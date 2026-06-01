Godeal24: Летние предложение - MS Office 2024 за 16.99€ и Win 11 Pro за 12.25€ Ⓟ
С наступлением летнего затишья многие пользователи используют более спокойные недели, чтобы заняться тем, что откладывали весь год: обновить свой устаревший ПК.
В этом сезоне онлайн-ритейлер программного обеспечения Godeal24 делает это проще, чем когда-либо. В рамках летней распродажи Godeal24 покупатели могут приобрести пожизненную лицензию MS Office 2024 Professional за 16.99€ и Windows 11 Pro всего за 12.25€ — комбинацию, которая обычно стоит в несколько раз дороже.
Привлекательность этого предложения заключается не только в цене. Office 2024 Professional — это последняя автономная версия офисного пакета Microsoft, объединяющая Word, Excel, PowerPoint, Outlook и другие приложения в одной покупке. Вы платите один раз, устанавливаете и пользуетесь без ограничений — никаких продлений, скрытых платежей или функций, закрытых за подпиской. Версия 2024 года также предлагает более чистый интерфейс и заметный прирост производительности, благодаря чему такие повседневные задачи, как подготовка отчётов или работа с таблицами, выполняются быстрее и удобнее.
Windows 11 Pro, в свою очередь, превратилась в современную и уверенную операционную систему. Помимо обновлённого дизайна и инструментов продуктивности, таких как Snap Layouts и виртуальные рабочие столы, она активно использует возможности искусственного интеллекта. Встроенные функции, такие как поиск с поддержкой ИИ, интеллектуальные рекомендации Snap и голосовое управление, позволяют работать более естественно и даже без использования рук, а интегрированные ИИ-инструменты ускоряют всё — от организации файлов до получения ответов в реальном времени.
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC – 16.99€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs – 39.99€ (Only 13.33€/PC)
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC – 28.28€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys – 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys – 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs – 124.00€ (Only 24.80€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus - 1 PC – 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
Windows:
- Windows 11 Professional - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.12€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home – 12.15€
- Windows 10 Professional - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
Получите свои выгодные пакеты со скидкой 62% (промокод "GG62").
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro - Bundle - 28.25€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro - Bundle - 28.15€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.59€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle – 37.99€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 34.20€
Godeal24 обеспечивает мгновенную цифровую доставку, поэтому вам не придётся ждать — лицензионные ключи приходят по электронной почте и готовы к активации в течение нескольких минут после покупки. Для тех, кто использует устаревшее программное обеспечение или всё ещё платит за подписки, это отличная возможность сэкономить. Летняя распродажа Godeal24 действует ограниченное время, поэтому тем, кто хочет обновить свой ПК без лишних затрат, стоит поспешить, пока сезон и эти цены не подошли к концу.
Godeal24 обещает, что предоставляет профессиональную техническую поддержку круглосуточно и пожизненное послепродажное обслуживание, и что вы можете использовать продукт без проблем!
Свяжитесь с Godeal24: service@godeal24.com