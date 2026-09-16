JustConsult: Запись на присягу для румынского гражданства стоила 1000 леев. Теперь — 299 леев Ⓟ

Вы когда-нибудь пробовали записаться на приём через eConsulat? Открываешь платформу в 8:00. В 8:03 — все места уже заняты. И так происходит каждый день для десятков тысяч молдаван, которые хотят получить румынское гражданство.