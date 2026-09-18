Join Up! Moldova открыл новый Travel Shop: почему стоит спланировать отдых в оффлайн-пространстве туроператора Ⓟ

В центре Кишинева открылся Travel Shop* от Join Up! Moldova. Рассказываем, в чем его главные преимущества для путешественников, а также как выиграть поездку на двоих в Египет и насладиться другими бонусами в честь открытия.

В августе этого года один из крупнейших туроператоров страны, Join Up! Moldova, открыл в Кишиневе Travel Shop* — уютную оффлайн-локацию, где можно лично проконсультироваться с тревел-экспертами и в приятной обстановке спланировать будущую поездку.

Что ждет гостей внутри?

В основе концепции пространства лежит философия «Celebrate Yourself»**, где во главу угла ставится клиент и его личный комфорт, а выбор тура из суетливой задачи превращается в приятную часть самого отдыха.

Интерьер Travel Shop* оформлен в теплых оттенках стиля бохо — с удобной мебелью и мягким светом.

Здесь создана спокойная и уютная обстановка. В такой атмосфере приятно без спешки помечтать о будущих маршрутах, посмотреть варианты отелей за чашкой кофе и обсудить детали поездки с экспертами. К тому же, туроператор располагает крупнейшим в стране портфелем направлений, так что выбрать именно то, что подойдет идеально под ваш запрос, точно не составит труда.

В чем главная польза для клиентов?

Помимо вдохновения и визуального наслаждения, заглянуть в новое оффлайн-пространство стоит по нескольким простым причинам:

Все вопросы — за один визит: не нужно тратить часы на самостоятельный поиск в интернете. В уютной обстановке вместе со специалистами Join Up! Moldova вы можете подобрать тур любой сложности, идеально вписаться в свой бюджет и сразу решить все организационные вопросы.

не нужно тратить часы на самостоятельный поиск в интернете. В уютной обстановке вместе со специалистами Join Up! Moldova вы можете подобрать тур любой сложности, идеально вписаться в свой бюджет и сразу решить все организационные вопросы. Живая экспертиза: эксперты помогут разобраться в нюансах отелей, подскажут лучшие сезоны, посоветуют экскурсии и многое другое в формате непринужденного диалога. Это особенно ценно для тех, кто предпочитает живое общение и хочет проговорить мельчайшие детали отдыха.

Сюрпризы и бонусы в честь открытия

К запуску новой локации Join Up! Moldova подготовил для гостей приятные подарки:

10 евро за регистрацию на сайте: зарегистрируйтесь на сайте туроператора — и 10 евро сразу зачислятся на ваш электронный кошелек. Используйте их для оплаты стоимости тура или дополнительных услуг.

зарегистрируйтесь на сайте туроператора — и 10 евро сразу зачислятся на ваш электронный кошелек. Используйте их для оплаты стоимости тура или дополнительных услуг. Рассрочка без переплат: спланировать поездку можно без лишней нагрузки на семейный бюджет благодаря рассрочке на 2 месяца без скрытых комиссий с Liber Card от MAIB.

спланировать поездку можно без лишней нагрузки на семейный бюджет благодаря рассрочке на 2 месяца без скрытых комиссий с Liber Card от MAIB. Розыгрыш тура на двоих в Египет: забронировав любое путешествие в Travel Shop* до 10 ноября 2026 года, вы автоматически становитесь участником розыгрыша отдыха на двоих в пятизвездочном отеле премиум-класса Swissotel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection Managed by Rixos 5*.

Где еще можно забронировать туры от Join Up! Moldova?

Если вы находитесь в другом городе или уголке страны, спланировать отпуск с туроператором так же просто. Вам доступны:

642 турагентства-партнера в самых разных регионах Молдовы;

5 франчайзинговых тревел-офисов (четыре в Кишиневе и один в Бельцах);

Инновационное приложение Join Up! travel universe — современное цифровое решение для тех, кто предпочитает планировать путешествия самостоятельно;

— современное цифровое решение для тех, кто предпочитает планировать путешествия самостоятельно; Официальный сайт joinup.md .

Контакты Travel Shop

Адрес: г. Кишинев, ул. А. Бернардацци, 97 (1-й этаж главного офиса Join Up! Moldova)

График работы: Пн–Пт: 10:00 – 19:00

Телефон: +373 603 18 111, +373 603 18 222

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*с анг. - «Магазин путешествий»

**с анг. - «Празднуй себя»