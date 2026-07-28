Keystone: Энергоэффективность в зданиях - современные решения для комфорта и экономии Ⓟ

Энергоэффективность в зданиях играет важную роль в снижении потребления энергии, расходов и воздействия на окружающую среду. Современные технологии позволяют значительно повысить уровень комфорта и снизить затраты.

Здания nZEB

Здания nZEB — это здания с почти нулевым энергопотреблением, достигаемым благодаря высокой энергоэффективности и использованию возобновляемых источников. Они обеспечивают комфорт, снижение счетов и уменьшение выбросов.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — это эффективное решение для отопления и охлаждения, основанное на использовании энергии из окружающей среды. Они помогают сократить расходы и способствуют более экологичному потреблению энергии.

Использование этих технологий направлено на создание устойчивых, комфортных и экономичных пространств для жизни.

Смотрите здесь больше мер по энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии:

Этот материал был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза.

Статья является частью коммуникационной кампании «Используем энергию эффективно», проводимой в рамках проекта «Местные партнёрства для повышения энергоэффективности в социальных услугах», финансируемого Европейским Союзом, а также софинансируемого и реализуемого Фондом Сороса Молдовы в партнёрстве с I.P. Keystone Moldova и ОО «Фонд социальных инноваций Молдовы».

Содержание материала принадлежит авторам и не обязательно отражает видение Европейского Союза и Фонда Сороса Молдовы.