KIA PV5 - Новый уровень эффективности для вашего бизнеса Ⓟ

На рынок выходит KIA PV5 — электрический фургон, созданный специально для того, чтобы упростить жизнь предпринимателям и сделать городские перевозки максимально эффективными.

Этот четырехдверный фургон спроектирован на специализированной электрической платформе e-GMP, что позволило инженерам полностью переосмыслить организацию внутреннего пространства, сделав его максимально полезным для бизнеса.

Продуманное пространство для работы

Главная ценность KIA PV5 — его модульность. Четырехдверная конфигурация Cargo обеспечивает удобный доступ к грузу и отличную эргономику.

Вместимость: Объем грузового отсека достигает 5,1 кубических метров , что позволяет легко разместить два европаллета .

Электрическая тяга: планируйте график с умом

KIA PV5 предлагает технологии, которые позволяют вписать зарядку в рабочий процесс без ущерба для продуктивности:

Разумные остановки: Быстрая зарядка позволяет восполнить энергию с 10% до 80% за 30 минут. Это время идеально совпадает с обеденным перерывом водителя или временем оформления документов на складе. Запас хода: На одном заряде автомобиль способен проехать до 400 км, что более чем достаточно для интенсивного рабочего дня в городе. Для городского цикла, где средний пробег фургона редко превышает 150–200 км в день, этого ресурса хватает с запасом.

«Офис на колесах» и полезные функции

Кабина KIA PV5 — это полноценное рабочее место, где всё находится под рукой.

Мультимедиа и навигация: Центральное место занимает 12,9-дюймовый экран на базе Android Automotive OS, обеспечивающий быструю работу всех необходимых приложений.

Идеальные габариты для города и парковки

Одной из главных проблем коммерческого транспорта в городе является поиск парковочного места и маневрирование в узких дворах. KIA PV5 решает эти задачи благодаря выверенным размерам:

Компактность при высокой вместительности: Длина автомобиля составляет 4695 мм , а ширина — 1895 мм . Это делает его сопоставимым по размеру с обычным легковым кроссовером, что позволяет уверенно чувствовать себя в потоке и на стандартных парковочных местах.

Безопасность и уверенность в эксплуатации

Для бизнеса важна не только функциональность, но и надежность. На KIA PV5 предоставляется 5-летняя гарантия, что подчеркивает уверенность производителя в качестве сборки и долговечности ключевых узлов.

KIA PV5 — это современный инструмент для тех, кто смотрит в будущее. Он предлагает не просто перевозку грузов, а продуманную экосистему: от низкого порога погрузки до возможности питать внешние устройства. Если ваш бизнес ориентирован на городскую логистику и вы ищете технологичный, надежный транспорт с официальной поддержкой, этот электрофугрун станет отличным дополнением к вашей компании.

