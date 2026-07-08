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Business News logoBusiness News
8 Июля 2026, 15:00
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iAsig: планируете поездку по Европе на автомобиле — виньетки для девяти стран в одном приложении Ⓟ

В летний сезон многие водители из Республики Молдова отправляются на автомобиле к болгарскому побережью, в Грецию или страны Западной Европы.

iAsig: планируете поездку по Европе на автомобиле — виньетки для девяти стран в одном приложении

В зависимости от маршрута им приходится пересекать несколько государств, каждое из которых использует собственную систему дорожных сборов, сроки действия виньеток и правила их покупки.

Пропущенная виньетка может обойтись значительно дороже, чем все дорожные сборы за время поездки.

Сколько может стоить отсутствие виньетки в 2026 году

Во многих европейских странах проверка проводится автоматически, с помощью систем, считывающих регистрационные номера автомобилей. Поэтому отсутствие действующей виньетки может быть зафиксировано даже без остановки автомобиля.

В зависимости от страны штрафы могут составлять от нескольких десятков до нескольких сотен евро.

Для сравнения, краткосрочные виньетки в большинстве этих стран стоят от нескольких евро до нескольких десятков евро. Разница между покупкой виньетки до поездки и ее отсутствием может быть существенной.

В каждой стране действует собственная система

До сих пор водителю из Республики Молдова приходилось отдельно искать платформу каждой страны, выбирать правильную категорию транспортного средства, вводить регистрационный номер и проверять срок действия виньетки.

Другим вариантом была покупка виньетки на заправочных станциях или в пунктах продаж возле границы, иногда после нескольких часов, проведенных за рулем.

Виньетки для семи европейских стран в одном приложении

iAsig расширил перечень доступных услуг и теперь позволяет покупать виньетки для:

  • Болгарии;
  • Венгрии;
  • Чехии;
  • Словении;
  • Словакии;
  • Австрии;
  • Швейцарии.

В том же приложении доступны румынская Rovinieta, а также Vinieta-MD, необходимая автомобилям с иностранными регистрационными номерами для движения по территории Республики Молдова.

Весь процесс проходит онлайн. Пользователь выбирает страну и срок действия, вводит данные автомобиля, оплачивает услугу и получает электронное подтверждение.

Электронные виньетки привязываются к регистрационному номеру автомобиля, поэтому наклеивать стикер на лобовое стекло не требуется.

Перед оплатой важно внимательно проверить регистрационный номер, страну регистрации, категорию транспортного средства и дату начала действия виньетки. Ошибочно введенные данные могут сделать виньетку недействительной.

Примеры популярных маршрутов

Для маршрута Кишинев - болгарское побережье автомобилю, зарегистрированному в Республике Молдова, необходимы румынская Rovinieta и болгарская виньетка.

Для маршрута Кишинев - Вена, в зависимости от выбранной дороги, могут потребоваться Rovinieta, виньетка для Венгрии и виньетка для Австрии.

Все эти документы можно приобрести до выезда, без дополнительных остановок возле границы и без использования нескольких разных платформ.

Не только виньетки

Европейские виньетки дополнили перечень автомобильных и страховых услуг, уже доступных через iAsig.

Через ту же платформу можно оформить:

  • обязательную страховку RCA;
  • Green Card - «Зеленую карту» для поездок на автомобиле за границу;
  • медицинскую страховку для путешествий;
  • дорожную помощь в Европе;
  • Rovinieta и Vinieta-MD.

Пользователи могут сравнивать доступные предложения, выбирать подходящий продукт, оплачивать его онлайн и получать документы в электронном формате без посещения офисов страховых компаний.

Что проверить перед поездкой

Перед автомобильным путешествием по Европе водителям рекомендуется проверить:

  • срок действия Green Card на весь период поездки;
  • наличие виньеток для каждой страны, входящей в маршрут;
  • медицинскую страховку для путешествий;
  • наличие дорожной помощи, особенно при длительных поездках;
  • правильность регистрационного номера и даты активации каждой виньетки.

Услуги доступны в приложении iAsig для iOS и Android, а также онлайн на платформе iAsig.

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