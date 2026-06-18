Kaufland: Итоги кампании "Сдай на переработку сегодня — для больниц завтрашнего дня" Ⓟ

16 июня состоялось открытие Отделения экстренной хирургии IMSP Института матери и ребёнка после капитального ремонта.

Масштабный проект модернизации был реализован Ассоциацией MAD-Aid при поддержке частных партнёров. Kaufland Moldova присоединилась к инициативе через кампанию «Сдай на переработку сегодня — для больниц завтрашнего дня»: за каждую тару (ПЭТ, стекло или алюминиевую банку), сданную клиентами в автоматы Tomra, компания перечисляла по 2 лея. Благодаря этому удалось полностью отремонтировать два важнейших помещения: перевязочный кабинет и игровую зону для маленьких пациентов. В Отделении экстренной хирургии ежегодно медицинскую помощь получают более 1 400 детей с острой хирургической патологией брюшной полости.

«Этот проект доказал: только сообща, проявляя заботу об окружающей среде и о людях, мы можем изменить ситуацию и добиться долгосрочного результата. Мы бросили вызов и нашим клиентам, которые превратили обычное повседневное действие — сдачу тары на переработку — в настоящий акт щедрости. Вместе с MAD-Aid нам удалось создать для врачей и маленьких пациентов хирургическое отделение европейского уровня», — заявила Кристина Арамэ, менеджер по корпоративным вопросам Kaufland Moldova.

Работы включали капитальный ремонт внутренней инфраструктуры, замену инженерных сетей, высококачественную отделку, разработанную специально для медицинских учреждений, оптимизацию санитарных контуров и полное оснащение современной мебелью. Общая цель партнёров состояла в том, чтобы создать тёплую и безопасную среду, которая снизит эмоциональную нагрузку на маленьких пациентов и обеспечит медицинской команде оптимальные условия для проведения экстренных хирургических вмешательств.

«Впервые посетив это учреждение после 13 лет работы, я была обескуражена увиденными условиями. Я плакала два дня, а потом сказала: мы щедрые, у нас есть международные ресурсы, — и решили попробовать отремонтировать одно отделение. С тех пор это уже четвёртое отремонтированное нами отделение», — рассказала Виктория Данфорд, основательница MAD-Aid.

В 2026 году MAD-Aid продолжает работу по модернизации и ремонту — в планах Отделение травматологии и ортопедии Института матери и ребёнка.

Официальное открытие знаменует завершение этого важного проекта в сфере медицинской инфраструктуры, однако пункты сбора и переработки тары продолжают работать на парковках магазинов Kaufland, по-прежнему побуждая широкую публику сохранять экологически ответственное поведение ради более чистого и здорового будущего.

О компании Kaufland Moldova

Kaufland — одна из крупнейших розничных сетей в Европе: более 1 540 магазинов в 8 странах, свыше 155 000 сотрудников и сеть из 9 магазинов в Республике Молдова. Ответственное отношение к экологии и обществу — важнейшая часть корпоративной политики Kaufland. Компания верит, что мир может стать лучше благодаря участию каждого. Именно поэтому в 2018 году Kaufland создала платформу «Участие меняет мир», под эгидой которой освещаются все социальные инициативы компании. Подробнее на сайте www.kaufland.md.

О MAD-Aid

Основанная в 2012 году, MAD-Aid — это организация, которая уже более 14 лет вносит вклад в улучшение условий в медицинских и социальных учреждениях Республики Молдова. На сегодняшний день ассоциация поставила оборудование и медицинскую мебель в 39 больниц страны, построила и управляет Комплексом Phoenix для детей и молодёжи с инвалидностью, а также проводит множество социальных кампаний с реальным эффектом. Поддержать дальнейшие проекты ассоциации можно прямыми пожертвованиями на странице: https://donate.mad-aid.org.uk/#form.