Grand Premium: Новые гибриды IM Motors LS8 и LS9 уже в Молдове Ⓟ

Grand Premium, официальный дистрибьютор IM Motors в Молдове, представляет две новые модели бренда - LS8 и LS9. Обе уже доступны в Молдове и сочетают электрический привод, технологию EREV, высокую динамику и большой запас хода.

IM LS8 - премиальный SUV для города и дальних поездок

530 л. с. и 4,7 секунды до 100 км/ч - уже по этим цифрам понятно, что LS8 умеет быть быстрым. Но его главное преимущество — в универсальности.

Это полноразмерный SUV с полным приводом, построенный на 800-вольтовой архитектуре и оснащённый батареей ёмкостью 66 кВт·ч. В обычных поездках автомобиль использует электрический привод, а технология EREV позволяет продолжать путь на большие расстояния без постоянной зависимости от зарядных станций. В комбинированном режиме запас хода достигает 1605 км.

При этом LS8 хорошо подходит и для семейных поездок. В салоне доступны 5- и 6-местные конфигурации, качественные материалы, кресла с массажем и премиальная аудиосистема B&O. Современные мультимедийные решения и продуманная организация салона делают автомобиль удобным как для города, так и для дальних поездок.

У LS8 большой не только салон, но и багажное пространство. Здесь достаточно места для багажа, покупок и всего необходимого для всей семьи.

IM LS9 – флагманский SUV с шестью местами

LS9 - более просторный представитель семейства IM Motors, где повышенный комфорт сочетается с динамичным характером.

Шестиместный салон с тремя рядами рассчитан на комфортную перевозку всей семьи или компании пассажиров. На втором ряду — увеличенное пространство для ног, на третьем — электрическая регулировка спинок. Салон можно трансформировать под разные задачи — от поездки всей семьёй до полноценного режима отдыха.

Но большие размеры LS9 не означают спокойный характер. 390 кВт мощности, 670 Н·м крутящего момента и полный привод обеспечивают серьёзную динамику.

Батарея ёмкостью 66 кВт·ч позволяет проехать до 402 км на электротяге, а общий запас хода в комбинированном режиме достигает 1508 км.

Комфорт здесь продуман до деталей. Сиденья выполнены по концепции Zero Gravity и оснащены системой 4D-массажа с роботизированными элементами. За звук отвечает Bang & Olufsen с 25 динамиками и объёмным звучанием 7.1.4.

Увидеть, оценить, попробовать

Характеристики помогают понять возможности автомобиля. Но у таких моделей многое становится понятнее уже при личном знакомстве — когда можно рассмотреть интерьер, оценить пространство, сесть за руль и попробовать интеллектуальные системы в работе.

IM Motors LS8 и LS9 уже представлены в автосалонах Grand Premium.

Актуальные автомобили в наличии, а также модели, которые находятся в пути, можно посмотреть на сайте компании в разделе «Авто в наличии».

Для тех, кто хочет не просто посмотреть, а почувствовать автомобиль в движении, доступна предварительная запись на тест-драйв в удобное время.

Grand Premium SRL:

Кишинев:

ул. Каля Орхеюлуй, 36 — тел: 022 809 600

ул. Варница, 8 — тел: 022 407 199

Бельцы:

ул. Орхей, 5 — тел: 0231 88 600

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