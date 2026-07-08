GBS: Почему GAC S7 — одна из самых ожидаемых новинок бренда Ⓟ

Сегодня уже недостаточно предложить современный дизайн или богатое оснащение — всё больше ценятся технологии, которые делают каждую поездку проще, комфортнее и свободнее.

Именно таким автомобилем является новый GAC S7, который совсем скоро впервые появится в Молдове.

Главная особенность модели — технология REEV (Range-Extended Electric Vehicle). В GAC S7 колёса всегда приводятся в движение двумя электромоторами, а бензиновый двигатель работает исключительно как генератор, поддерживая заряд батареи. Такой подход сочетает плавность и динамику электромобиля с привычной свободой передвижения без постоянной зависимости от зарядной инфраструктуры. Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 36,3 кВт⋅ч с высоким уровнем термостабильности дополняет общую концепцию автомобиля, в которой комфорт, технологии и безопасность существуют не по отдельности, а работают как единое целое.

Новая модульная платформа EV+ объединяет гибридную архитектуру, полный привод и суммарную мощность 340 лошадиных сил, а аккумулятор адаптирован к работе в холодном климате и поддерживает быструю зарядку: восполнить заряд с 30 до 80% можно менее чем за 20 минут.

Однако GAC S7 впечатляет не только техническими решениями. Выразительный дизайн с фирменной световой полосой Skyline, интеллектуальной LED-оптикой и дверями с доводчиками формирует образ современного премиального кроссовера.

Внутри философия автомобиля раскрывается ещё сильнее. Кожа Nappa, искусственная замша, панорамная крыша и интеллектуальная атмосферная подсветка создают ощущение современного лаунж-пространства, а не привычного автомобильного салона. Передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, превращая даже длительные поездки в максимально комфортное путешествие. А также мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном, голосовое управление, подключение Apple CarPlay и Android Auto и аудиосистема с 22 динамиками. При этом GAC S7 остаётся практичным семейным кроссовером. Багажное отделение объёмом 720 литров легко справится как с ежедневными задачами, так и с длительными путешествиями.

Современные технологии продолжаются и в оснащении. 27-дюймовый проекционный дисплей, комплекс систем помощи водителю ADAS, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», 10 подушек безопасности и кузов, более чем на 70% выполненный из высокопрочных сталей, делают каждую поездку не только комфортной, но и безопасной.

До появления GAC S7 в шоуруме остаётся совсем немного времени. Но уже сейчас можно сказать, что это одна из самых интересных премьер GAC, которая объединяет передовые технологии, премиальный комфорт и новый взгляд на современный гибридный кроссовер.

Официальным дистрибьютором бренда GAC в Молдове является компания GBS. Старт продаж нового GAC S7 будет объявлен уже в ближайшее время. Не упустите возможность стать одним из первых владельцев этой долгожданной новинки.

Кишинёв, ул. Каля Орхеюлуй 20/2

022-022-500

gbsauto.md