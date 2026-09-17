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hyundai-motor
17 Сентября 2026, 09:00
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Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai Ⓟ

Hyundai — ближе к вам с эксклюзивными ценами. Официальный дистрибьютор Hyundai Moldova объявляет о старте масштабной акции: весь актуальный модельный ряд бренда доступен с максимальной выгодой до $13 000.

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

Hyundai Tucson

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Самый популярный SUV бренда с динамичным дизайном и инновационной светодиодной оптикой.
  • Двигатели: Бензиновые, дизельные, гибридные (HEV) и плагин гибрид (PHEV).
  • Полный комплекс систем безопасности и помощи водителю Hyundai SmartSense.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Мощный и брутальный кроссовер нового поколения с премиальным уровнем комфорта.
  • Просторный салон на 5, 6 или 7 мест, панорамный изогнутый дисплей и кресла Relax.
  • Эффективные бензиновые и гибридные силовые установки.

Hyundai Palisade

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Флагманский семейный SUV для максимального удобства в дальних поездках.
  • Двигатель 2.2 CRDi (200 л.с.), интеллектуальный полный привод HTRAC и выбор режимов движения Multi-Terrain.
  • Роскошная отделка кожаной обивкой, круговой обзор 360° и 3 ряда сидений.

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Инновационный электрокроссовер на специализированной платформе E-GMP.
  • Сверхбыстрая зарядка от 10% до 80% всего за 18 минут и поддержка технологии V2L (питание внешних устройств).
  • Футуристичный дизайн и трансформируемый экологичный интерьер.

Hyundai Elantra

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Элегантный и стильный седан с выразительным спортивным силуэтом.
  • Экономичный двигатель, современная цифровая приборная панель и высочайшая плавность хода.
  • Идеальное сочетание комфорта бизнес-класса и практичности для ежедневных поездок.

Hyundai Kona

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Яркий и технологичный кроссовер с экономичной гибридной установкой (Hybrid).
  • Продвинутые мультимедийные функции, интуитивное управление и динамичный характер.

Hyundai Bayon

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Манёвренный и экономичный городской кроссовер, выполненный в фирменном стиле Sensuous Sportiness.
  • Просторный для своего класса салон, цифровая приборная панель и беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto.

Hyundai Venue

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Самый доступный и компактный кроссовер в линейке бренда.
  • Высокий клиренс, отличная обзорность, лёгкость в парковке и практичность для городских улиц.

Hyundai Staria

Hyundai Moldova: Сезон низких цен на все модели Hyundai

  • Премиальный минивэн с космическим дизайном и максимумом свободного пространства в салоне.
  • Вместительный салон для семьи или бизнеса с максимальным уровнем удобства для всех пассажиров.

Если вы давно планировали приобрести Hyundai, сейчас подходящий момент сделать свой выбор. Ознакомьтесь с доступными моделями и актуальными ценами, выберите подходящую комплектацию и узнайте подробности у специалистов Hyundai Moldova. Количество автомобилей по специальным ценам ограничено.

Контакты

Официальный дистрибьютор Pacific Motors

📍 г. Кишинёв, ул. Каля Мошилор 5/1

📞  022 800 888

🌐  hyundai-motor.md

Источник
hyundai-motor
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