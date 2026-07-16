Используем энергию эффективно: Простые шаги, которые снижают потребление и счета, и как подготовиться к холодному сезону Ⓟ

Энергоэффективность означает более разумное использование энергии без отказа от комфорта.

На практике это означает меньшее расточительство, более низкие счета и меньшую нагрузку на окружающую среду. Снижение потребления с помощью простых и продуманных мер является одним из самых доступных решений для домохозяйств. Многие из этих изменений не требуют больших инвестиций, а лишь большего внимания к повседневным привычкам.

Простые меры, которые имеют значение

Первые шаги к энергоэффективности могут начинаться с очень простых вещей. Замена обычных ламп на светодиодные (LED) — одно из самых быстрых решений, поскольку они потребляют значительно меньше энергии и служат дольше. Не менее важно максимально использовать естественный свет и выключать освещение при выходе из помещения. К легко устранимым потерям относится и «невидимое» потребление устройств, оставленных в режиме ожидания. Отключение их от сети, когда они не используются, помогает сократить расход энергии и лучше контролировать потребление в доме.

Эффективное использование воды также напрямую способствует экономии энергии, особенно когда речь идет о горячей воде. Более короткий душ, ремонт протекающих кранов или установка экономичного душевого распылителя позволяют снизить как расход воды, так и энергию, необходимую для её нагрева. Что касается стиральной машины, рекомендуется запускать её только при полной загрузке, при более низких температурах и, по возможности, на программах ECO. Такие небольшие ежедневные привычки со временем приводят к реальной экономии.

Как подготовиться к холодному сезону

Зимой большая часть энергии в доме расходуется на отопление. Поэтому важно сохранять тепло внутри и избегать лишних потерь. Проверка радиаторов в начале холодного сезона, избегание их закрытия мебелью или шторами и поддержание сбалансированной температуры в помещениях помогают повысить комфорт без значительных дополнительных затрат. Обычно рекомендуется поддерживать умеренную температуру в жилых комнатах и более низкую — в спальнях, чтобы добиться оптимального баланса между комфортом и потреблением.

Негерметичные окна и двери — одни из самых частых источников потерь тепла, и их утепление может значительно снизить расход энергии. Кроме того, использование программируемого термостата помогает регулировать температуру только при необходимости, предотвращая перегрев помещений. Проветривание следует проводить кратковременно и эффективно, чтобы сохранить накопленное в доме тепло. Все эти меры способствуют снижению счетов и обеспечивают более высокий уровень теплового комфорта в течение всей зимы.

Смотрите здесь все меры по энергоэффективности: keystonemoldova.md

Этот материал был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза.

Статья является частью коммуникационной кампании «Используем энергию эффективно», проводимой в рамках проекта «Местные партнёрства для повышения энергоэффективности в социальных услугах», финансируемого Европейским Союзом, а также софинансируемого и реализуемого Фондом Сороса Молдовы в партнёрстве с I.P. Keystone Moldova и ОО «Фонд социальных инноваций Молдовы».

Содержание материала принадлежит авторам и не обязательно отражает видение Европейского Союза и Фонда Сороса Молдовы.

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