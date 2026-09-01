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Business News logoBusiness News
16 Сентября 2026, 09:30
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Коммерческие площади в Nixon: пространство, которое работает на бизнес Ⓟ

Выбор коммерческого помещения — это не только вопрос квадратных метров.

Коммерческие площади в Nixon: пространство, которое работает на бизнес

Для бизнеса важны локация, видимость, поток потенциальных клиентов и перспективы развития района. Именно эти факторы объединяет жилой комплекс Nixon, предлагая коммерческие площади для разных форматов бизнеса.

Nixon расположен в активно развивающейся части Кишинёва, где постепенно формируется новая городская среда: появляются современные жилые проекты, развивается инфраструктура, увеличивается количество жителей и, соответственно, растёт спрос на товары и услуги рядом с домом.

Первая линия и заметность для клиентов

Коммерческие площади в Nixon: пространство, которое работает на бизнес

Коммерческие помещения Nixon расположены на первой линии и оснащены панорамными витринами. Для бизнеса это возможность быть заметным ежедневно — как для жителей комплекса, так и для людей, которые проходят или проезжают рядом.

Пространства могут подойти для разных направлений: кофейни, магазина, салона красоты, офиса, шоурума, медицинских и других услуг.

Клиенты буквально рядом

Коммерческие площади в Nixon: пространство, которое работает на бизнес

Одно из преимуществ коммерции внутри современного жилого комплекса — собственная аудитория. Сотни квартир Nixon формируют постоянный поток потенциальных клиентов, которым нужны привычные услуги и товары в непосредственной близости от дома.

При этом коммерческие помещения не ограничиваются только внутренней аудиторией комплекса. Близость к оживлённым улицам позволяет привлекать и внешний поток посетителей.

Пространство можно адаптировать под бизнес

Коммерческие площади в Nixon: пространство, которое работает на бизнес

Современные инженерные решения, необходимые коммуникации, высокие потолки и гибкие планировки позволяют адаптировать коммерческое помещение под конкретную концепцию.

Это особенно важно для бизнеса, которому необходимо создать собственный формат пространства — от небольшого салона или бутика до офиса или объекта сферы услуг.

Коммерческая недвижимость как инвестиция

Коммерческие площади в Nixon: пространство, которое работает на бизнес

Покупка коммерческой площади может рассматриваться не только как решение для собственного бизнеса, но и как долгосрочная инвестиция.

По мере развития района и увеличения количества жителей востребованность качественной коммерческой инфраструктуры также растёт. Поэтому удачно выбранное помещение может стать активом, который со временем сохраняет свою актуальность и потенциальную ликвидность.

Nixon — адрес для новой истории вашего бизнеса

Коммерческие площади в Nixon: пространство, которое работает на бизнес

Коммерческое помещение — это не просто площадь. Это место, которое становится частью бренда, влияет на его узнаваемость и определяет, насколько удобно клиенту взаимодействовать с бизнесом.

Nixon предлагает возможность открыть своё дело или инвестировать в коммерческую недвижимость в локации, которая продолжает развиваться вместе с городом.

Узнать подробнее о доступных коммерческих площадях можно по телефону:

+373 61 11 11 15

nixon.md

Коммерческие площади в Nixon: пространство, которое работает на бизнес

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