купить продукты оптом для HoReCa, включая азиатские соусы, лапшу, рис, морепродукты, специи, ингредиенты для суши и другие товары, востребованные на профессиональной кухне, и быть уверенными в их качестве.



Компания Dismarket получила награду от Торгово-промышленной палаты Республики Молдова, потому что продемонстрировала надежность и проверенную годами модель работы с партнерами, которая включает:

безопасную и комфортную для клиента систему логистики и хранения продуктов,

стабильные поставки,

персональные условия для B2B-партнеров,

гибкое ценообразование и систему скидок,

удобные способы заказа как на сайте компании, так и через персональных менеджеров.

За годы работы компания Dismarket оказала значительное влияние на формирование и развитие гастрономической культуры Молдовы. Компания одна из первых выводила на рынок новые продукты и ингредиенты, помогая ресторанам, кафе и отелям открывать для гостей новые вкусы и кулинарные направления.

Вклад в развитие бизнеса Молдовы

Торжественная церемония награждения стала частью Гала бизнеса Молдовы — значимого события для предпринимательского сообщества страны. Мероприятие направлено на поддержку компаний, которые делают качество основой своей деятельности и способствуют развитию устойчивой и конкурентоспособной экономики.

Для Dismarket звание лауреата конкурса "Премия за достижения в области качества продукции и услуг 2025" является важным достижением, символом доверия клиентов и дополнительным стимулом для дальнейшего развития.

Dismarket благодарит своих партнеров и клиентов за доверие и поддержку, которые помогают компании двигаться вперед и продолжать быть вашим надежным поставщиком продуктов для HoReCa в Молдове.