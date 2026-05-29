Business News logoBusiness News
29 Мая 2026, 13:30
5 122
Horizon Auto выводит бренд Wuling на рынок Молдовы Ⓟ

Один из самых популярных автомобильных брендов Китая официально вышел на рынок Республики Молдова.

Horizon Auto aduce brandul Wuling în Republica Moldova
Световое шоу, 3D-проекции и технологичная презентация стали частью официального запуска бренда WULING в Кишиневе - бренда, который стремится сделать электрическую и гибридную мобильность более доступной для местных водителей.

Мероприятие, организованное компанией Horizon Auto, собрало представителей государственных структур, дипломатического корпуса, автомобильной индустрии, бизнес-партнеров и СМИ, ознаменовав официальный старт бренда на молдавском рынке.

Ранее WULING уже объявил о выходе на рынок Молдовы и представил первые модели для местных клиентов в отдельной публикации, посвященной технологиям и философии бренда.

Международный бренд с миллионами клиентов

WULING входит в состав концерна SAIC-GM-Wuling (SGMW) - компании, созданной в партнерстве SAIC Motor, General Motors и Guangxi Automobile Group, одного из крупнейших автопроизводителей Китая.

Бренд известен разработкой доступных электрических и гибридных автомобилей, а также внедрением современных технологий в широкую линейку городских автомобилей и SUV.

Представители компании отмечают, что Молдова стала одной из первых стран региона, где бренд начинает развитие в Восточной Европе, что является важным шагом как для WULING, так и для местного автомобильного рынка.

Модели, с которых начинается история WULING в Молдове

Главными моделями вечера стали WULING Starlight S и WULING Eksion, представленные на центральной сцене в рамках технологичного шоу с 3D laser-проекциями, спецэффектами и мультимедийными презентациями.

Кроме того, гости мероприятия смогли познакомиться и с другими моделями WULING, представленными в выставочной зоне вместе с консультантами бренда, которые рассказывали о технологиях и особенностях автомобилей.

Среди представленных моделей были WULING Cirro S, Starlight, Alvez, Darion и Grango, а также WULING Porta EV - электрическая модель, предназначенная для сегмента микроавтобусов и коммерческих фургонов. Таким образом, экспозиция на мероприятии продемонстрировала разнообразие модельного ряда WULING - от городских легковых автомобилей и современных SUV до решений для коммерческих перевозок и городской логистики.

Мероприятие позволило гостям ближе познакомиться с философией бренда - современными, технологичными и эффективными автомобилями, соответствующими новым тенденциям автомобильной индустрии

Что нового WULING предлагает рынку Молдовы

По словам Horizon Auto, WULING выходит на местный рынок с сочетанием характеристик, которые становятся все более востребованными среди покупателей: современные технологии, сниженные эксплуатационные расходы и комфортный опыт вождения, соответствующий новым тенденциям отрасли.

Бренд делает ставку на эффективные и интеллектуальные автомобили, предлагая водителям Молдовы современные решения как для города, так и для ежедневных поездок.

«Самое важное в WULING - это то, что бренд предлагает доступные и надежные автомобили, а у людей появляется больше выбора при покупке машины», - заявил Vincent Wu, Founder & CEO Horizon Auto.

Также представители компании отмечают, что WULING намерен развивать в Молдове широкую линейку моделей и сервисов, адаптированных под разные категории клиентов.

«У нас есть полная линейка продуктов и услуг - от коммерческого транспорта и utility-моделей до пассажирских автомобилей», - отметил Wang Wanfu, General Manager of WULING (Central Asia Region).

Компания также развивает локальную инфраструктуру бренда, включая техническую поддержку и специализированный сервис для клиентов WULING в Республике Молдова.
Новый этап для автомобильного рынка Молдовы

Запуск WULING подтверждает растущий интерес международных производителей к рынку Республики Молдова и ускоряет переход к электрической и гибридной мобильности.

Благодаря сочетанию современных технологий, экономичности, просторного салона и конкурентных цен WULING стремится предложить новую альтернативу водителям, которые ищут современные автомобили для повседневного использования.

Модели бренда ориентированы как на семьи и городских пользователей, так и на компании и клиентов, заинтересованных в доступных электрических и гибридных автомобилях без компромиссов в технологиях и комфорте.

Под аплодисменты гостей и на фоне масштабного мультимедийного шоу WULING официально начал свою историю в Республике Молдова - на рынке, который все больше смотрит в сторону мобильности будущего.

Все желающие ознакомиться с моделями WULING, технологиями бренда и возможностями тест-драйва могут посетить шоурум Horizon Auto по адресу: мун. Кишинев, ул. Каля Орхеюлуй 124.
WULING.md | Facebook | Instagram
Источник
