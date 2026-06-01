Kameleon - Ваш надежный партнер, соответствующий критериям программы Casa Verde Ⓟ

Вы подали заявку на программу «Casa Verde» (FEERM) для замены окон и дверей? Обеспечьте гарантированное одобрение субсидии с решениями от Kameleon.

Чтобы точно получить финансирование до 200 000 MDL, критически важно выбрать продукцию, которая строго соответствует всем критериям программы. Энергоэффективные окна и двери Kameleon — это именно то техническое решение, которое гарантирует финальное одобрение вашей заявки. Выбирая немецкое качество VEKA (ПВХ) или Schüco (алюминий), вы можете быть уверены: ваш дом будет отвечать жестким стандартам теплоизоляции, необходимым для успешного закрытия проекта.

Важно знать: Чтобы программа утвердила вашу заявку, окна и двери должны соответствовать строгим техническим регламентам. Мы берем это на себя: предоставляем подходящую продукцию и полный пакет технической документации, необходимой для получения выплаты.

Почему для участия в программе стоит выбрать окна и двери Kameleon?

Если вам нужно гарантированное немецкое качество и безупречный сервис, тогда вам точно к нам:

Продукция, которая гарантирует одобрение: Программа отклоняет стандартные, неэнергоэффективные профили. Мы используем системы VEKA (ПВХ) и Schüco (алюминий) — эталон немецкого качества с лучшими показателями теплоизоляции, которые гарантированно пройдут любую экспертизу.

Программа отклоняет стандартные, неэнергоэффективные профили. Мы используем системы (ПВХ) и (алюминий) — эталон немецкого качества с лучшими показателями теплоизоляции, которые гарантированно пройдут любую экспертизу. Замеры и технические данные: Мы проведем точные замеры на объекте, подготовим технические спецификации и смету, необходимые для полной комплектации вашего дела и качественного монтажа.

Мы проведем точные замеры на объекте, подготовим технические спецификации и смету, необходимые для полной комплектации вашего дела и качественного монтажа. Европейская сертификация: Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия ЕС. Без этих документов вы рискуете тем, что фонд откажет в компенсации инвестиций.

Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия ЕС. Без этих документов вы рискуете тем, что фонд откажет в компенсации инвестиций. Профессиональный монтаж: Вы получаете безупречную установку, чтобы на этапе финальной приемки у комиссии не возникло вопросов, и деньги поступили на ваш счет без задержек.

Еще не участвуете в программе «Casa Verde»? Энергоэффективность не ждет!

С Kameleon вы можете модернизировать свой дом прямо сейчас — в рассрочку под 0%, и сократить расходы на коммунальные услуги до 50% сразу после монтажа.

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