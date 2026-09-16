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Business News logoBusiness News
16 Сентября 2026, 13:30
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JustConsult: Запись на присягу для румынского гражданства стоила 1000 леев. Теперь — 299 леев Ⓟ

Вы когда-нибудь пробовали записаться на приём через eConsulat? Открываешь платформу в 8:00. В 8:03 — все места уже заняты. И так происходит каждый день для десятков тысяч молдаван, которые хотят получить румынское гражданство.

JustConsult: Запись на присягу для румынского гражданства стоила 1000 леев. Теперь — 299 леев

JustConsult, юридическая компания с более чем 20-летним опытом, запустила простое предложение: полная запись на присягу за 299 лей вместо 1000.

Почему так много молдаван ждут годами

Проблема не только в том, что места исчезают за минуты. На eConsulat существует более 30 видов записей. Неправильно выбранная категория означает автоматический отказ в досье и дополнительные месяцы ожидания. Без специалиста ошибки обходятся дорого — временем и деньгами.

Что вы получаете за 299 лей

✅ Запись на присягу — полностью управляется нашей командой

✅ Юридическая консультация — бесплатно

✅ Проверка документов — перед записью

✅ Пошаговое сопровождение до момента принятия присяги

За 299 лей вы покупаете не просто запись. Вы покупаете уверенность в том, что всё в порядке.

Предложение ограничено

Когда места закончатся — цена вернётся к 1000 лей.

📞 Звоните сейчас: 022 10 50 80

🌐 justconsult.md/299-juramant

JustConsult — юридическая компания с 20-летним опытом. На вашей стороне, на каждом шагу.

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