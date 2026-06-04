ILTC продолжает программу с INEL: национальные менторы развивают навыки английского языка Ⓟ

Один из первых практических компонентов программы – курс английского языка для национальных менторов, которые участвуют в образовательных программах и помогают передавать современные подходы дальше: в школы, регионы и профессиональные группы.

Курс стартовал в марте 2026 года. Его задача – помочь национальным менторам увереннее использовать английский язык в работе: при общении с коллегами и партнёрами, изучении международных материалов, участии в образовательных встречах и подготовке письменных сообщений.

В контексте движения Молдовы к Европейскому союзу такие навыки становятся частью более широкой модернизации образования. Менторы работают с педагогами и помогают распространять новые профессиональные подходы, поэтому им важно иметь доступ к международным материалам, образовательным форматам и профессиональной коммуникации. Это помогает системе образования быть более открытой к современным практикам, международному обмену и европейскому профессиональному пространству.

«Для INEL развитие навыков английского языка у национальных менторов – это не просто языковой курс, а инвестиция в способность системы образования учиться, сотрудничать и быть частью международного профессионального пространства. Менторы играют важную роль в образовательных изменениях: они помогают педагогам осваивать современные подходы, поддерживают их профессиональное развитие и помогают внедрять новые практики. Благодаря партнёрству с Министерством образования и исследований и ILTC мы стремимся формировать профессиональное сообщество менторов, которое увереннее чувствует себя в международной среде, имеет доступ к мировым образовательным ресурсам и готово поддерживать развитие школ Республики Молдова», отмечает Виорика Андрицки, директор Национального института образования и лидерства (INEL).

«Для нас важно, чтобы английский язык становился для менторов рабочим инструментом, а не только учебной целью. Чем увереннее они чувствуют себя в профессиональной коммуникации, тем легче им участвовать в международных форматах, работать с современными материалами и передавать этот опыт коллегам», отмечает Виктория Галий, директор ILTC.

Перед началом обучения ILTC провёл первичное тестирование 56 участников. По его результатам были сформированы группы, в которых сейчас обучаются 19 национальных менторов, вовлечённых в программы INEL и Министерства образования и исследований. Занятия проходят на уровнях A1.1 и A2.1, а прогресс участников оценивается каждые два-три месяца.

Обучение построено вокруг практических ситуаций. На занятиях участники работают с профессиональной лексикой, тренируют устную речь, аудирование и произношение, учатся писать сообщения и e-mail на английском языке. Используются интерактивные задания, работа в парах и группах, разбор ситуаций и онлайн-платформы. Например, участники тренируют, как представить образовательную инициативу, задать вопрос международному эксперту, написать рабочее письмо или объяснить коллегам новый подход на английском языке.

После первых двух месяцев участники дали первую обратную связь по курсу. Она показывает, что выбранный формат хорошо отвечает их ожиданиям: менторы отмечают практическую пользу занятий, понятную структуру обучения и возможность сразу применять английский язык в рабочих ситуациях.

Особенно высоко участники оценили работу преподавателей. Все респонденты поставили оценку «отлично» за подготовку уроков, объяснение грамматики и лексики, мотивацию участников, организацию занятий и корректировку ошибок. Среди наиболее полезных форматов они отметили разговорные задания, работу в парах, практические упражнения по написанию сообщений и писем, а также задания, где грамматика сразу применяется в реальных ситуациях.

Участники также подчеркнули, что курс хорошо структурирован, сбалансирован и проходит в комфортной рабочей атмосфере. Отдельно были отмечены профессионализм преподавателей, интерактивность занятий и умение работать со взрослыми слушателями, которые возвращаются к изучению английского языка уже с конкретными профессиональными задачами.

Курс английского языка для национальных менторов стал ещё одним практическим форматом программы ILTC и INEL. International Language Teachers Conference ILTC Moldova 2026 открыла программу через международный опыт и профессиональный обмен, а курс для менторов продолжает эту работу через регулярную подготовку и развитие конкретных навыков. Так шаг за шагом развивается International Language Teachers Community (ILTC Community) – профессиональное сообщество, где преподаватели и менторы обмениваются опытом, пробуют новые подходы и передают работающие решения дальше.

Об ILTC

International Language Training Center (ILTC) – некоммерческая образовательная организация в Молдове, работающая с 1994 года в сфере преподавания иностранных языков. Сегодня ILTC объединяет языковые программы для детей, подростков и взрослых, инициативы для профессионального развития преподавателей и форматы поддержки родителей.