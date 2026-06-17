GBS: Новый бренд электромобилей Arcfox Ⓟ

Электромобили Arcfox уже в Молдове. Компания GBS представляет новый бренд, входящий в состав BAIC Group, одного из крупнейших автомобильных концернов Китая.

Бренд ARCFOX был основан в 2017 году в Пекине и уже успел заявить о себе на международном уровне. В марте 2019 года на Geneva International Motor Show состоялась европейская премьера марки, где компания представила своё видение будущего электрической мобильности и планы развития на мировом рынке.

ARCFOX делает ставку на современные технологии, футуристичный дизайн, интеллектуальные системы управления и комфорт нового поколения. Бренд активно развивает сегмент электромобилей, предлагая модели, ориентированные как на городскую эксплуатацию, так и на комфортные поездки всей семьёй.

Ключевые особенности бренда ARCFOX

Ориентирован исключительно на электромобили и гибриды нового поколения.

Сотрудничает с Huawei в области мультимедиа, искусственного интеллекта и систем помощи водителю.

Производственные мощности создавались совместно с компанией Magna Steyr, которая производит автомобили для многих европейских брендов.

В Китае позиционируется как более технологичная и премиальная альтернатива многим массовым китайским EV-брендам.

В конце 2025 года модели ARCFOX вошли в число первых автомобилей в Китае, получивших одобрение для автономного вождения уровня L3, что говорит о высоком уровне развития программного обеспечения бренда.

В автосалоне представлены следующие модели:

ARCFOX T1 — компактный электрический городской автомобиль с современным дизайном, технологичным оснащением и запасом хода, ориентированным на ежедневную эксплуатацию. Высокоёмкая батарея 42,3 кВт·ч обеспечивает до 425 км пробега на одном заряде. Зарядка от 30% до 80% занимает всего 25 минут при использовании DC-станции, а полный цикл зарядки от AC 7 кВт — около 8 часов.

Цена: 16 900 евро

ARCFOX Kaola S — практичный электромобиль с акцентом на комфорт пассажиров и семейное использование. Модель выделяется необычным форматом кузова, продуманным интерьером и высоким уровнем удобства в повседневной эксплуатации. Современная батарея ёмкостью 58,8 кВт·ч позволяет уверенно преодолевать большие расстояния до 500 км без частых остановок на зарядку. Зарядка от 30% до 80% занимает всего 28 минут при использовании DC-станции, а полный цикл зарядки от AC — до 10,5 часов.

Цена: 19 900 евро

ARCFOX Alpfa T5 — современный электрический SUV, сочетающий динамичный дизайн, технологичность и высокий уровень оснащения. Модель уже получила международное признание в сфере автомобильного дизайна. Высокоэффективная батарея LFP ёмкостью 65 кВт·ч позволяет преодолевать до 520 км на одном заряде по циклу CLTC. Зарядка от 30% до 80% занимает всего 23 минуты при использовании DC-станции, а полный цикл зарядки от AC — примерно 11,3 часа.

Цена: 23 900 евро

Более подробная информация о комплектациях и технических характеристиках доступна на сайте baic.md

Приобретая автомобили ARCFOX у официального дистрибьютора – компании GBS, вы сможете воспользоваться услугой лизинга или trade-in, а также гарантийным обслуживанием автомобиля в течение 5 лет или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше. Для высоковольтной тяговой батареи гарантийный период составляет 8 лет или 150 000 км пробега.

Ждём вас по адресу:

Кишинев, ул. Каля Орхеюлуй 20/2

Контактный телефон 022-022-500

gbsauto.md