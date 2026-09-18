theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
18 Сентября 2026, 16:00
2 222
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Join Up! Moldova открыл новый Travel Shop: почему стоит спланировать отдых в оффлайн-пространстве туроператора Ⓟ

В центре Кишинева открылся Travel Shop* от Join Up! Moldova. Рассказываем, в чем его главные преимущества для путешественников, а также как выиграть поездку на двоих в Египет и насладиться другими бонусами в честь открытия.

Join Up! Moldova открыл новый Travel Shop: почему стоит спланировать отдых в оффлайн-пространстве туроператора

В августе этого года один из крупнейших туроператоров страны, Join Up! Moldova, открыл в Кишиневе Travel Shop* — уютную оффлайн-локацию, где можно лично проконсультироваться с тревел-экспертами и в приятной обстановке спланировать будущую поездку. 

Что ждет гостей внутри? 

В основе концепции пространства лежит философия «Celebrate Yourself»**, где во главу угла ставится клиент и его личный комфорт, а выбор тура из суетливой задачи превращается в приятную часть самого отдыха. 

Интерьер Travel Shop* оформлен в теплых оттенках стиля бохо — с удобной мебелью и мягким светом. 

Join Up! Moldova открыл новый Travel Shop: почему стоит спланировать отдых в оффлайн-пространстве туроператораJoin Up! Moldova открыл новый Travel Shop: почему стоит спланировать отдых в оффлайн-пространстве туроператора

Здесь создана спокойная и уютная обстановка. В такой атмосфере приятно без спешки помечтать о будущих маршрутах, посмотреть варианты отелей за чашкой кофе и обсудить детали поездки с экспертами. К тому же, туроператор располагает крупнейшим в стране портфелем направлений, так что выбрать именно то, что подойдет идеально под ваш запрос, точно не составит труда. 

В чем главная польза для клиентов? 

Помимо вдохновения и визуального наслаждения, заглянуть в новое оффлайн-пространство стоит по нескольким простым причинам: 

  • Все вопросы — за один визит: не нужно тратить часы на самостоятельный поиск в интернете. В уютной обстановке вместе со специалистами Join Up! Moldova вы можете подобрать тур любой сложности, идеально вписаться в свой бюджет и сразу решить все организационные вопросы. 
  • Живая экспертиза: эксперты помогут разобраться в нюансах отелей, подскажут лучшие сезоны, посоветуют экскурсии и многое другое в формате непринужденного диалога. Это особенно ценно для тех, кто предпочитает живое общение и хочет проговорить мельчайшие детали отдыха. 

Сюрпризы и бонусы в честь открытия 

К запуску новой локации Join Up! Moldova подготовил для гостей приятные подарки: 

  • 10 евро за регистрацию на сайте: зарегистрируйтесь на сайте туроператора — и 10 евро сразу зачислятся на ваш электронный кошелек. Используйте их для оплаты стоимости тура или дополнительных услуг. 
  • Рассрочка без переплат: спланировать поездку можно без лишней нагрузки на семейный бюджет благодаря рассрочке на 2 месяца без скрытых комиссий с Liber Card от MAIB. 
  • Розыгрыш тура на двоих в Египет: забронировав любое путешествие в Travel Shop* до 10 ноября 2026 года, вы автоматически становитесь участником розыгрыша отдыха на двоих в пятизвездочном отеле премиум-класса Swissotel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection Managed by Rixos 5*. 

Join Up! Moldova открыл новый Travel Shop: почему стоит спланировать отдых в оффлайн-пространстве туроператора

Где еще можно забронировать туры от Join Up! Moldova? 

Если вы находитесь в другом городе или уголке страны, спланировать отпуск с туроператором так же просто. Вам доступны: 

  • 642 турагентства-партнера в самых разных регионах Молдовы; 
  • 5 франчайзинговых тревел-офисов (четыре в Кишиневе и один в Бельцах); 
  • Инновационное приложение Join Up! travel universe — современное цифровое решение для тех, кто предпочитает планировать путешествия самостоятельно; 
  • Официальный сайт joinup.md. 

Контакты Travel Shop 

Адрес: г. Кишинев, ул. А. Бернардацци, 97 (1-й этаж главного офиса Join Up! Moldova) 

График работы: Пн–Пт: 10:00 – 19:00 

Телефон: +373 603 18 111, +373 603 18 222 

Туроператор в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram 

*с анг. - «Магазин путешествий» 

**с анг. - «Празднуй себя» 

Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте