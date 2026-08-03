Клиенты Microinvest: "Для нас важно готовое решение" Ⓟ

Производственный бизнес – это не всегда быстрый результат. Здесь важно заранее думать о сезоне, вкладываться в оборудование, держать качество и постоянно искать решения.

Именно так развивалась история Inox Prime Solutions Group – компании, основанной Мариной Кирилов и Раду Бургеля. Сегодня предприятие производит изделия из нержавеющей стали для клиентов из Молдовы и других стран.

Узнай из интервью о первых шагах в бизнесе, стереотипах, вызовах производства и о том, как сотрудничество с Microinvest помогло им двигаться дальше без лишних задержек.

Марина, Раду, производство изделий из нержавеющей стали – не самая очевидная идея для бизнеса. Как вы пришли именно к этому направлению?

Марина: Согласна, это не самая очевидная идея для бизнеса. Тем более в Молдове на тот момент это направление было не так развито. Но у меня был хороший аргумент: я знала эту сферу изнутри, потому что более четырёх лет работала в Португалии на похожем производстве. И скажу больше – мне действительно нравилось то, чем я занималась. Я видела в этом возможность и Раду поддержал, что нам стоит обратить внимание именно на это направление.

Раду: В то время я тоже думал о бизнесе, но, честно говоря, нержавеющая сталь точно не была первой идеей, которая пришла мне в голову. Рассматривал разные варианты, даже сферу HoReCa. Но у Марины уже был опыт, она хорошо понимала производство, и в какой-то момент я понял, что этот опыт нужно направить в правильное русло. Сначала это было решение в стиле: «давай рискнём». А сегодня, оглядываясь назад, понимаем, что сделали правильный выбор. В этом месяце нашей компании Inox Prime Solutions Group исполнилось уже восемь лет.

Какие изделия из нержавеющей стали вы производите для клиентов?

Марина: Сегодня у нас уже достаточно широкий ассортимент изделий из нержавеющей стали. В первую очередь это ёмкости и бочки разных моделей и объёмов – от 30 до 550 литров. Их используют в основном в винодельческой сфере, но не только. Со временем мы начали расширять производство и добавили изделия для HoReCa: столы, стеллажи, вытяжки, шкафы, полки. Также производим опоры и ножки для ёмкостей из нержавеющей стали. Мы стараемся не стоять на месте и постепенно добавлять новые продукты, потому что видим запрос со стороны клиентов.

Расскажите немного о вашем производстве. Как оно устроено?

Раду: Сегодня мы работаем в помещении около 1.000 м². В нашей команде 9 человек, из них 6 напрямую вовлечены в производственный процесс. Для нас это уже не просто маленькая мастерская, а полноценное производство, где каждый отвечает за свой этап.

Марина: За последние годы мы сделали большой акцент на технологизации. Это помогло нам ускорить процессы и сделать производство стабильнее. Например, если раньше на некоторых этапах мы могли подготовить около 20 деталей в день, то сейчас можем делать 100 – 200. При этом для нас остаётся в приоритете не просто производить больше, а сохранять аккуратность, качество сварки и надёжность готового изделия.

Где сегодня реализуется ваша продукция: работаете только на рынке Молдовы или уже выходите и за пределы страны?

Марина: Сейчас примерно половина нашей продукции реализуется на рынке Молдовы, а другая часть идет на экспорт. На данный момент мы экспортируем в Румынию и Болгарию.

С какими вызовами вы столкнулись в производстве и как они повлияли на развитие бизнеса?

Раду: Один из главных вызовов для нас – сезонность. Мы производим ёмкости круглый год, чтобы к сезону иметь готовый товар на складе, но в этом есть своя сложность: деньги на какое-то время остаются «замороженными» в продукции, и ты не можешь быстро пустить их в оборот. Именно поэтому со временем мы начали развивать направления, которые могут давать продажи в течение года. Так мы пришли к идее больше диверсифицировать ассортимент, в том числе за счёт изделий для HoReCa.

Марина, производство из нержавеющей стали часто считают «мужской» сферой. Как вы чувствуете себя в этом бизнесе?

Марина: Честно говоря, я никогда не смотрела на это как на «мужскую» или «женскую» сферу. У меня уже был опыт в производстве, я знала этот процесс изнутри и понимала, что мне это действительно интересно. Мне всегда нравилось видеть, как из листа металла, из отдельных деталей, постепенно появляется готовый продукт. В этом есть что-то очень живое: ты не просто продаёшь, а создаёшь вещь с нуля. Я никогда не представляла себя, например, в салоне красоты или в какой-то более «типичной» женской сфере. Мне комфортно в производстве. Даже если вокруг в основном мужчины, я чувствую себя на своём месте.

Что для вас означает качественный продукт и за счёт чего изделия Inox Prime Solutions Group отличаются на рынке?

Раду: В первую очередь – качество материалов, толщина нержавеющей стали, сварка и комплектующие. Мы стараемся, чтобы клиент получал готовое изделие, без необходимости что-то дополнительно искать или дорабатывать.

Как сотрудничество с Microinvest повлияло на развитие вашего бизнеса?

Раду: Мы обратились к Microinvest в прошлом году, когда появилась необходимость быстрее закрыть финансовый разрыв и лучше подготовиться к сезону. В нашем бизнесе важно заранее произвести товар и быть готовыми к периоду активных продаж. Для нас большую роль сыграла скорость. Мы смогли быстрее запустить производство, не терять время и спокойнее пройти этап подготовки к сезону.

Марина: В производстве такие моменты очень важны. Иногда тебе не хватает именно этого дополнительного ресурса, чтобы двигаться дальше без паузы. В нашем случае поддержка Microinvest помогла закрыть эту потребность вовремя. Мы уже работали с разными финансовыми партнёрами, но здесь нам понравилось, что процесс был понятным и быстрым. Для бизнеса это важно, потому что иногда решение нужно не «когда-нибудь», а именно в нужный момент.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.