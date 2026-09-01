Geely Atlas 4x4 в топовой версии Flagship+ за 26 880 $ Ⓟ

Geely Atlas в топовой полноприводной версии с 2,0-литровым турбодвигателем и 8-ступенчатым автоматом доступен по специальной цене 26 880 $. Выгода составляет 5 000 $, автомобили уже в наличии.

Atlas построен на модульной архитектуре CMA (Compact Modular Architecture), разработанной в рамках инженерного сотрудничества GEELY и Volvo Cars. Эта техническая база определяет одно из главных качеств модели — выверенный баланс между динамикой, устойчивостью и комфортом.

218 л.с., полный привод и 8-ступенчатый автомат

Под капотом GEELY Atlas установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 325 Н·м. В паре с ним работает классическая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Разгон до 100 км/ч занимает 8,2 секунды.

Однако характер Atlas лучше описывают не столько паспортные цифры, сколько его поведение на дороге. Двигатель располагает хорошим запасом тяги при ускорениях и обгонах, автомат работает плавно, а настройки шасси позволяют автомобилю сохранять собранность при активном темпе движения.

Чем выше темп, тем заметнее характер Atlas. На скоростной трассе кроссовер демонстрирует плотную, собранную манеру движения: уверенно стоит на траектории, точно реагирует на руление и сохраняет устойчивость в быстрых поворотах. Запас тяги позволяет энергично набирать скорость, а полный привод добавляет контроля.

Интеллектуальная система полного привода автоматически распределяет тягу между осями в зависимости от дорожной ситуации. Её преимущества особенно ощутимы на мокром покрытии, снегу и дорогах с переменным коэффициентом сцепления.

Архитектура CMA: основа характера Atlas

В основе автомобиля лежит архитектура CMA, созданная GEELY совместно с Volvo Cars. При её разработке большое внимание уделялось жёсткости кузова, безопасности и возможностям точной настройки ходовой части.

В Atlas эта инженерная база ощущается в общей цельности автомобиля. Подвеска уверенно справляется с неровностями, сохраняя при этом контроль над кузовом в поворотах и при перестроениях. Настройки ходовой части позволяют сочетать комфорт в повседневной эксплуатации с собранным поведением при динамичной езде.

Именно взаимодействие мощного двигателя, классического автомата, полного привода и шасси формирует характер Atlas — динамичный, устойчивый и предсказуемый в управлении.

Просторный салон и продуманная эргономика

При длине 4 670 мм, ширине 1 900 мм и колёсной базе 2 777 мм Atlas предлагает просторный салон с комфортной посадкой как на первом, так и на втором рядах.

Интерьер выстроен вокруг водителя и цифровых интерфейсов. Центральное место занимает вертикальный 13,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы, перед водителем расположена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, а основные данные во время движения выводятся на проекционный дисплей.

В оснащение входят двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, вентиляция передних кресел, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка, передние и задние датчики парковки и система кругового обзора.

Просторный второй ряд делает Atlas удобным для дальних поездок, а багажное отделение объёмом 650 литров позволяет уверенно планировать семейные путешествия. При сложенных сиденьях второго ряда доступное пространство увеличивается до 1 610 литров.

GEELY Atlas — специальная цена 26 880 $

Сейчас GEELY Atlas доступен за 26 880 $ с выгодой 5 000 $. Автомобили есть в наличии.

Технические характеристики дают представление о возможностях Atlas, однако его ключевые качества — работа подвески, запас тяги, полный привод, точность управления и устойчивость на скорости — лучше всего раскрываются непосредственно за рулём.

Записаться на тест-драйв: www.geely.md/test-drive

022 809 350

ул. Каля Ешилор, 14

Больше информации о компании GEELY и её модельном ряде, представленном в Молдове, — на сайте www.geely.md.