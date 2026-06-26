Invitro Diagnostics: Как ProSport меняет правила игры Ⓟ

Invitro Diagnostics создала профиль из трёх лабораторных этапов, которые превращают физические нагрузки из рутины в управляемый процесс — с контролем состояния здоровья, адаптации организма и реального прогресса.

Тренировки, питание и дисциплина работают эффективно только тогда, когда есть понимание того, как организм реагирует на нагрузку. Без этого даже идеально составленный план может не дать ожидаемого результата.

Именно для этого создан ProSport - трёхэтапная система лабораторного мониторинга, которая на основе показателей анализов помогает отслеживать изменения в организме на протяжении всего тренировочного цикла: от начала тренировок до оценки достигнутых результатов.

Программа выстроена поэтапно, и каждый её этап дополняет общую картину состояния организма новыми данными. Все три профиля предназначены для женщин и мужчин, которые регулярно занимаются физической активностью, только планируют начать тренировки или хотят оценить состояние своего здоровья перед увеличением физических нагрузок.

ProSport Start – Шаг 1: Первичная оценка

ProSport Start — первый этап программы спортивного мониторинга.

Профиль обеспечивает комплексную оценку основных показателей, влияющих на физическую работоспособность и восстановление организма. Входящие в его состав 32 анализа позволяют оценить обмен веществ, функции печени и почек, работу щитовидной железы, уровень витаминов и минералов, наличие воспалительных процессов и гормональный баланс.

Полученные результаты помогают выявить факторы, которые могут влиять на уровень энергии, выносливость, восстановление мышц, адаптацию к тренировкам и поддержание оптимального состояния здоровья.

«Точка отсчёта — это не просто цифры. Это понимание того, что ваш организм способен дать прямо сейчас, и что мешает ему дать больше.»

ProSport Control – Шаг 2: Ранний мониторинг

Через 1,5–2 месяца регулярных тренировок организм активно адаптируется к нагрузкам, демонстрируя как положительные изменения, так и возможные признаки перегрузки. ProSport Control — профиль, включающий 17 анализов, который позволяет оценить метаболические и гормональные изменения, нагрузку на сердечно-сосудистую систему, печень и почки, а также выявить ранние признаки перетренированности или недостаточного восстановления.

Полученные результаты помогают своевременно скорректировать тренировочный процесс, питание и режим восстановления для достижения максимальной эффективности и снижения риска перегрузок.

«Эффективность тренировок определяется не только объёмом нагрузки, но и способностью организма адаптироваться к ней.»

ProSport Progress – Шаг 3: Переоценка

Финальный этап проводится через 3–4 месяца после начала программы и позволяет оценить, как организм адаптировался к регулярным физическим нагрузкам. Как изменились показатели обмена веществ и гормонального баланса? Насколько эффективно проходят процессы восстановления? Какие результаты достигнуты благодаря тренировкам и выбранной стратегии питания?

ProSport Progress — это не просто итоговый отчёт, а объективная оценка эффективности всего тренировочного цикла. Профиль включает 16 анализов, направленных на оценку метаболических и гормональных изменений, состояния основных систем организма, а также результатов адаптации к физическим нагрузкам. Полученные данные помогают оценить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги для поддержания и улучшения спортивной формы.

Программа ProSport – это профиль медицинских анализов реализован в сети здоровья Invitro Diagnostics, где каждый из трёх этапов можно пройти в удобное время, получив результаты в личном кабинете на сайте или в приложении InvitroZen.

Профессиональная лаборатория, понятные данные, объективный взгляд на ваш прогресс.

ProSport — это инструмент, который был создан для тех, кто хочет не просто тренироваться, а управлять своим прогрессом осознанно. Система отслеживает организм во времени, на протяжении всего тренировочного цикла, и даёт то, чего не даст ни один фитнес-трекер: объективную физиологическую картину изменений.