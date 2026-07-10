GBS: Haval Jolion - каким должен быть современный кроссовер Ⓟ

Современный городской кроссовер должен сочетать стильный дизайн, экономичность, технологичность и высокий уровень безопасности.

Сегмент компактных городских кроссоверов остаётся одним из самых востребованных. Среди моделей, которые стабильно привлекают внимание покупателей благодаря сочетанию технологий, комфорта и практичности, — HAVAL Jolion.

Автомобиль оснащается современным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. с крутящим моментом 210 Нм. В зависимости от предпочтений можно выбрать версию с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT или классической 6-ступенчатой механической трансмиссией. При этом расход топлива остается экономичным — от 7,5 л на 100 км.

Особое внимание уделено комфорту водителя и пассажиров. Просторный салон с эргономичными сиденьями и отделкой из премиальных материалов создает приятную атмосферу как для ежедневных поездок по городу, так и для дальних путешествий.

Технологическое оснащение модели соответствует ожиданиям современных водителей. Внутри вас ждёт большой 12,3-дюймовый мультимедийный экран, цифровая панель приборов, цветной проекционный дисплей HUD, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфона.

Не менее впечатляет и набор интеллектуальных систем безопасности. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль ACC, система удержания автомобиля по центру полосы LCK, ассистент движения в пробке TJA, система предупреждения о фронтальном столкновении FCW, предупреждение о заднем столкновении и препятствиях RCW, а также целый комплекс электронных помощников, повышающих уверенность за рулём в любых дорожных условиях.

Благодаря сочетанию современных решений, высокого уровня оснащения, комфорта и экономичности HAVAL Jolion остается одним из самых интересных предложений в сегменте городских кроссоверов.

В наличии доступны автомобили HAVAL Jolion 2026 года выпуска по доступной цене – от 13 900 евро. Количество автомобилей ограничено, не упустите возможность выбрать свой.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте haval.md

Приобретая автомобили HAVAL у официального дистрибьютора – компании GBS, вы сможете воспользоваться услугой лизинга или trade-in, а также гарантийным обслуживанием автомобиля в течение 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Ждем вас по адресу:

Кишинев, ул. Каля Орхеюлуй 20/2

Контактный телефон 022-022-500

gbsauto.md