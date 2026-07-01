Это назначение является частью расширения деятельности компании на пять новых рынков. С 1 июля 2026 года Coob Ads стал официальным Google Ads Sales Representative в Молдове, Армении, Азербайджане, Грузии и Узбекистане.

Это назначение стало логичным продолжением международного развития компании. На протяжении более двух лет Coob Ads (ранее Admixer Media) работает в статусе Google Ads Sales Representative в Казахстане, Сербии, Словении и Хорватии, предоставляя агентствам и рекламодателям локальную экспертную поддержку.

Расширение на новые рынки отражает как дальнейшее развитие программы Google Ads Sales Representative, так и растущий спрос со стороны рекламодателей на локальную экспертизу, стратегические рекомендации, образовательные инициативы и поддержку, ориентированную на повышение эффективности рекламных кампаний, на развивающихся цифровых рынках.

Молдова демонстрирует высокий потенциал для цифрового роста

Молдова — стабильно развивающийся цифровой рынок Восточной Европы. По данным DataReportal, к концу 2025 года в стране насчитывалось около 2,8 млн интернет-пользователей, а уровень проникновения интернета превысил 80%. Ожидается, что к 2027 году рынок e-commerce достигнет примерно $620 млн, что отражает растущий спрос на цифровые сервисы и онлайн-покупки.

«Google назначил Coob Ads официальным Google Ads Sales Representative в Молдове, Армении, Азербайджане, Грузии и Узбекистане, чтобы предоставить компаниям любого масштаба доступ к локальной экспертизе. Это партнерство способствует ускорению цифровой трансформации и значительному росту в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Центральной Азии. Благодаря локальной поддержке компании получают более широкий доступ к цифровым инструментам, специализированному обучению в области цифрового маркетинга и электронной коммерции, а также современным рекламным решениям на базе искусственного интеллекта. Мы рассчитываем, что это партнерство окажет значимое влияние на экономическое развитие и будет способствовать долгосрочным цифровым инновациям на этих быстрорастущих рынках» – Джейк Норман, Director, Central & Eastern Europe Agency, Google.

Что это означает для бизнеса

Coob Ads будет помогать компаниям в Молдове повышать эффективность рекламных кампаний в Google Ads, предоставляя бесплатную профессиональную помощь агентствам и рекламодателям. Она включает:

стратегические консультации по запуску и масштабированию рекламных кампаний;

поддержку при работе с Search, YouTube и Display;

внедрение рекламных кампаний Google на базе искусственного интеллекта, включая Performance Max, AI Max for Search, Smart Bidding;

обучающие вебинары, воркшопы и индивидуальные сессии.

Цель проста: помочь компаниям снизить стоимость привлечения клиентов, повысить окупаемость рекламных инвестиций (ROAS) и эффективнее развивать бизнес с помощью рекламных решений Google.

«В Coob Ads мы убеждены, что реклама должна быть инструментом роста, а не просто статьей расходов. За последние два года мы помогли сотням агентств и рекламодателей перейти от стандартных кампаний к высокоэффективным стратегиям на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают реальный рост эффективности и помогают масштабировать бизнес. Мы предоставляем стратегическую экспертизу и профессиональную поддержку бесплатно, помогая нашим партнерам получать максимальную отдачу от инвестиций в рекламу. Сегодня мы рады распространить этот подход на новые рынки и помочь еще большему числу локальных компаний расти вместе с Google Ads» — отмечает Мойца Рожач, Global Program Director, Coob Ads.

О компании

Coob Ads входит в группу компаний CoobX, ранее работавшую под брендом Admixer Advertising. С 2016 года компания является официальным Google Marketing Platform Sales Partner, предоставляя рекламодателям и агентствам на различных международных рынках доступ к передовым инструментам Google Marketing Platform, включая Display & Video 360, Campaign Manager 360 и Search Ads 360.

За годы работы компания расширила свое присутствие более чем на 10 стран, сформировав локальные команды и накопив практический опыт на различных цифровых рынках. В 2026 году компания провела ребрендинг и начала работать под брендом CoobX, что отражает ее новую позицию как экосистемы, объединяющей медиа, маркетинг, данные и технологии.

Как начать

Агентства и рекламодатели в Молдове могут обратиться в Coob Ads, чтобы получить бесплатную консультацию и экспертную поддержку по планированию, запуску и оптимизации рекламных кампаний в Google Ads.

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