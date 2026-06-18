Green Days в Jysk: Время грандиозных скидок до 65% Ⓟ

В течение 11 дней вас ждут скидки до 65% на широкий ассортимент товаров для дома, сада и террасы.

Со 18 по 28 июня во всех магазинах JYSK и на сайте jysk.md проходит долгожданная акция GREEN DAYS — одиннадцать дней грандиозных скидок до 65% на широкий ассортимент товаров для дома, дачи, сада и террасы.

Если вы давно хотели обновить интерьер, обустроить балкон, террасу или просто добавить уюта — самое время сделать это! В акции участвуют более 1000 товаров в популярном скандинавском стиле:

Мебель для всех комнат

Садовая мебель и уличные аксессуары

Матрасы, подушки, одеяла

Текстиль: шторы, пледы, ковры, постельное белье

Системы хранения и органайзеры

Элементы декора и уютные детали

Покупки можно совершать как в физических магазинах по всей стране, так и на сайте jysk.md — с доставкой или самовывозом. Это идеальный шанс создать уютную атмосферу в доме, на даче или террасе, или провести небольшое интерьерное обновление к летнему сезону — доступно, выгодно и со вкусом.

Вот почему GREEN DAYS в JYSK — лучшее время для покупок:

• Впечатляющие скидки до 65%;

• Современные и стильные решения для любого интерьера;

• Выгодные цены при надежном качестве;

• Удобный онлайн-шопинг и быстрая доставка.

Не пропустите — только с 18 по 28 июня! Выбирайте лучшее для уюта и комфорта на jysk.md — или в ближайшем магазине JYSK.

Узнайте о специальных предложениях в нашей брошюре

Ждем вас в магазинах JYSK – самое время сделать выгодные приобретения для обустройства дома, дачи или террасы своей мечты!

JYSK – Scandinavian Sleeping & Living.