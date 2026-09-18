Inamstro: Как распознать действительно энергоэффективную квартиру Ⓟ

Выбирая квартиру, мы в первую очередь обращаем внимание на то, что видим: район, вид из окна, планировку, площадь или архитектурную концепцию дома.

Но наряду с этими аспектами не менее важно и то, что невозможно увидеть невооружённым глазом. Насколько хорошо квартира сохраняет тепло зимой? Насколько прохладно в ней летом? Какими будут расходы на отопление? И сколько тепла и комфорта мы можем терять через стены, окна или пол?

Поэтому энергоэффективную квартиру выбирают не только глазами. Важно понимать и то, как она построена.

Вот несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание, прежде чем принять решение.

1. Теплоизоляция — основа энергоэффективного жилья

Наружные стены и система теплоизоляции являются первой линией защиты жилья от перепадов температуры. Эффективная теплоизоляция ограничивает теплообмен между помещением и внешней средой, помогая поддерживать комфортную температуру и сокращать расход энергии на отопление или охлаждение.

Среди решений, используемых в современном строительстве, — утепление фасадов минеральной ватой и системы вентилируемых фасадов в сочетании с теплоизоляционным слоем. При этом важен не только внешний вид здания, но и качество используемых материалов, а также правильность их монтажа — именно от этого во многом зависит эффективность всей системы.

Поэтому, рассматривая жилой комплекс, стоит поинтересоваться не только тем, из чего построены стены, но и как утеплено здание.

2. Большие окна, естественный свет и энергоэффективность

Большие окна наполняют квартиру естественным светом, создают ощущение открытого пространства и делают жильё более комфортным. В современном строительстве это преимущество дополняется техническими решениями, которые способствуют повышению энергоэффективности жилья.

Профиль окна, количество камер, тип стеклопакета и качество монтажа могут влиять на теплопотери и уровень комфорта в помещении.

Стекло Low-E предназначено для снижения теплопередачи через остеклённую поверхность. В сочетании с качественным профилем и правильно подобранным стеклопакетом оно помогает поддерживать более стабильный микроклимат в помещении.

Таким образом, большие окна могут одновременно обеспечивать больше естественного света, делать пространство визуально более открытым и сохранять тепловой комфорт — при условии использования правильно подобранных технических решений.

3. Не только стены: тепло может уходить и через пол

Когда речь заходит об энергоэффективности, мы прежде всего думаем о стенах и окнах. Однако пол — ещё один элемент, способный влиять на тепловой комфорт в квартире.

Его теплоизоляция помогает уменьшить теплообмен и поддерживать более комфортную температуру поверхности пола, особенно в тех случаях, когда квартира граничит с более холодными помещениями.

Это одна из тех конструктивных деталей, которые вы, скорее всего, не заметите при первом осмотре квартиры, но сможете ощущать каждый день после переезда.

4. Система отопления и тепловой комфорт

Даже хорошо утеплённой квартире необходима эффективная система отопления. Перед покупкой стоит узнать, какая система предусмотрена в доме, как регулируется температура и какие возможности существуют для управления энергопотреблением.

Ориентация квартиры может влиять на количество естественного света и интенсивность солнечного воздействия, однако в современном доме тепловой комфорт зависит далеко не только от этого фактора. Эффективная теплоизоляция, качественные окна и применяемые строительные решения в совокупности помогают поддерживать комфортную температуру в помещении независимо от времени года.

Таким образом, ориентация квартиры может оставаться скорее вопросом личных предпочтений, в то время как качество строительства и эффективность применяемых решений играют ключевую роль в обеспечении долгосрочного комфорта проживания.

5. Ежемесячные расходы расскажут многое

Стоимость квартиры вы оплачиваете один раз. А расходы на её содержание сопровождают вас годами.

Поэтому при сравнении двух квартир цена за квадратный метр не должна быть единственным критерием. Затраты на отопление, охлаждение и количество энергии, необходимое для поддержания комфортной температуры, также являются частью реальной стоимости проживания.

Хорошо спроектированной квартире может требоваться меньше энергии для поддержания нужной температуры. И то, что первоначально кажется лишь технической деталью, со временем способно стать ощутимым преимуществом как для комфорта, так и для семейного бюджета.

Энергоэффективность начинается ещё до того, как владелец получает ключи

Энергоэффективность — это не результат применения одного материала или одной технологии. Она складывается из целого комплекса решений, многие из которых закладываются ещё на этапе проектирования и строительства.

В своих жилых проектах Inamstro, в зависимости от конкретного объекта, использует фасады с теплоизоляцией из минеральной ваты или системы вентилируемых фасадов. Устанавливаются окна с пятикамерным ПВХ-профилем шириной 70 мм и стеклопакетами с тремя стёклами, включая стекло 4S и Low-E. Эти решения дополняют теплоизоляция пола и массивные входные двери в квартиры весом не менее 75 кг.

Это те элементы, которые покупатель не обязательно заметит, впервые войдя в квартиру, но именно они являются частью того, из чего впоследствии складывается комфорт проживания.

Поэтому перед покупкой квартиры стоит спросить застройщика о том, что не видно на первый взгляд: о теплоизоляции, окнах, решениях, применяемых при утеплении пола, и других конструктивных элементах, которые могут влиять на комфорт и энергоэффективность жилья в долгосрочной перспективе.

Во время первого просмотра вы, скорее всего, обратите внимание на вид из окна, количество света в гостиной или размер кухни. Всё это важно. Но прежде чем сказать: «Это моя квартира», стоит узнать и о том, что скрывается за пределами видимого.

Потому что настоящий комфорт жилья зачастую начинается именно с того, чего мы не видим.

Inamstro Moldova

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