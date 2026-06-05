Iute Moldova 18 лет: От смелой идеи до надежного финансового партнера для сотен тысяч людей Ⓟ

То, что начиналось как амбициозная команда в одном офисе в Кишиневе, сегодня превратилось в цифровую финансовую экосистему, оказывающую влияние на весь регион. На протяжении всего этого пути становления компания взяла на себя ответственность, выходящую за рамки бизнеса: оставаться надежным партнером, учитывающим реальные повседневные потребности сообщества.

От реальной потребности к финансовой революции

История iute началась в 2007 году, когда основатели компании Тармо Сильд и Аллар Нийнепуу посетили Молдову и обнаружили, что оформление даже простой заявки на финансирование могло занимать до трёх дней, а между тем люди нуждались в более быстром доступе к финансовым решениям. Эта искра дала старт операционной революции: компания быстро вышла на рынок, сократив время одобрения до всего одного часа и обеспечив доступ к финансированию непосредственно для торговых партнеров и жителей небольших населенных пунктов через почтовые отделения.

Следующим этапом стала радикальная цифровая трансформация, реализованная благодаря запуску приложения Myiute. Компания быстро поняла, что будущее — не в расширении сети, а в технологиях. Таким образом, в настоящее время более 90 % быстрых договоров iute в Молдове заключаются исключительно в цифровом формате.

2026 год знаменует собой новый исторический этап для группы: получение банковской лицензии в Украине, что является решающим шагом на пути превращения из финансовой компании в полноценный региональный необанк. Молдова послужила площадкой для тестирования, и теперь эту успешную модель с гордостью экспортируют.

Для iute Moldova 18 лет — это зрелость, основанная на доверии сотен тысяч клиентов, на принятых решениях и на способности развиваться вместе с потребностями людей. Это тот момент, когда накопленный опыт встречается с амбицией построить новую главу в истории цифровой трансформации финансовой сферы.

После почти двух десятилетий роста компания с благодарностью вспоминает людей, которые доверились ей, и смотрит в будущее с тем же стремлением делать вещи проще, доступнее и полезнее для повседневной жизни.

Серджиу Собуляк, генеральный директор iute Moldova: «18 лет — это возраст зрелости и для бренда. За это время мы поняли, что доверие завоевывается день за днём — благодаря выполненным обещаниям и умению быть рядом с людьми, когда они в этом нуждаются. Мы встречаем эту годовщину с благодарностью за пройденный путь и с чувством ответственности за то, что нас ждет впереди.».

18 лет работы говорят о себе конкретными результатами

более 600 000 обслуженных клиентов

более 500 000 скачиваний приложения Myiute

более 1 000 действующих торговых партнеров

более 90 % договоров, подписанных в цифровом формате

оборот в размере 527 млн леев в 2025 году при годовом росте в 13,5%

Тармо Сильд, генеральный директор iute Group: «То, что мы создали за 18 лет, — это доказательство того, что можно развиваться ответственно, делая человека центром каждого решения. Мы гордимся тем, что помогли сотням тысяч людей реализовать свои планы и при этом превратились из кредитной компании в полноценную цифровую финансовую экосистему. И это только начало.».

Для iute Moldova эти 18 лет являются подтверждением пути, пройденного с ответственностью и уверенностью, а также началом нового этапа развития. Сохраняя ту же энергию, что и в начале, и опираясь на опыт, накопленный за почти два десятилетия, компания продолжает инвестировать в решения, которые упрощают жизнь людей и помогают им воплощать свои планы в реальность.

iute Moldova входит в состав iute Group, эстонской финтех-компании, представленной в четырёх европейских странах: Молдова, Украина, Албания, Македония и Болгария. iute Moldova, самая оперативная небанковская кредитная организация в Республике Молдова, является первой микрофинансовой компанией, которая предоставляет клиентам сеть банкоматов cardless, а также возможность страхования кредитов от несчастного случая. Стратегия iute Moldova в отношении репутации и поддержки клиентов была и остается сосредоточенной на цифровизации всех предоставляемых услуг, при этом самым быстрым способом получения кредита на индивидуальных условиях является мобильное приложение