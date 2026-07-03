GBS: 3 автомобиля BAIC. 3 причины посмотреть на бренд по-новому. Ⓟ

На автомобильном рынке становится всё сложнее удивить покупателя. Но у BAIC есть сильный аргумент: каждая модель решает свою задачу и предлагает функции, которые сложно спутать с конкурентами.

Рассмотрим три модели BAIC и главные причины, почему они заслуживают внимания.

1. Для тех, кто не выбирает между городом и приключениями — BAIC BJ30E

Главная особенность BAIC BJ30 E — передовая последовательная гибридная система и полный привод, которые позволяет уверенно чувствовать себя как в городском потоке, так и за его пределами.

Брутальный дизайн, высокий дорожный просвет и экономичный расход топлива делают BJ30 E отличным выбором для тех, кто любит свободу передвижения и не готов ограничивать себя одним маршрутом.

2. Для тех, кто любит яркий дизайн — BAIC X55 II

Есть автомобили, которые просто выполняют свою функцию. А есть те, на которые хочется обернуться после парковки.

BAIC X55 II выделяется спортивным силуэтом, скрытыми дверными ручками, эффектной светодиодной оптикой и футуристичным интерьером. Это кроссовер для тех, кто хочет выделяться и получать удовольствие не только от поездки, но и от самого автомобиля.

3. Для тех, кому важно максимум пространства — BAIC X7

Одно из главных преимуществ BAIC X7 — просторный салон.

Большой запас места для пассажиров второго ряда, вместительный багажник и высокий уровень комфорта делают его отличным выбором для семьи, путешествий и ежедневных поездок. При этом автомобиль сохраняет современный дизайн и богатое оснащение.

Почему всё больше водителей выбирают BAIC?

Потому что сегодня автомобиль — это комфорт, технологии, безопасность и эмоции от каждой поездки. Именно поэтому модельный ряд BAIC предлагает решения для самых разных потребностей — от городских маршрутов до дальних путешествий.

Приобретая автомобили BAIC у официального дистрибьютора – компании GBS, вы сможете воспользоваться услугой лизинга или trade-in, а также гарантийным обслуживанием автомобиля в течение 5 лет или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.

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