Kärcher Innovation Days: профессиональная техника для чистых полов Ⓟ

В современном бизнесе безупречная чистота напольных покрытий — это не просто вопрос эстетики, но и важнейший фактор безопасности, гигиены и лояльности клиентов.

Немецкий бренд Kärcher объявляет о старте специального сезона выгодных предложений на профессиональную поломоечную технику, созданную для быстрого, эффективного и экономичного ухода за покрытиями любой площади.

Специальное акционное предложение В период с 21 сентября по 21 октября 2026 года в Kärcher Moldova действуют специальные акционные цены на профессиональное поломоечное оборудование! Воспользуйтесь отличной возможностью обновить ваш парк техники на самых выгодных условиях.

Главная новинка сезона: поломоечная машина K-Mop 46 — современный стандарт гигиеничной уборки

Настоящим прорывом в линейке компактного профессионального оборудования для мытья полов стала новинка K-Mop 46. Это инновационное решение, созданное на замену традиционным швабрам и ведрам, которые часто лишь перераспределяют грязь по поверхности.

Ключевые преимущества K-Mop 46:

Компактность: Легкий вес (19 кг) и складная конструкция позволяют легко перевозить аппарат в багажнике легкового автомобиля и хранить в небольших помещениях.

Маневренность: Шарнирный механизм штанги и компактная щеточная головка обеспечивают легкую уборку вокруг мебели, в углах и под столами.

Высокая производительность: Теоретическая производительность до 1840 м²/ч при рабочей ширине 46 см гарантирует уборку в разы быстрее по сравнению с ручной шваброй.

Аккумуляторная автономность: Работает от мощной батарейной платформы Kärcher Battery Power+ (36 В) без сетевых шнуров, обеспечивая полную свободу перемещения.

Экономичность и экологичность: Режим Eco!mode: Снижает потребление воды и энергии до 25% , увеличивает время работы от аккумулятора и снижает уровень шума для уборки в общественных местах в рабочее время. Экологичные материалы: Корпус устройства на 28% состоит из переработанного пластика .



Если K-Mop 46 является идеальным решением для компактных зон и труднодоступных участков, то для уборки более обширных коммерческих площадей требуется оборудование с увеличенным объемом баков и максимальной производительностью. Для таких задач безупречно подходит аккумуляторная поломоечная машина Kärcher BD 50/50 C Bp.

Надежность и автономность для больших площадей: Kärcher BD 50/50 C Bp-

оптимальный выбор для торговых залов, складов, медицинских центров и автосалонов:

Полная свобода перемещения: Аккумуляторная система исключает сетевые кабели и риск споткнуться.

Высокая производительность: Дисковая щетка (51 см) и баки по 50 литров гарантируют длительный цикл работы без частых остановок.

Простота управления: Интуитивная панель EASY Operation позволяет сразу приступить к работе.

K-Mop 46 и BD 50/50 — это лишь часть богатого ассортимента поломоечной техники Kärcher. В зависимости от масштабов вашего объекта и специфики загрязнений — от компактных аппаратов до профессиональных машин с сиденьем для оператора — у Kärcher есть решение под любые задачи. Какая бы задача по очистке перед вами ни стояла — у Kärcher есть решение!

Закажите бесплатную демонстрацию техники прямо на вашем объекте!

Выбор профессионального оборудования — ответственное решение. Чтобы вы лично убедились в эффективности техники Kärcher в реальных условиях вашего бизнеса, компания предлагает уникальную услугу: заказ бесплатной выездной демонстрации на вашем объекте по номеру +373 22 850 850.

Специалисты Kärcher приедут в удобное для вас время, подберут оптимальную модель под ваше напольное покрытие, продемонстрируют возможности оборудования в действии и ответят на все технические вопросы.

Приглашаем на Дни Открытых Дверей: INNOVATION DAYS (29 сентября – 02 октября)

Хотите первыми протестировать новинки и получить персональную консультацию экспертов? Kärcher Moldova приглашает всех партнеров и клиентов на масштабное мероприятие INNOVATION DAYS (Дни Открытых Дверей), посвященное профессиональной технике!

📅 Даты проведения: 29 сентября – 02 октября

📍 Локация: г. Кишинёв, ул. Албишоара, 78/5 (Kärcher Moldova)

⏰ Время работы: 10:00 – 17:00 (вход свободный)

В программе Innovation Days:

Живые демонстрации профессионального оборудования и новинок (включая K-Mop и BD 50/50);

Возможность самостоятельно протестировать технику в действии;

Консультации экспертов Kärcher по выбору решений для вашего бизнеса.

Ждем вас в официальных Kärcher Центрах по всей Молдове:

г. Кишинёв: ул. Албишоара, 78/5. Тел.: +373 (22) 806 311 ул. Богдан Воевод, 7Б. Тел.: +373 (22) 806 333 ул. Матеевич, 38/1. Тел.: +373 (22) 796 717 ул. Христо Ботев, 6. Тел.: +373 (22) 806 309 ул. Мария Драган, 21. Тел.: +373 (22) 106 110

г. Бельцы: ул. Дечебал, 124. Тел.: +373 (231) 85 061

г. Комрат: ул. Третьякова, 19. Тел.: +373 (298) 84 261

г. Унгены: ул. Дечебал, 19. Тел.: +373 (236) 81 842

Оформляйте заказы и узнавайте подробности на официальных сайтах: 🌐 https://karchershop.md| https://www.karcher.com/md-ru

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