Kaufland представляет планету Клоунелла в твоём городе: празднуем детство вместе Ⓟ

Организаторы приглашают детей и родителей на день веселья и театра, где парковки превратятся в мир сказок и игры вместе с любимыми актёрами Планеты Клоунелла. Караван будет работать 30, 31 мая, 1, 6 и 7 июня.

Мероприятия обещают насыщенную программу, созданную для того, чтобы пробудить в детях творчество и хорошее настроение. Помимо главного театрального представления, участников ждут:

Зрелищное шоу мыльных пузырей;

Мастер-классы по рисованию на асфальте;

Интерактивные занятия и игры на свежем воздухе;

Мороженое марки Kaufland за каждую детскую улыбку;

Кульминация дня — интерактивный спектакль от труппы Планеты Клоунелла. В центре сюжета — персонажи Гогонелл и Гогонелла, которые задумали хитрый план, чтобы «сорвать» праздник в честь Дня защиты детей.

Вместо музыки и танцев они хотят устроить «самый большой конкурс храпа» и подарить детям сломанные игрушки и дырявые носки. Организаторы приглашают всех ребят присоединиться к актёрам Планеты Клоунелла, чтобы расстроить планы этой парочки и превратить день в незабываемый праздник, полный шума и веселья.

Вот программа мероприятий:

30 мая — 10:00 — Kaufland Унгены

31 мая — 10:00 — Kaufland Бельцы

1 июня — 10:00 — Kaufland Чокана

1 июня — 16:00 — Kaufland Тестемицану

6 июня — 10:00 — Kaufland Комрат

7 июня — 10:00 — Kaufland Оргеев

Кроме того, при активации купона в приложении Kaufland Card XTRA каждый ребёнок получит банан. Предложение действует только 1 июня.

О компании Kaufland

Kaufland — одна из крупнейших розничных сетей в Европе: более 1 540 магазинов в 8 странах, свыше 155 000 сотрудников и сеть из 9 магазинов в Республике Молдова. Ответственное отношение к экологии и обществу — важнейшая часть корпоративной политики Kaufland. Компания верит, что мир может стать лучше благодаря участию каждого. Именно поэтому в 2018 году Kaufland создала платформу «Участие меняет мир», под эгидой которой освещаются все социальные инициативы компании. Подробнее на сайте www.kaufland.md.