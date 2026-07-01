Используем энергию эффективно: простые шаги, которые снижают потребление и счета — полезные решения для тёплого сезона Ⓟ

Летом энергоэффективность означает сохранять прохладу в доме, не перегружая системы кондиционирования.

Первый шаг — защитить жильё от прямого солнечного излучения с помощью жалюзи, плотных штор, отражающих плёнок или даже естественной тени от растительности. Также проветривание ранним утром и вечером, когда температура ниже, помогает естественно охлаждать пространство.

Чтобы снизить потребление энергии, в ряде случаев хорошей альтернативой могут быть вентиляторы. При использовании кондиционера рекомендуется избегать слишком большой разницы температур с улицей. Умеренная настройка и регулярная очистка фильтров помогают прибору работать эффективнее. Кроме того, правильные привычки использования не только обеспечивают экономию, но и продлевают срок службы оборудования.

Энергоэффективность — это не только современные технологии или дорогостоящие инвестиции, но и более внимательные ежедневные решения. От использования LED-ламп и правильной эксплуатации бытовой техники до регулирования температуры в зависимости от сезона — каждое действие имеет значение. Со временем эти привычки приводят к снижению счетов, повышению комфорта в доме и реальному вкладу в сохранение ресурсов.

Энергоэффективность начинается дома – Простые меры, которые имеют значение

Энергоэффективность означает более разумное использование энергии без отказа от комфорта. На практике это означает меньшее расточительство, более низкие счета и меньшую нагрузку на окружающую среду. Снижение потребления с помощью простых и продуманных мер является одним из самых доступных решений для домохозяйств. Многие из этих изменений не требуют больших инвестиций, а лишь большего внимания к повседневным привычкам.

Первые шаги к энергоэффективности могут начинаться с очень простых вещей. Замена обычных ламп на светодиодные (LED) — одно из самых быстрых решений, так как они потребляют значительно меньше энергии и служат дольше. Не менее важно максимально использовать естественное освещение и выключать свет при выходе из помещения. К легко устранимым потерям относится и «невидимое» потребление устройств, оставленных в режиме ожидания. Отключение их от сети, когда они не используются, помогает сократить потери энергии и лучше контролировать энергопотребление в доме.

Эффективное использование воды также напрямую способствует экономии энергии, особенно когда речь идёт о горячей воде. Более короткий душ, ремонт протекающих кранов или установка экономичной душевой лейки помогают снизить как расход воды, так и энергию, необходимую для её нагрева. В случае стиральной машины рекомендуется запускать её только при полной загрузке, при более низких температурах и, по возможности, на программах ECO. Такие небольшие ежедневные привычки со временем приводят к реальной экономии.

Смотрите здесь все меры по энергоэффективности.

Этот материал был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза.

Статья является частью коммуникационной кампании «Используем энергию эффективно», проводимой в рамках проекта «Местные партнёрства для повышения энергоэффективности в социальных услугах», финансируемого Европейским Союзом, а также софинансируемого и реализуемого Фондом Сороса Молдовы в партнёрстве с I.P. Keystone Moldova и ОО «Фонд социальных инноваций Молдовы».

Содержание материала принадлежит авторам и не обязательно отражает видение Европейского Союза и Фонда Сороса Молдовы.