iAsig: планируете поездку по Европе на автомобиле — виньетки для девяти стран в одном приложении Ⓟ
В летний сезон многие водители из Республики Молдова отправляются на автомобиле к болгарскому побережью, в Грецию или страны Западной Европы.
В зависимости от маршрута им приходится пересекать несколько государств, каждое из которых использует собственную систему дорожных сборов, сроки действия виньеток и правила их покупки.
Пропущенная виньетка может обойтись значительно дороже, чем все дорожные сборы за время поездки.
Сколько может стоить отсутствие виньетки в 2026 году
Во многих европейских странах проверка проводится автоматически, с помощью систем, считывающих регистрационные номера автомобилей. Поэтому отсутствие действующей виньетки может быть зафиксировано даже без остановки автомобиля.
В зависимости от страны штрафы могут составлять от нескольких десятков до нескольких сотен евро.
Для сравнения, краткосрочные виньетки в большинстве этих стран стоят от нескольких евро до нескольких десятков евро. Разница между покупкой виньетки до поездки и ее отсутствием может быть существенной.
В каждой стране действует собственная система
До сих пор водителю из Республики Молдова приходилось отдельно искать платформу каждой страны, выбирать правильную категорию транспортного средства, вводить регистрационный номер и проверять срок действия виньетки.
Другим вариантом была покупка виньетки на заправочных станциях или в пунктах продаж возле границы, иногда после нескольких часов, проведенных за рулем.
Виньетки для семи европейских стран в одном приложении
iAsig расширил перечень доступных услуг и теперь позволяет покупать виньетки для:
- Болгарии;
- Венгрии;
- Чехии;
- Словении;
- Словакии;
- Австрии;
- Швейцарии.
В том же приложении доступны румынская Rovinieta, а также Vinieta-MD, необходимая автомобилям с иностранными регистрационными номерами для движения по территории Республики Молдова.
Весь процесс проходит онлайн. Пользователь выбирает страну и срок действия, вводит данные автомобиля, оплачивает услугу и получает электронное подтверждение.
Электронные виньетки привязываются к регистрационному номеру автомобиля, поэтому наклеивать стикер на лобовое стекло не требуется.
Перед оплатой важно внимательно проверить регистрационный номер, страну регистрации, категорию транспортного средства и дату начала действия виньетки. Ошибочно введенные данные могут сделать виньетку недействительной.
Примеры популярных маршрутов
Для маршрута Кишинев - болгарское побережье автомобилю, зарегистрированному в Республике Молдова, необходимы румынская Rovinieta и болгарская виньетка.
Для маршрута Кишинев - Вена, в зависимости от выбранной дороги, могут потребоваться Rovinieta, виньетка для Венгрии и виньетка для Австрии.
Все эти документы можно приобрести до выезда, без дополнительных остановок возле границы и без использования нескольких разных платформ.
Не только виньетки
Европейские виньетки дополнили перечень автомобильных и страховых услуг, уже доступных через iAsig.
Через ту же платформу можно оформить:
- обязательную страховку RCA;
- Green Card - «Зеленую карту» для поездок на автомобиле за границу;
- медицинскую страховку для путешествий;
- дорожную помощь в Европе;
- Rovinieta и Vinieta-MD.
Пользователи могут сравнивать доступные предложения, выбирать подходящий продукт, оплачивать его онлайн и получать документы в электронном формате без посещения офисов страховых компаний.
Что проверить перед поездкой
Перед автомобильным путешествием по Европе водителям рекомендуется проверить:
- срок действия Green Card на весь период поездки;
- наличие виньеток для каждой страны, входящей в маршрут;
- медицинскую страховку для путешествий;
- наличие дорожной помощи, особенно при длительных поездках;
- правильность регистрационного номера и даты активации каждой виньетки.
Услуги доступны в приложении iAsig для iOS и Android, а также онлайн на платформе iAsig.