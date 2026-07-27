Galera Plants открывает набор сотрудников в отдел продаж Ⓟ

Международная компания Galera Plants, специализирующаяся на выращивании и поставках посадочного материала, продолжает расширять команду. В связи с развитием бизнеса компания открыла набор специалистов в отдел продаж в Кишинёве.

От идеи до международного бизнеса

Galera Plants начала работу в 2022 году с простой идеи: находить качественный посадочный материал там, где он доступен по выгодной цене, и поставлять его в регионы с высоким спросом.

Такой подход позволил компании объединить производителей, рынки и покупателей из разных стран. Сегодня Galera Plants поставляет декоративные и плодовые растения как частным клиентам, так и партнерам, предлагая широкий ассортимент культур, адаптированных к разным климатическим условиям.

За несколько лет компания расширила географию работы, выйдя на рынки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России и Египта. Каждое направление развивается с учетом особенностей местного спроса: где-то востребована голубика, где-то — гранат, а часть растений поставляется из Турции и Египта. Именно такой подход позволяет находить эффективные решения для каждого рынка.

Собственное производство — следующий этап развития

В 2024 году Galera Plants сделала следующий шаг и начала развивать собственное производство. Сегодня компания выращивает посадочный материал в собственных питомниках в Шымкенте и Анталье.

Теперь Galera Plants — это не только международный поставщик, но и производитель с собственной экспертизой, который контролирует качество продукции на всех этапах.

Компания приглашает новых сотрудников

По мере роста бизнеса растет и команда. Сейчас Galera Plants приглашает специалистов в отдел продаж в Кишинёве.

Компания заинтересована в людях, которые умеют находить общий язык с клиентами, готовы развиваться в сфере продаж и хотят строить карьеру в международной компании.

Возможности для профессионального роста

Galera Plants рассматривает сотрудников как важную часть своего развития. Компания предлагает стабильную работу, достойный уровень дохода, поддержку на этапе адаптации и возможности для профессионального роста.

Работа в международной команде позволяет получить новый опыт, развивать навыки продаж и стать частью бизнеса, который продолжает активно расти и выходить на новые рынки.

Если вас заинтересовала работа в отделе продаж Galera Plants в Кишинёве, заполните заявку по ссылке. HR-менеджер компании свяжется с вами, расскажет об условиях работы, ответит на вопросы и поможет пройти следующие этапы отбора.

Дополнительную информацию можно получить по телефону или WhatsApp: +40 757 536 366.