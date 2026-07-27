Godeal24: Обновите свой ПК с новейшими MS Office 2024 за 19.99€ и Windows 11 Pro за 12.25€! Ⓟ

Более продуктивный рабочий день достигается не за счёт более долгой работы, а благодаря правильным инструментам.

Этим летом Godeal24 делает обновление простым и доступным: Microsoft Office 2024 Professional стоит всего 19.99€, а Windows 11 Pro — всего 12.25€. Оба продукта предоставляются с пожизненной лицензией, поэтому вы платите один раз и пользуетесь ими навсегда.

MS Office 2024 Professional — новейшее обновление для продуктивности

MS Office 2024 Professional — это новейший пакет от Microsoft, созданный для того, чтобы вы могли быстрее справляться с повседневными задачами. Создавайте и редактируйте документы в Word без лишнего отвлечения, анализируйте данные и находите закономерности в Excel с помощью более точных инструментов и наглядных диаграмм, а также создавайте презентации в PowerPoint за считанные минуты. Outlook объединяет вашу почту, календарь и контакты в одном месте, позволяя тратить меньше времени на переключение между приложениями и больше — на действительно важную работу. И благодаря разовой оплате в размере 19.99€, вам не придётся беспокоиться о ежемесячных платежах.

Windows 11 Pro — зрелая, современная и безопасная система

Windows 11 Pro за 12.25€ создаёт прочную основу для вашей эффективности и разработана с учётом эпохи искусственного интеллекта. Поиск с поддержкой ИИ помогает находить файлы, настройки и ответы за считанные секунды, а функция Voice Access позволяет управлять компьютером голосом. Интеллектуальные Snap-рекомендации автоматически упорядочивают окна, позволяя удобно работать с несколькими задачами одновременно, а виртуальные рабочие столы помогают разделять проекты. Быстрый и современный интерфейс означает меньше ожидания и больше действий, а встроенные функции безопасности, такие как шифрование BitLocker, защищают ваши данные в фоновом режиме.

Получите свои выгодные пакеты со скидкой 62% (промокод "GG62").

Godeal24 предоставляет оба продукта в цифровом формате: лицензионные ключи приходят по электронной почте в течение нескольких минут, а активация занимает всего несколько шагов — без физических носителей и ожидания доставки.

Для тех, кто задумывается об обновлении, выбор очевиден: современная, полностью лицензированная система — актуальный Office и надёжная операционная система — за разумную единовременную плату остаётся одним из самых рациональных способов улучшить уже имеющийся ПК.

Godeal24 также обещает круглосуточную профессиональную техническую поддержку и пожизненное послепродажное обслуживание, чтобы вы могли использовать продукт без каких-либо проблем.

Контакт Godeal24: service@godeal24.com