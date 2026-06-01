Kameleon - Ваш надежный партнер, соответствующий критериям программы Casa Verde Ⓟ
Вы подали заявку на программу «Casa Verde» (FEERM) для замены окон и дверей? Обеспечьте гарантированное одобрение субсидии с решениями от Kameleon.
Чтобы точно получить финансирование до 200 000 MDL, критически важно выбрать продукцию, которая строго соответствует всем критериям программы. Энергоэффективные окна и двери Kameleon — это именно то техническое решение, которое гарантирует финальное одобрение вашей заявки. Выбирая немецкое качество VEKA (ПВХ) или Schüco (алюминий), вы можете быть уверены: ваш дом будет отвечать жестким стандартам теплоизоляции, необходимым для успешного закрытия проекта.
Важно знать: Чтобы программа утвердила вашу заявку, окна и двери должны соответствовать строгим техническим регламентам. Мы берем это на себя: предоставляем подходящую продукцию и полный пакет технической документации, необходимой для получения выплаты.
Почему для участия в программе стоит выбрать окна и двери Kameleon?
Если вам нужно гарантированное немецкое качество и безупречный сервис, тогда вам точно к нам:
- Продукция, которая гарантирует одобрение: Программа отклоняет стандартные, неэнергоэффективные профили. Мы используем системы VEKA (ПВХ) и Schüco (алюминий) — эталон немецкого качества с лучшими показателями теплоизоляции, которые гарантированно пройдут любую экспертизу.
- Замеры и технические данные: Мы проведем точные замеры на объекте, подготовим технические спецификации и смету, необходимые для полной комплектации вашего дела и качественного монтажа.
- Европейская сертификация: Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия ЕС. Без этих документов вы рискуете тем, что фонд откажет в компенсации инвестиций.
- Профессиональный монтаж: Вы получаете безупречную установку, чтобы на этапе финальной приемки у комиссии не возникло вопросов, и деньги поступили на ваш счет без задержек.
Еще не участвуете в программе «Casa Verde»? Энергоэффективность не ждет!
С Kameleon вы можете модернизировать свой дом прямо сейчас — в рассрочку под 0%, и сократить расходы на коммунальные услуги до 50% сразу после монтажа.
Контакты:
- Производство: Кишинев, ул. Волунтарилор 3
- Телефон: +373 76-020-200
- Site: https://kameleon.md/
- Email: kameleon.md@gmail.com