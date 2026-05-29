KIA PV5 - Новый уровень эффективности для вашего бизнеса
В современном мире логистики время — это деньги, а удобство транспорта напрямую влияет на прибыль.
На рынок выходит KIA PV5 — электрический фургон, созданный специально для того, чтобы упростить жизнь предпринимателям и сделать городские перевозки максимально эффективными.
Этот четырехдверный фургон спроектирован на специализированной электрической платформе e-GMP, что позволило инженерам полностью переосмыслить организацию внутреннего пространства, сделав его максимально полезным для бизнеса.
Продуманное пространство для работы
Главная ценность KIA PV5 — его модульность. Четырехдверная конфигурация Cargo обеспечивает удобный доступ к грузу и отличную эргономику.
- Вместимость: Объем грузового отсека достигает 5,1 кубических метров, что позволяет легко разместить два европаллета.
- Грузоподъемность: KIA PV5 со стандартной батареей обеспечивает полезную нагрузку в 745 кг. Этого запаса более чем достаточно для большинства задач городской доставки.
- Легкая погрузка: Высота порога составляет всего 419 мм. Это один из лучших показателей в классе, который значительно облегчает работу курьера при частых погрузках и разгрузках в течение дня.
- Свободный доступ: Наличие боковых дверей позволяет курьеру быстро достать нужную посылку, не разгружая весь фургон через задние двери. Это особенно удобно, когда автомобиль припаркован параллельно тротуару.
Электрическая тяга: планируйте график с умом
KIA PV5 предлагает технологии, которые позволяют вписать зарядку в рабочий процесс без ущерба для продуктивности:
- Разумные остановки: Быстрая зарядка позволяет восполнить энергию с 10% до 80% за 30 минут. Это время идеально совпадает с обеденным перерывом водителя или временем оформления документов на складе.
- Запас хода: На одном заряде автомобиль способен проехать до 400 км, что более чем достаточно для интенсивного рабочего дня в городе. Для городского цикла, где средний пробег фургона редко превышает 150–200 км в день, этого ресурса хватает с запасом.
«Офис на колесах» и полезные функции
Кабина KIA PV5 — это полноценное рабочее место, где всё находится под рукой.
- Мультимедиа и навигация: Центральное место занимает 12,9-дюймовый экран на базе Android Automotive OS, обеспечивающий быструю работу всех необходимых приложений.
- Питание оборудования (V2L): Уникальная функция Vehicle-to-Load превращает фургон в мощный передвижной аккумулятор. Вы можете подключать электроинструменты или оборудование мощностью до нескольких киловатт прямо к розеткам автомобиля.
Идеальные габариты для города и парковки
Одной из главных проблем коммерческого транспорта в городе является поиск парковочного места и маневрирование в узких дворах. KIA PV5 решает эти задачи благодаря выверенным размерам:
- Компактность при высокой вместительности: Длина автомобиля составляет 4695 мм, а ширина — 1895 мм. Это делает его сопоставимым по размеру с обычным легковым кроссовером, что позволяет уверенно чувствовать себя в потоке и на стандартных парковочных местах.
- Доступ в любые паркинги: Высота фургона (около 1,9 метра) позволяет ему без труда заезжать на большинство многоуровневых и подземных парковок, где ограничение по высоте обычно составляет 2,1 метра.
- Маневренность: Водители отмечают отличный радиус разворота, что критически важно при необходимости развернуться на узкой улице или припарковать автомобиль в ограниченном пространстве.
Безопасность и уверенность в эксплуатации
Для бизнеса важна не только функциональность, но и надежность. На KIA PV5 предоставляется 5-летняя гарантия, что подчеркивает уверенность производителя в качестве сборки и долговечности ключевых узлов.
KIA PV5 — это современный инструмент для тех, кто смотрит в будущее. Он предлагает не просто перевозку грузов, а продуманную экосистему: от низкого порога погрузки до возможности питать внешние устройства. Если ваш бизнес ориентирован на городскую логистику и вы ищете технологичный, надежный транспорт с официальной поддержкой, этот электрофугрун станет отличным дополнением к вашей компании.
