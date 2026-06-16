Inamstro: Как выбрать квартиру в Кишинёве, которая сохранит свою стоимость Ⓟ

Одни ищут комфортное жильё для своей семьи, другие рассматривают недвижимость как надёжную долгосрочную инвестицию. Однако независимо от первоначальной цели практически все покупатели хотят одного: чтобы квартира сохраняла свою ценность с течением времени и оставалась привлекательной как для проживания, так и для возможной перепродажи.

На рынке недвижимости, который постоянно меняется, важным становится не только вопрос, сколько стоит квартира сегодня, но и какую ценность она будет представлять через 10, 20 или даже 30 лет.

Не случайно одни квартиры продаются быстро даже в периоды снижения активности на рынке, тогда как другие могут оставаться без покупателя месяцами. Как правило, разница заключается в нескольких ключевых факторах, которые напрямую влияют на привлекательность и стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то что у каждого покупателя свои приоритеты, существуют критерии, которые специалисты по недвижимости неизменно относят к числу наиболее важных. Именно они помогают жилью сохранять свою стоимость на протяжении многих лет. Если вы находитесь в процессе выбора квартиры, стоит обратить внимание на следующие аспекты.

1. Расположение остаётся фактором, который невозможно изменить

Как бы качественно ни была обустроена квартира, есть один параметр, который невозможно скорректировать после покупки: её местоположение.

Эксперты рынка недвижимости считают расположение одним из важнейших факторов, определяющих стоимость объекта в долгосрочной перспективе. Квартиры, расположенные рядом со школами, детскими садами, торговыми центрами, парками и основными транспортными артериями города, как правило, пользуются более высоким спросом и лучше сохраняют свою привлекательность со временем.

Поэтому при выборе жилого комплекса важно оценивать не только саму квартиру, но и всю городскую инфраструктуру вокруг неё. Экономия времени в повседневной жизни, быстрый доступ к услугам и развитая инфраструктура остаются преимуществами, которые сохраняют свою ценность на протяжении многих лет.

2. Качество строительства важнее отделки

При первом знакомстве с квартирой внимание обычно привлекают дизайн, отделочные материалы и интерьерные решения. Однако настоящая ценность жилья зачастую скрыта в том, что не бросается в глаза с первого взгляда.

Надёжность конструкции, энергоэффективность здания и качество используемых материалов напрямую влияют как на комфорт проживания, так и на расходы по содержанию недвижимости в будущем. Дом, который был грамотно спроектирован и качественно построен, сохраняет внешний вид, функциональность и привлекательность для нескольких поколений жильцов.

В последние годы всё больше современных жилых проектов используют такие решения, как вентилируемые фасады. Они обеспечивают повышенную долговечность здания, защищают его от внешних воздействий и способствуют лучшей тепло- и звукоизоляции. Кроме того, такие фасады помогают поддерживать комфортный микроклимат внутри помещений как летом, так и зимой, снижая потребление энергии.

Подобные инженерные решения не всегда заметны с первого взгляда, однако именно они играют важную роль в сохранении стоимости недвижимости на протяжении десятилетий.

3. Комфорт стал экономическим фактором

Если раньше комфорт воспринимался скорее как дополнительное преимущество, то сегодня он напрямую влияет на рыночную стоимость жилья.

Хорошим примером является звукоизоляция. Всё больше покупателей обращают внимание на уровень приватности и тишины в квартире, а проекты, в которых используются эффективные решения по шумоизоляции, воспринимаются как более качественные и привлекательные.

То же самое касается энергоэффективности, продуманной планировки и рационального использования пространства. Все эти характеристики формируют качество жизни и могут существенно влиять как на стоимость перепродажи квартиры, так и на интерес потенциальных арендаторов.

Другими словами, комфорт сегодня — это не просто вопрос личных предпочтений. Это фактор, способный создавать дополнительную экономическую ценность недвижимости.

4. Важна не только квартира, но и весь жилой комплекс

Современные тенденции показывают, что люди покупают уже не просто квадратные метры. Они выбирают определённый образ жизни.

Озеленённые территории, детские площадки, удобные парковки, зоны отдыха и коммерческие помещения на первых этажах стали важными критериями при выборе жилья.

Подобная инфраструктура повышает уровень комфорта для жителей и одновременно делает жилой комплекс более привлекательным в целом. Соответственно, проекты, предлагающие такие преимущества, имеют больше шансов сохранить свою стоимость и оставаться конкурентоспособными на рынке.

Во многих случаях именно качество общественных пространств и инфраструктуры вокруг дома становится главным отличием между двумя внешне похожими квартирами.

5. Жильё или инвестиция? Почему не оба варианта сразу?

Существует распространённое мнение, что необходимо выбирать между квартирой для комфортной жизни и выгодной инвестицией. На практике эти цели вполне могут сочетаться.

Квартира, расположенная в удачном районе, построенная по современным стандартам и являющаяся частью хорошо продуманного жилого комплекса, способна одновременно обеспечивать комфортное проживание и сохранять потенциал роста стоимости в будущем.

Более того, многие покупатели сегодня предпочитают инвестировать ещё на ранних этапах реализации проекта или использовать программы приобретения жилья в рассрочку. В таких случаях выгода оказывается двойной: человек получает собственное жильё и одновременно может рассчитывать на рост стоимости недвижимости по мере развития проекта и окружающей инфраструктуры.

С этой точки зрения грамотно принятое решение сегодня может стать как финансовой инвестицией, так и вложением в качество жизни завтрашнего дня.

Как определить квартиру, которая сохранит свою стоимость?

Перед принятием решения стоит обратить внимание на несколько важных критериев:

расположение и доступность городской инфраструктуры;

репутацию и опыт застройщика;

качество строительства и используемых материалов;

энергоэффективность здания;

уровень звукоизоляции;

наличие зелёных зон, парковочных мест и удобств для жителей;

перспективы развития района в ближайшие годы.

Именно эти факторы часто определяют, сохранит ли объект свою привлекательность и востребованность на рынке спустя годы.

Инвестиция, рассчитанная на долгосрочную перспективу

Уже более 20 лет компания Inamstro реализует проекты в сфере недвижимости в разных странах, придерживаясь одной и той же философии — создавать жильё, которое остаётся актуальным и ценным для нескольких поколений.

Тщательный выбор локаций, применение современных строительных решений, таких как вентилируемые фасады, внимание к энергоэффективности, звукоизоляции и инфраструктуре для жителей позволяют компании создавать пространства, отвечающие как сегодняшним требованиям, так и вызовам будущего.

В период, когда покупатели всё более внимательно подходят к вопросу инвестирования своих средств, реальная ценность недвижимости определяется не только её стоимостью на момент покупки, но и способностью сохранять привлекательность, функциональность и востребованность на протяжении многих лет.

И когда жильё одновременно обеспечивает комфорт, безопасность и потенциал роста стоимости, грань между понятиями «дом» и «инвестиция» становится практически незаметной.