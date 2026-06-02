Кia в Молдове получила получила престижную награду «Марка Года 2025» Ⓟ

По итогам конкурса бренд Kia был признан победителем в номинации «Лидер года» в категории «Товары и услуги в сфере транспорта, туризма и общественного питания». Диплом и награда были вручены Торгово-промышленной палатой Республики Молдова в знак признания высоких результатов бренда на молдавском рынке.

Получение данной награды является подтверждением доверия клиентов, высокого качества автомобилей Kia, а также профессиональной работы всей команды Autoframe-FM SRL. За последние годы бренд Kia значительно укрепил свои позиции в Молдове, став одним из лидеров автомобильного рынка страны.

Особенно успешным для бренда стал 2025 год. Благодаря современному модельному ряду, привлекательному соотношению цены и качества, передовым технологиям безопасности и высокому уровню обслуживания клиентов, автомобили Kia продолжают пользоваться высоким спросом среди частных покупателей и корпоративных клиентов.

Флагманом продаж остается Kia Sportage — один из самых популярных кроссоверов на молдавском рынке. Современный дизайн, широкий выбор комплектаций, высокий уровень оснащения и надежность сделали эту модель выбором тысяч семей по всей стране.

Награда «Марка года» подтверждает, что успех бренда основан не только на качественном продукте, но и на долгосрочных отношениях с клиентами. Компания Autoframe-FM SRL продолжает инвестировать в повышение качества сервиса и внедрение новых технологий, чтобы обеспечивать владельцам автомобилей Kia максимально высокий уровень обслуживания.

«Для нас эта награда является большой честью и признанием работы всей команды. Мы благодарны нашим клиентам за доверие, которое они оказывают бренду Kia на протяжении многих лет. Именно благодаря им Kia продолжает укреплять свои позиции и оставаться одним из самых востребованных автомобильных брендов в Молдове», — отметил генеральный директор Autoframe-FM SRL.

Компания выражает благодарность своим клиентам, партнерам и сотрудникам за вклад в этот общий успех. Полученная награда станет дополнительной мотивацией для дальнейшего развития бренда Kia в Республике Молдова и укрепления его лидерских позиций на автомобильном рынке страны.

Kia Moldova — движение, которое вдохновляет.