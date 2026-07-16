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Business News logoBusiness News
16 Июля 2026, 16:30
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JustConsult: До 10 августа −25% на ускорение дела о румынском гражданстве Ⓟ

Ваше дело подано в 2023 или 2024 году? Без ускорения дела 2024 года пока не одобряются — ANC сейчас рассматривает дела 2020–2022 годов. Это значит, что вам придётся ждать минимум 2–3 года, если вы не предпримете действий.

JustConsult: До 10 августа −25% на ускорение дела о румынском гражданстве

Ускорение — это не хитрость. Это законное право. Персональный адвокат представляет вас в судебном процессе против ANC от вашего имени — и вы получаете гражданство в 2 раза быстрее. Результат за месяцы, а не за годы. Вам не нужно присутствовать на заседаниях суда — адвокат берёт на себя всё.

Что включает полный пакет услуг:

  • Персональный адвокат на весь срок процедуры
  • Подготовка иска, документов и необходимых доказательств
  • Представительство в компетентных судебных инстанциях
  • Мониторинг дела и информирование об этапах процедуры
  • Минимальное участие со стороны клиента

Консультация бесплатная и ни к чему не обязывает — вы узнаете, что именно можно сделать в вашем случае, в течение максимум 24 часов после первого сообщения.

Скидка 25% действует до 10 августа. После этой даты процедура остаётся доступной, но по полной цене.

Напишите нам сейчас
 📞 022 10 50 80
 🔗 justconsult.md/urgentare-reducere

JustConsult — более 20 лет опыта, десятки тысяч выигранных дел.

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