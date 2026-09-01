Geely Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid — доступен за 36 880 $ Ⓟ

Geely выводит на молдавский рынок Geely Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid — новую вершину модельной линейки бренда, в которой знакомая архитектура флагманского Monjaro получила принципиально новую технологическую основу.

Специально для рынка Молдовы модель представлена в максимальной комплектации Flagship+ с расширенным набором интеллектуальных и цифровых функций. Постоянное подключение к сети 4G, встроенная точка доступа Wi-Fi, магазин приложений GEELY, удалённые обновления OTA, Apple CarPlay и Android Auto, интеллектуальное голосовое управление и возможность планирования зарядки делают автомобиль полноценной частью цифровой экосистемы владельца.

Знакомый уверенный силуэт Monjaro теперь объединяет подключаемую гибридную систему нового поколения, полный привод AWD, адаптивную подвеску CCD, впечатляющую динамику и премиальное оснащение.

Электрический ритм города, свобода дальних маршрутов

GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid объединяет преимущества электромобиля и практичность автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Запас хода исключительно на электротяге достигает 117 км по циклу WLTP. Этого достаточно, чтобы выполнять большинство ежедневных маршрутов в городе практически бесшумно и без использования топлива.

Когда впереди длительная поездка, в работу включается вся гибридная система. Комбинированный запас хода составляет до 880 км WLTP, поэтому маршрут не приходится выстраивать вокруг зарядных станций.

Восполнить энергию также можно во время короткой остановки: быстрая зарядка постоянным током с 30 до 80% занимает всего 15 минут.

Динамика, которая ощущается мгновенно

Несмотря на внушительные размеры и высокий уровень комфорта, GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid обладает динамикой, которая скорее ожидается от значительно более спортивного автомобиля.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,83 секунды. Мощность раскрывается плавно и уверенно, обеспечивая необходимый резерв для обгона, выезда на трассу и активного движения.

Система полного привода AWD помогает эффективно реализовать тягу и сохранять контроль на мокром покрытии, снегу и сложных участках дороги. Для молдавских дорог и переменчивой погоды это не просто характеристика, а реальное преимущество в повседневной эксплуатации.

Адаптивная подвеска: баланс комфорта и контроля

Система CCD — Continuously Controlled Damping непрерывно анализирует условия движения и регулирует работу амортизаторов.

На ровной дороге подвеска сохраняет мягкость и плавность хода. В поворотах и при активном маневрировании автомобиль становится более собранным, уменьшая колебания кузова и обеспечивая точную обратную связь.

Водителю не приходится выбирать между комфортом и управляемостью — GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid адаптируется к ситуации самостоятельно.

Интеллектуальная кабина нового поколения

Именно здесь версия Flagship+, подготовленная для молдавского рынка, наиболее полно раскрывает технологический потенциал GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid.

Цифровая архитектура автомобиля построена на высокопроизводительном процессоре E04. Перед водителем расположена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а ключевая информация выводится на большой 25,6-дюймовый проекционный дисплей W-HUD непосредственно в поле зрения. Скорость, навигация и подсказки систем помощи можно считывать, практически не отрывая взгляда от дороги.

Центром управления служит 15,4-дюймовый HD-дисплей с мультимедийной системой FLYME AUTO. Интеграция смартфона через Apple CarPlay и Android Auto позволяет привычным цифровым сервисам сопровождать водителя и в автомобиле.

Голосовое управление распознаёт команды в четырёх зонах салона, позволяя водителю и пассажирам взаимодействовать с функциями автомобиля естественно и без лишних действий.

Но главное изменение — GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid постоянно остаётся на связи. Встроенное подключение к сети 4G, собственная точка доступа Wi-Fi, магазин приложений GEELY и удалённые обновления программного обеспечения OTA расширяют возможности автомобиля уже после его покупки.

Для повседневного удобства предусмотрены система бесключевого доступа и запуска, Bluetooth, беспроводная зарядка смартфона, четыре USB-разъёма — два Type-A и два Type-C, розетки 12V в передней части салона и багажном отделении.

Даже зарядку можно заранее встроить в привычный распорядок дня благодаря функциям дистанционного и локального планирования.

За акустическое пространство отвечает премиальная система FLYME SOUND с 16 динамиками, создающая глубокое и объёмное звучание во всём салоне.

Система обзора 540° и комплекс современных электронных ассистентов помогают контролировать пространство вокруг автомобиля, упрощают маневрирование и делают ежедневное управление большим кроссовером заметно комфортнее.

Комфорт флагманского уровня

В комплектации Flagship+ внимание уделено не только технологиям, но и ощущениям каждого пассажира.

Передние сиденья оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа. Просторный салон, качественные материалы, продуманная эргономика и комфорт второго ряда создают атмосферу, одинаково подходящую для деловых поездок, семейных маршрутов и продолжительных путешествий.

GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid в топовой комплектации Flagship+ за 36 880 долларов США (примерно 31 900 евро).

GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid объединяет электрическую эффективность, дальность гибрида, динамику мощного кроссовера, уверенность полного привода и интеллектуальные технологии нового поколения.

Модель уже доступна в официальном автоцентре GEELY Moldova для ознакомления, тест-драйва и покупки.

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