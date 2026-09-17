Holcim: Качество, инновации и решения для современного строительства Ⓟ

В строительстве есть вещи, на которых нельзя экономить. Качество – одна из них.

Для Holcim качество – это не только характеристики готового цемента. Это контроль сырья, точность технологических процессов, лабораторные испытания и соблюдение европейских стандартов на каждом этапе производства. В конечном итоге всё сводится к одному: строитель должен быть уверен в материале, с которым работает.

Качество начинается с контроля

На заводе Holcim в Резине качество цемента контролируется на каждом этапе производства. Важную роль в этой системе играет лаборатория, где регулярно проверяют основные характеристики продукции и следят за их стабильностью.

Цементы Holcim производятся в соответствии с европейским стандартом EN 197-1. Контроль на всех этапах производства позволяет обеспечивать стабильные характеристики и качество продукции от партии к партии.

Такой подход означает, что контроль качества не заканчивается проверкой готового продукта. Он является частью всего производственного процесса – от сырья до готового цемента.

Для каждой строительной задачи – своё решение

В строительстве не бывает универсального сценария. Для фундамента, кирпичной кладки, бетонных конструкций или отделочных работ могут потребоваться разные характеристики цемента.

Именно поэтому в линейке цемента Holcim в мешках представлены Bazic, Patriot и Extra. Каждый продукт разработан с учётом конкретных строительных задач и потребностей пользователей.

Bazic предназначен для повседневных строительных работ, сочетая стабильные характеристики и удобство применения.

Patriot – универсальный цемент для широкого спектра строительных и ремонтных работ.

Extra разработан для задач, где особенно важны повышенные характеристики и прочность.

Поэтому при выборе цемента важно учитывать не только сам продукт, но и конкретную задачу, для которой он предназначен. Правильный выбор материала помогает получить ожидаемый результат и эффективнее планировать расход.

Широкий ассортимент – это, прежде всего, возможность предложить строителю подходящее решение для конкретной работы, сохраняя единый стандарт качества.

От завода до строительной площадки

Качество продукта важно не только на этапе производства. Не менее важна точность, с которой цемент поступает к клиенту.

Автоматизированная линия упаковки на заводе Holcim в Резине оснащена современными системами дозирования и контроля веса. Для строителя это означает более точный объём каждой поставки, предсказуемый расход материала и возможность точнее рассчитывать необходимое количество цемента и затраты на проект.

Именно такие детали формируют доверие к продукту. Цемент должен не только соответствовать заявленным характеристикам, но и обеспечивать предсказуемый результат на строительной площадке.

Устойчивое развитие становится частью современного строительства

Строительная отрасль меняется. Сегодня эффективность проекта определяется не только его прочностью, стоимостью и сроками реализации. Всё большее значение имеют экологические показатели и воздействие строительных материалов на окружающую среду.

Особенно это актуально для девелоперов и проектировщиков, работающих над современными объектами и проектами, предусматривающими сертификацию «зелёных» зданий.

Holcim инвестирует в снижение углеродного следа своей продукции и производственных процессов. Компания повышает эффективность производства, сокращает энергопотребление, использует альтернативные виды топлива и развивает цементные решения с более низким уровнем выбросов.

Одним из инструментов, который уже имеет практическое значение для местного рынка, является EPD (Environmental Product Declaration) – экологическая декларация продукции для цемента, поставляемого навалом.

EPD содержит прозрачные и проверяемые данные о воздействии продукта на окружающую среду на протяжении его жизненного цикла. Для девелоперов и проектировщиков это дополнительный инструмент при выборе материалов и разработке проектов, в которых учитываются экологические показатели и цели устойчивого развития.

«Для нас качество – это отправная точка, инновации – путь развития, а устойчивое развитие – наша ответственность перед будущим. Своей работой сегодня мы укрепляем доверие и создаём решения, которые помогут строить лучше завтра».

Stefan Birău, CEO Holcim Moldova

От цементов Bazic, Patriot и Extra, предназначенных для разных видов строительных работ, до цемента, поставляемого навалом и сопровождаемого EPD, Holcim развивает решения, ориентированные на реальные потребности рынка.

Принцип остаётся неизменным: обеспечить строителя подходящим продуктом, стабильным качеством и решениями, которые соответствуют требованиям современного строительства.

Проверенное качество. Практичные инновации. Более устойчивое строительство.

Holcim – выбор №1 в Молдове.