Gedeon Richter: Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний становится ближе к обществу Ⓟ

Поскольку сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной смертности во всем мире, вопросы профилактики и раннего выявления заболеваний приобретают особое значение для общественного здоровья.

В поддержку этой важной миссии Институт Кардиологии совместно с Gedeon Richter Moldova организует специальное мероприятие, посвященное здоровью сердца и сосудов, которое состоится 26 сентября 2026 года на территории Moldexpo в Кишиневе, накануне

Всемирного дня сердца, ежегодно отмечаемого 29 сентября.

Мероприятие пройдет под международным девизом этого года «Не пропусти ни одного удара сердца» (Don't Miss a Beat) и призвано привлечь внимание общественности к важности регулярного контроля состояния сердечно-сосудистой системы, а также к необходимости ведения здорового образа жизни.

В рамках мероприятия будет организована специальная «Зона здоровья», где все желающие смогут бесплатно измерить артериальное давление, пройти оценку сердечно-сосудистого риска и получить индивидуальные рекомендации от врачей-кардиологов. Помимо скрининговых обследований, посетители смогут узнать больше о профилактике заболеваний сердца и о практических шагах, которые помогают сохранить здоровье на долгие годы.

Инициатива направлена на повышение осведомленности населения о ключевых факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых артериальная гипертензия, нарушения липидного обмена, курение, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Предоставляя возможность прямого общения со специалистами, организаторы стремятся помочь людям своевременно распознавать риски и принимать обоснованные решения в отношении собственного здоровья.

На протяжении более двадцати лет Gedeon Richter последовательно поддерживает проекты в сфере медицинского образования и общественного здравоохранения в Республике Молдова. Кардиология остается одним из стратегических направлений деятельности компании, что отражает ее долгосрочную приверженность поддержке пациентов, медицинского сообщества и программ профилактики заболеваний.

Развивая сотрудничество с ведущими медицинскими учреждениями страны и реализуя образовательные инициативы, Gedeon Richter Moldova способствует повышению осведомленности населения, продвижению ранней диагностики и распространению достоверной информации о здоровье.

Объединяя усилия медицинских специалистов и общества, мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню сердца, призвано напомнить о том, что своевременная профилактика и внимательное отношение к своему здоровью сегодня способны существенно снизить сердечно-сосудистые риски в будущем.

Информация о мероприятии

Зона здоровья, посвященная Всемирному дню сердца

Дата: 26 сентября 2026 года

Время: 10:00

Место проведения: Moldexpo, Кишинев, Республика Молдова

В преддверии Всемирного дня сердца 2026 Институт Кардиологии и Gedeon Richter Moldova организуют в Кишиневе бесплатные консультации кардиологов и обследования сердечно-сосудистой системы. Инициатива направлена на продвижение профилактики, ранней диагностики и повышение осведомленности населения о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, способствуя формированию более здорового общества.