Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai Ⓟ

Hyundai — ближе к вам с эксклюзивными ценами. Официальный дистрибьютор Hyundai Moldova объявляет о старте масштабной акции: весь актуальный модельный ряд бренда доступен с максимальной выгодой до $13 000.