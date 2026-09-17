17 Сентября 2026, 09:00
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Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai Ⓟ
Hyundai — ближе к вам с эксклюзивными ценами. Официальный дистрибьютор Hyundai Moldova объявляет о старте масштабной акции: весь актуальный модельный ряд бренда доступен с максимальной выгодой до $13 000.
Hyundai Tucson
- Самый популярный SUV бренда с динамичным дизайном и инновационной светодиодной оптикой.
- Двигатели: Бензиновые, дизельные, гибридные (HEV) и плагин гибрид (PHEV).
- Полный комплекс систем безопасности и помощи водителю Hyundai SmartSense.
Hyundai Santa Fe
- Мощный и брутальный кроссовер нового поколения с премиальным уровнем комфорта.
- Просторный салон на 5, 6 или 7 мест, панорамный изогнутый дисплей и кресла Relax.
- Эффективные бензиновые и гибридные силовые установки.
Hyundai Palisade
- Флагманский семейный SUV для максимального удобства в дальних поездках.
- Двигатель 2.2 CRDi (200 л.с.), интеллектуальный полный привод HTRAC и выбор режимов движения Multi-Terrain.
- Роскошная отделка кожаной обивкой, круговой обзор 360° и 3 ряда сидений.
Hyundai IONIQ 5
- Инновационный электрокроссовер на специализированной платформе E-GMP.
- Сверхбыстрая зарядка от 10% до 80% всего за 18 минут и поддержка технологии V2L (питание внешних устройств).
- Футуристичный дизайн и трансформируемый экологичный интерьер.
Hyundai Elantra
- Элегантный и стильный седан с выразительным спортивным силуэтом.
- Экономичный двигатель, современная цифровая приборная панель и высочайшая плавность хода.
- Идеальное сочетание комфорта бизнес-класса и практичности для ежедневных поездок.
Hyundai Kona
- Яркий и технологичный кроссовер с экономичной гибридной установкой (Hybrid).
- Продвинутые мультимедийные функции, интуитивное управление и динамичный характер.
Hyundai Bayon
- Манёвренный и экономичный городской кроссовер, выполненный в фирменном стиле Sensuous Sportiness.
- Просторный для своего класса салон, цифровая приборная панель и беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto.
Hyundai Venue
- Самый доступный и компактный кроссовер в линейке бренда.
- Высокий клиренс, отличная обзорность, лёгкость в парковке и практичность для городских улиц.
Hyundai Staria
- Премиальный минивэн с космическим дизайном и максимумом свободного пространства в салоне.
- Вместительный салон для семьи или бизнеса с максимальным уровнем удобства для всех пассажиров.
Если вы давно планировали приобрести Hyundai, сейчас подходящий момент сделать свой выбор. Ознакомьтесь с доступными моделями и актуальными ценами, выберите подходящую комплектацию и узнайте подробности у специалистов Hyundai Moldova. Количество автомобилей по специальным ценам ограничено.
Контакты
Официальный дистрибьютор Pacific Motors
📍 г. Кишинёв, ул. Каля Мошилор 5/1
📞 022 800 888