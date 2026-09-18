Join Up! Moldova открыл новый Travel Shop: почему стоит спланировать отдых в оффлайн-пространстве туроператора Ⓟ
В центре Кишинева открылся Travel Shop* от Join Up! Moldova. Рассказываем, в чем его главные преимущества для путешественников, а также как выиграть поездку на двоих в Египет и насладиться другими бонусами в честь открытия.
В августе этого года один из крупнейших туроператоров страны, Join Up! Moldova, открыл в Кишиневе Travel Shop* — уютную оффлайн-локацию, где можно лично проконсультироваться с тревел-экспертами и в приятной обстановке спланировать будущую поездку.
Что ждет гостей внутри?
В основе концепции пространства лежит философия «Celebrate Yourself»**, где во главу угла ставится клиент и его личный комфорт, а выбор тура из суетливой задачи превращается в приятную часть самого отдыха.
Интерьер Travel Shop* оформлен в теплых оттенках стиля бохо — с удобной мебелью и мягким светом.
Здесь создана спокойная и уютная обстановка. В такой атмосфере приятно без спешки помечтать о будущих маршрутах, посмотреть варианты отелей за чашкой кофе и обсудить детали поездки с экспертами. К тому же, туроператор располагает крупнейшим в стране портфелем направлений, так что выбрать именно то, что подойдет идеально под ваш запрос, точно не составит труда.
В чем главная польза для клиентов?
Помимо вдохновения и визуального наслаждения, заглянуть в новое оффлайн-пространство стоит по нескольким простым причинам:
- Все вопросы — за один визит: не нужно тратить часы на самостоятельный поиск в интернете. В уютной обстановке вместе со специалистами Join Up! Moldova вы можете подобрать тур любой сложности, идеально вписаться в свой бюджет и сразу решить все организационные вопросы.
- Живая экспертиза: эксперты помогут разобраться в нюансах отелей, подскажут лучшие сезоны, посоветуют экскурсии и многое другое в формате непринужденного диалога. Это особенно ценно для тех, кто предпочитает живое общение и хочет проговорить мельчайшие детали отдыха.
Сюрпризы и бонусы в честь открытия
К запуску новой локации Join Up! Moldova подготовил для гостей приятные подарки:
- 10 евро за регистрацию на сайте: зарегистрируйтесь на сайте туроператора — и 10 евро сразу зачислятся на ваш электронный кошелек. Используйте их для оплаты стоимости тура или дополнительных услуг.
- Рассрочка без переплат: спланировать поездку можно без лишней нагрузки на семейный бюджет благодаря рассрочке на 2 месяца без скрытых комиссий с Liber Card от MAIB.
- Розыгрыш тура на двоих в Египет: забронировав любое путешествие в Travel Shop* до 10 ноября 2026 года, вы автоматически становитесь участником розыгрыша отдыха на двоих в пятизвездочном отеле премиум-класса Swissotel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection Managed by Rixos 5*.
Где еще можно забронировать туры от Join Up! Moldova?
Если вы находитесь в другом городе или уголке страны, спланировать отпуск с туроператором так же просто. Вам доступны:
- 642 турагентства-партнера в самых разных регионах Молдовы;
- 5 франчайзинговых тревел-офисов (четыре в Кишиневе и один в Бельцах);
- Инновационное приложение Join Up! travel universe — современное цифровое решение для тех, кто предпочитает планировать путешествия самостоятельно;
- Официальный сайт joinup.md.
Контакты Travel Shop
Адрес: г. Кишинев, ул. А. Бернардацци, 97 (1-й этаж главного офиса Join Up! Moldova)
График работы: Пн–Пт: 10:00 – 19:00
Телефон: +373 603 18 111, +373 603 18 222
Туроператор в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram
*с анг. - «Магазин путешествий»
**с анг. - «Празднуй себя»